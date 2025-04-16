Avec ses vastes déserts, son littoral étendu et ses importantes réserves de minerais critiques, le Chili pourrait devenir un important producteur d’énergies renouvelables.

L’État s’est fixé pour objectif de n’utiliser que des énergies propres d’ici à 2050 et de devenir l’un des principaux exportateurs d’hydrogène vert au monde à l’horizon 2040. La Banque européenne d’investissement aide le pays à opérer cette transition écologique. En 2023, elle a accordé un prêt de 200 millions d’euros à BancoEstado, finançant des prêts hypothécaires pour quelque 2 600 nouveaux logements répondant à des normes d’efficacité énergétique renforcées.

En 2024, la Banque a signé un autre prêt de 110 millions de dollars avec BancoEstado pour financer la transition écologique des petites et moyennes entreprises et industries en promouvant l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. BancoEstado est l’une des principales banques du Chili, avec des succursales dans tout le pays.

« C’est important », affirme Juan Gorriño Larrañaga, le chargé de prêts de la Banque européenne d’investissement qui a négocié ce dernier prêt. « C’est ainsi que nous pouvons financer des projets de moindre ampleur et de petites entreprises minières qui tentent d’améliorer l’efficacité énergétique de leur production. »