CHILE - TEAM EUROPE GREEN HYDROGEN PLATFORM

The proposed operation consists of an up to EUR 100m (or its equivalent in USD) framework loan to the Republic of Chile, to promote the country's green hydrogen economy. The EIB financing, to be structured as a framework loan (FL), will be integrated in the Team Europe Green Hydrogen Fund for Chile.





The Team Europe Green Hydrogen Fund for Chile is a joint initiative by the EIB, KfW and the Delegation of the European Union in Chile to promote the incipient green hydrogen market in Chile, foster local supply chains and strengthen the potential for green hydrogen exports to Europe, while considering the importance of a just energy transition. The presented initiative also has the potential to become a role model in the region.





The operation is expected to address in particular the market failure of negative climate and environmental externalities, as well as positive knowledge/learning externalities.





The EIB will provide long-term financing for the economic life of the assets and EIB's contribution is an important element of the overall financing plan in terms of additionality, diversification as well as duration and pricing. EIB's involvement will complement the financing provided by other International Financial Institutions, therefore facilitating the financing of the full programme.



