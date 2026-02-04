Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
L’Institut BEI

L’Institut BEI fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Il investit dans les personnes et les idées et renforce ainsi l’éducation, la résilience sociale, une réflexion prospective et les partenariats avec des fondations afin d’amplifier l’impact du Groupe BEI.

En établissant des liens avec les universités, les innovateurs, les fondations et la société, l’Institut aide la Banque à anticiper les défis futurs et à contribuer à la résilience, à la compétitivité et à la croissance inclusive en Europe.

Notre mission

Dialoguer

avec la jeunesse, le monde universitaire et les experts pour que le Groupe BEI puisse anticiper les défis à venir.

Renforcer

la visibilité et l’impact du Groupe BEI conformément à ses priorités stratégiques.

Mobiliser

le personnel de la BEI pour qu’il apporte sa contribution à la collectivité par un engagement local et civique.

Nos domaines thématiques

Jeunesse et monde universitaire

Nous nouons des relations avec les universités, les étudiants et les chercheurs afin de donner à la prochaine génération les moyens d’agir et de faire bénéficier les équipes du Groupe BEI des dernières perspectives et idées issues du monde universitaire.

Explorer  

Fondations, impact et prospective

Nous collaborons avec les fondations, les entrepreneurs et les écosystèmes de l’innovation européens afin de mobiliser des ressources et d’anticiper les défis futurs.

 

Explorer  

Société et culture


Nous nous engageons en faveur d’une société inclusive et résiliente, et nous œuvrons à la préservation du patrimoine culturel de l’Europe.


 

Explorer  

Jeunesse et monde universitaire

Nous établissions des liens avec des universités et des étudiants de toute l’Europe afin d’inspirer, d’éduquer et de former les leaders de demain.

Des programmes tels que l’université d’été de la BEI et des initiatives d’éducation financière donnent aux jeunes les outils nécessaires pour s’épanouir et contribuer à l’avenir de l’Europe, tandis que des projets de recherche menés conjointement par les équipes du Groupe BEI et des groupes de recherche universitaires contribuent à faire progresser les priorités stratégiques du Groupe.

En savoir plus  

Fondations, impact et prospective

Nous nouons des partenariats avec des fondations, des innovateurs et des leaders d’opinion afin de mobiliser des ressources et d’anticiper les besoins de demain.

Qu’il s’agisse de soutenir des start-up ou d’organiser des événements consacrés à la prospective, nous contribuons à renforcer le paysage européen de l’innovation et de l’investissement.

En savoir plus  

Nos objectifs

  • Affiner les stratégies d’investissement de la Banque.
  • Assurer l’alignement sur les besoins du marché en constante évolution.

©Hugh Sitton/Getty

Société et culture

Nous investissons dans les personnes et la société dans le but de renforcer la résilience, de préserver le patrimoine de l’Europe et de répondre aux crises.

Notre action soutient la préparation aux catastrophes, la préservation du patrimoine culturel et l’aide humanitaire, dans le respect des valeurs européennes de solidarité.

En savoir plus  

Prendre contact avec nous

Informations générales

Pour toute question concernant les initiatives de l’Institut BEI, contactez-nous à institute@eib.org.

Suivre l’actualité de l’Institut BEI

