L’Institut BEI fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Il investit dans les personnes et les idées et renforce ainsi l’éducation, la résilience sociale, une réflexion prospective et les partenariats avec des fondations afin d’amplifier l’impact du Groupe BEI.

En établissant des liens avec les universités, les innovateurs, les fondations et la société, l’Institut aide la Banque à anticiper les défis futurs et à contribuer à la résilience, à la compétitivité et à la croissance inclusive en Europe.