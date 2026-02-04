L’Institut BEI fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Il investit dans les personnes et les idées et renforce ainsi l’éducation, la résilience sociale, une réflexion prospective et les partenariats avec des fondations afin d’amplifier l’impact du Groupe BEI.
En établissant des liens avec les universités, les innovateurs, les fondations et la société, l’Institut aide la Banque à anticiper les défis futurs et à contribuer à la résilience, à la compétitivité et à la croissance inclusive en Europe.
Notre mission
Dialoguer
avec la jeunesse, le monde universitaire et les experts pour que le Groupe BEI puisse anticiper les défis à venir.
Renforcer
la visibilité et l’impact du Groupe BEI conformément à ses priorités stratégiques.
Mobiliser
le personnel de la BEI pour qu’il apporte sa contribution à la collectivité par un engagement local et civique.
Nos domaines thématiques
Jeunesse et monde universitaire
Nous nouons des relations avec les universités, les étudiants et les chercheurs afin de donner à la prochaine génération les moyens d’agir et de faire bénéficier les équipes du Groupe BEI des dernières perspectives et idées issues du monde universitaire.
Fondations, impact et prospective
Nous collaborons avec les fondations, les entrepreneurs et les écosystèmes de l’innovation européens afin de mobiliser des ressources et d’anticiper les défis futurs.
Société et culture
Nous nous engageons en faveur d’une société inclusive et résiliente, et nous œuvrons à la préservation du patrimoine culturel de l’Europe.
Prendre contact avec nous
Informations générales
Pour toute question concernant les initiatives de l’Institut BEI, contactez-nous à institute@eib.org.