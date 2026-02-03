Jeunesse et monde universitaire

Nous mettons le Groupe BEI en relation avec la communauté universitaire européenne, en favorisant le dialogue intergénérationnel, les travaux de recherche ayant un fort impact et les possibilités d’apprentissage pratique.
Nos programmes donnent des moyens d’action aux étudiants, renforcent les compétences et apportent de nouveaux points de vue pour l’action de la Banque.
Nos principales initiatives
Université d’été de la BEI
Depuis 2018, des étudiants d’universités européennes se réunissent chaque année au Luxembourg et en ligne pour dialoguer directement avec le personnel du Groupe BEI. L’université d’été crée un solide réseau de jeunes professionnels qui comprennent les priorités du Groupe BEI.
Empowering Equity Academy
Lancé en 2024, ce programme encourage une plus grande participation des étudiantes en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM) aux domaines du capital-risque, du capital-investissement et du crédit privé, contribuant ainsi à combler le déficit de compétences en Europe.
Recherche universitaire
Nous collaborons avec des universités dans le cadre de projets de recherche communs, de mémoires de fin d’études et de chaires universitaires, afin que le Groupe BEI puisse bénéficier de nouvelles idées et analyses.
Éducation financière
Depuis 2014, de nombreux étudiants de sept pays de l’UE ont participé à nos programmes. Nous soutenons la création d’une alliance européenne de praticiens de l’éducation financière pour contribuer à renforcer la culture financière et à bâtir l’union des marchés des capitaux.
Caractéristiques principales
- Un programme complet :
accent mis sur la réponse du Groupe BEI aux défis européens et mondiaux, y compris (mais sans s’y limiter) le financement de la lutte contre les changements climatiques, la durabilité, l’innovation, la sécurité et la défense ou encore la cohésion européenne.
- Des éclairages concrets :
interaction directe avec des experts de la BEI occupant différentes fonctions stratégiques et opérationnelles qui présenteront des solutions pratiques à des enjeux complexes et multidisciplinaires.
- Un réseau d’anciens participants :
accès à une communauté active d’anciens participants favorisant le perfectionnement professionnel continu et la collaboration.
Objectifs
- Engagement pédagogique :
fournir des informations de première main sur les opérations, les défis et les contributions du Groupe BEI au développement durable de l’Europe.
- Réseautage :
renforcer les liens entre les étudiants, les anciens participants et les professionnels du Groupe BEI afin de former une solide communauté de futurs leaders et collaborateurs.
- Compétences pour l’avenir :
doter la prochaine génération des connaissances, du savoir-faire technique et des compétences transversales nécessaires pour façonner l’avenir du projet européen.
Informations pour les étudiants
Voici les détails du programme de l’université d’été de la BEI :
- Public cible
Étudiants interdisciplinaires et en master (âgés de 30 ans au maximum) issus d’une sélection d’universités européennes partenaires.
- Format
Une semaine de séances d’introduction en ligne, suivie d’une semaine d’activités sur site à Luxembourg. Le programme combine des cours magistraux, des séminaires, des tables rondes et des études de cas dirigés par le personnel du Groupe BEI, offrant des perspectives pratiques et multidisciplinaires.
- Intervenants
Les cours sont dispensés par des professionnels expérimentés du Groupe BEI possédant une expertise dans les domaines opérationnel, financier, politique, juridique, technique et du crédit.
- Apprentissages visés
Les participants acquièrent une vision de l’intérieur de la mission du Groupe BEI, apprennent à appliquer des concepts théoriques à des défis concrets et développent des compétences essentielles pour mener une carrière à fort impact.
L’université d’été de la BEI recherche des étudiants qui sont :
- inscrits dans une université de l’Union européenne,
- âgés de 30 ans au maximum,
- en master au moment de la candidature (première ou deuxième année),
- désireux de se dépasser et d’interagir avec des pairs issus de divers horizons,
- actifs et proactifs dans leurs activités tant universitaires que parallèles à leurs études,
- innovants et motivés par le fait de trouver et de présenter de nouvelles idées.
Nous accueillons des étudiants de toutes disciplines, en particulier ceux qui ont suivi une formation universitaire dans les domaines suivants ou qui s’y intéressent particulièrement :
- économie, finance et entreprise
- sciences politiques, relations internationales et politiques publiques
- climat, durabilité et innovation
- aménagement urbain et infrastructures
- développement et affaires européennes
- droit, ingénierie et autres champs des sciences, technologie, ingénierie et mathématiques ayant des applications en entreprise
- financement de projets et d’infrastructures
L’université d’été de la BEI est partenaire des universités suivantes :
Collège d’Europe (Bruges), Collège d’Europe (Natolin), Copenhagen Business School, Esade (Barcelone), Goethe-Universität (Francfort), London School of Economics, Prague University of Economics and Business, Sciences Po, Stockholm School of Economics, TU Delft, TU Dresden, Università Luigi Bocconi, University College Cork, Université d'Aarhus, Université Corvinus de Budapest, Université d’économie de Bratislava, Université de Bucarest, Université de Crète, Université de Chypre, Université d’Helsinki, Université de Lettonie, Université de Ljubljana, Université de NOVA (Lisbonne), Université de Pécs, Université de Szeged, Université de technologie de Tallinn, Université de Vienne, Université de Varsovie, Université de Zagreb, Université « St. Kliment Ohridski » (Sofia).