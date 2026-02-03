Jeunesse et monde universitaire

Nous mettons le Groupe BEI en relation avec la communauté universitaire européenne, en favorisant le dialogue intergénérationnel, les travaux de recherche ayant un fort impact et les possibilités d’apprentissage pratique.

Nos programmes donnent des moyens d’action aux étudiants, renforcent les compétences et apportent de nouveaux points de vue pour l’action de la Banque.