Les prêts d’amorçage-investissement

L’entreprise bénéficiaire doit mettre en œuvre des programmes d’investissement en recherche-développement situés dans le périmètre géographique de l’Union européenne (UE). Les projets doivent être au stade commercial. À titre exceptionnel, des projets en phase précommerciale peuvent être acceptés si l’entreprise met au point des technologies dans des domaines d’importance stratégique pour l’UE.

Nous proposons d’une manière générale des financements d’un montant compris entre 5 millions d’euros et 50 millions d’euros. Les entreprises en expansion dont la valorisation dépasse 500 millions d’euros sont admissibles à un financement d’un montant supérieur à 50 millions d’euros.

Les projets pour lesquels une demande de financement est introduite au titre d’InvestEU sont admissibles à un financement sous forme de prêt d’amorçage-investissement.

Les projets doivent relever de l’un des domaines innovants suivants :