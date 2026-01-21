Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Les prêts d’amorçage-investissement

Nous proposons des prêts d’amorçage-investissement à long terme qui répondent aux besoins spécifiques des entreprises à croissance rapide. Ces instruments se caractérisent par une structure de remboursement en intégralité à l’échéance et une rémunération liée au risque sur fonds propres inhérent aux entreprises bénéficiaires et viennent compléter les financements en capital-risque existants.

Prêt d’amorçage-investissement : de quoi parle-t-on ?  

Quatre avantages clés

Effet de dilution limité

Ce type de financement a moins d’impact sur la structure de propriété que les financements en fonds propres. Il permet ainsi de préserver une forte motivation, tout en complétant les apports de fonds propres.

Financement sur mesure

Les prêts peuvent être garantis ou non et offrent différents niveaux de subordination (incluent des prêts conditionnels et participatifs).

Approche passive

Nous n’intervenons pas directement dans la gouvernance au quotidien.

Effet de signal

Notre appui financier est souvent considéré comme un label de qualité qui contribue à attirer de nouveaux investisseurs.

Critères d’admissibilité

Qui peut en bénéficier ?

 

L’entreprise bénéficiaire doit avoir déjà levé des fonds propres auprès d’investisseurs professionnels, disposer d’un modèle d’entreprise et d’un plan d’activité durables et s’appuyer sur une gouvernance solide.

Tarification, périmètre géographique et autres conditions  

Critères d’admissibilité

Quels sont les investissements admissibles ?

L’entreprise bénéficiaire doit mettre en œuvre des programmes d’investissement en recherche-développement situés dans le périmètre géographique de l’Union européenne (UE). Les projets doivent être au stade commercial. À titre exceptionnel, des projets en phase précommerciale peuvent être acceptés si l’entreprise met au point des technologies dans des domaines d’importance stratégique pour l’UE.

Nous proposons d’une manière générale des financements d’un montant compris entre 5 millions d’euros et 50 millions d’euros. Les entreprises en expansion dont la valorisation dépasse 500 millions d’euros sont admissibles à un financement d’un montant supérieur à 50 millions d’euros.

Les projets pour lesquels une demande de financement est introduite au titre d’InvestEU sont admissibles à un financement sous forme de prêt d’amorçage-investissement.

Les projets doivent relever de l’un des domaines innovants suivants :

Sciences de la vie et biotechnologies Technologies de rupture et numérique Cleantech

Les bénéficiaires sont généralement des entreprises actives dans les domaines des biotechnologies, des besoins médicaux non satisfaits, des vaccins, des traitements, des diagnostics, des technologies médicales, des solutions de santé numériques.

Nous contacter

Comment obtenir un financement ?

Prenez connaissance des démarches à entreprendre pour demander un financement de la BEI sous forme de prêt d’amorçage-investissement et des étapes suivantes du processus. Créez un compte de contact pour envoyer toutes les demandes directement à notre équipe chargée des prêts d’amorçage-investissement. Une fois ce compte activé, votre entreprise peut entrer en contact avec nous, soumettre une demande générale ou introduire une demande de financement sous forme de prêt d’amorçage-investissement.

Nos partenariats

Production de batteries dans l’UE Partenariat UE – Breakthrough Energy Catalyst HERA Invest

La Commission européenne et la BEI unissent leurs forces pour dynamiser le secteur européen des batteries. L’initiative comprend une enveloppe de garanties de prêts de 200 millions d’euros du Fonds pour l’innovation en faveur du programme InvestEU. Cette enveloppe vient s’ajouter au montant de 1 milliard d’euros de subventions destiné à des projets relatifs aux batteries pour véhicules électriques et au dispositif de 1,8 milliard d’euros alloué en plus par la BEI pour soutenir la chaîne de valeur des batteries. Au total, il s’agit là d’une somme de 3 milliards d’euros au maximum de ressources publiques mises à disposition pour que l’Europe se dote d’un secteur des batteries compétitif et durable.

En collaboration avec la Commission européenne et Breakthrough Energy, nous accélérons le déploiement des technologies climatiques émergentes en Europe par l’intermédiaire de la plateforme Catalyst. Dans le cadre de ce partenariat, nous recensons et soutenons des projets présentant un fort potentiel d’impact et de réduction des coûts dans des secteurs tels que l’hydrogène propre, le stockage de l’énergie, les carburants durables pour l’aviation, le captage direct du CO2 et la décarbonation des industries hautement polluantes.

La Commission européenne et la Banque européenne d’investissement ont mis en place HERA Invest, un dispositif doté d’une enveloppe de 100 millions d’euros qui vient compléter le programme InvestEU. L’objectif est de soutenir des travaux de recherche-développement portant sur les menaces transfrontières les plus pressantes pour la santé, en utilisant des ressources du programme EU4Health. Cette initiative s’adresse aux petites et moyennes entreprises qui élaborent des contre-mesures médicales face aux menaces sanitaires.

TechEU : accélérer l’innovation en Europe

TechEU est la plateforme du Groupe Banque européenne d’investissement axée exclusivement sur l'accélération de l’innovation en Europe. Elle met à la disposition des innovateurs un dispositif équilibré de financement et de savoir-faire. Ce faisant, elle dynamise la croissance et contribue à la mise sur le marché de technologies révolutionnaires.

