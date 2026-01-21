Les prêts d’amorçage-investissement

Quatre avantages clés
Effet de dilution limité
Ce type de financement a moins d’impact sur la structure de propriété que les financements en fonds propres. Il permet ainsi de préserver une forte motivation, tout en complétant les apports de fonds propres.
Financement sur mesure
Les prêts peuvent être garantis ou non et offrent différents niveaux de subordination (incluent des prêts conditionnels et participatifs).
Approche passive
Nous n’intervenons pas directement dans la gouvernance au quotidien.
Effet de signal
Notre appui financier est souvent considéré comme un label de qualité qui contribue à attirer de nouveaux investisseurs.
Critères d’admissibilité
Qui peut en bénéficier ?
Critères d’admissibilité
Quels sont les investissements admissibles ?
L’entreprise bénéficiaire doit mettre en œuvre des programmes d’investissement en recherche-développement situés dans le périmètre géographique de l’Union européenne (UE). Les projets doivent être au stade commercial. À titre exceptionnel, des projets en phase précommerciale peuvent être acceptés si l’entreprise met au point des technologies dans des domaines d’importance stratégique pour l’UE.
Nous proposons d’une manière générale des financements d’un montant compris entre 5 millions d’euros et 50 millions d’euros. Les entreprises en expansion dont la valorisation dépasse 500 millions d’euros sont admissibles à un financement d’un montant supérieur à 50 millions d’euros.
Les projets pour lesquels une demande de financement est introduite au titre d’InvestEU sont admissibles à un financement sous forme de prêt d’amorçage-investissement.
Les projets doivent relever de l’un des domaines innovants suivants :
Les bénéficiaires sont généralement des entreprises actives dans les domaines des biotechnologies, des besoins médicaux non satisfaits, des vaccins, des traitements, des diagnostics, des technologies médicales, des solutions de santé numériques.
Entreprises avec lesquelles nous travaillons
Les bénéficiaires sont généralement des entreprises actives dans les domaines de la robotique, de l’automatisation, du calcul à haute performance, de l’informatique quantique, de l’intelligence artificielle, des composants matériels de pointe, de l’ingénierie de pointe, de la photonique, des semi-conducteurs, de l’internet des objets, de la 5G et au-delà, de l’informatique de périphérie, de l’industrie 4.0, de l’automatisation et des flux de données, des matériaux de pointe, de la fabrication durable et (ou) de pointe, des technologies spatiales et des TIC stratégiques durables.
Entreprises avec lesquelles nous travaillons
Les bénéficiaires sont généralement des entreprises actives dans les domaines des transports durables, de la mobilité future, de la transition vers une énergie propre, des technologies de décarbonation et des solutions numériques, de la bioéconomie et de l’économie circulaire.
Entreprises avec lesquelles nous travaillons
Nous contacter
Comment obtenir un financement ?
Prenez connaissance des démarches à entreprendre pour demander un financement de la BEI sous forme de prêt d’amorçage-investissement et des étapes suivantes du processus. Créez un compte de contact pour envoyer toutes les demandes directement à notre équipe chargée des prêts d’amorçage-investissement. Une fois ce compte activé, votre entreprise peut entrer en contact avec nous, soumettre une demande générale ou introduire une demande de financement sous forme de prêt d’amorçage-investissement.
Nos partenariats
Projets emblématiques
Découvrez comment nos produits soutiennent l’économie, créent des emplois et promeuvent l’égalité.
Autres récits de projets
-
L’innovation qui protège nos communications par satellite contre le brouillage ennemi
Le pionnier français de la photonique Cailabs révolutionne les communications entre la Terre et l’espace grâce au laser.
-
Une technologie sans date d’expiration
Swappie reconditionne des smartphones et réduit les émissions de carbone, les déchets électroniques et l’utilisation de matières premières critiques
-
Un produit délicieux
Avec son approche de l’aquaculture durable fondée sur la haute technologie, Oceanloop, basée à Munich, fait entrer l’élevage de crevettes dans le XXIe siècle.
-
Du hachis de champignons
Matr Foods exploite la fermentation fongique pour créer un substitut de viande qui reproduit la texture juteuse du bœuf, sans additif ni graisse végétale