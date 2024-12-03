La Commission européenne et la BEI annoncent un nouveau partenariat à l’appui des investissements dans la chaîne de valeur européenne de la fabrication de batteries

©Possessed Photography / Unsplash

La Commission européenne et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont annoncé aujourd’hui la mise en place d’un nouveau partenariat visant à soutenir les investissements dans le secteur européen des batteries. Ce partenariat prévoit un complément au programme InvestEU (garanties sur prêt) de 200 millions d’euros du Fonds pour l’innovation. Cela s’ajoute au montant de 1 milliard d’euros de subventions à l’appui de projets portant sur la fabrication de batteries pour véhicules électriques par l’intermédiaire du Fonds pour l’innovation, également annoncé ce jour. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, la BEI envisage d’investir 1,8 milliard d’euros supplémentaires dans l’ensemble de la chaîne de valeur des batteries. Ces efforts conjoints représenteront un soutien public total de 3 milliards d’euros en faveur du développement d’une industrie européenne des batteries compétitive et durable.

Le complément au programme InvestEU sous forme de garanties de 200 millions d’euros, affecté par le Fonds pour l’innovation, servira à soutenir des projets innovants s’inscrivant dans la chaîne de valeur européenne de la fabrication de batteries, le but étant de remédier aux difficultés de financement en octroyant davantage de prêts d’amorçage-investissement de la BEI au cours des trois prochaines années. Les prêts d’amorçage-investissement auront notamment pour effet :

d’aider les entreprises à combler l’écart entre la phase de recherche-développement et le déploiement commercial à grande échelle ;

de réduire les défaillances du marché ;

de mobiliser des fonds publics pour encourager l’investissement privé ;

de contribuer à la mise en place de chaînes d’approvisionnement innovantes et résilientes pour le stockage de l’énergie en Europe.

Le soutien sera destiné à un large éventail de technologies relatives aux batteries, telles que le développement de matériaux avancés, la fabrication de composants ou encore les techniques de recyclage innovantes. Seront prioritaires dans le cadre du financement les innovations technologiques allant au-delà de l’assemblage de base de cellules ou de composants ; les activités minières et d’extraction seront exclues. La BEI lancera une procédure périodique de soumission de demandes pour évaluer l’admissibilité des opérations à l’aune des critères définis pour une aide complémentaire, ainsi que la viabilité commerciale et technique des projets. Les candidats intéressés peuvent trouver de plus amples informations sur la page du site web de la BEI consacrée aux prêts d’amorçage-investissement et solliciter un prêt de ce type via le portail EIB MyRequests.

La BEI soutient l’ensemble de la chaîne de valeur des batteries, y compris les matières premières, la recherche, la production, les infrastructures de recharge et le recyclage. Au cours des six dernières années, la Banque a fourni 6 milliards d’euros de financement et s’est fixé pour objectif d’investir 1,8 milliard d’euros supplémentaires. L’appel à propositions du Fonds pour l’innovation concernant les batteries, d’un montant de 1 milliard d’euros, et le complément au programme InvestEU sous forme de garanties, d’un montant de 200 millions d’euros, ont été mis en place à la suite de l’appel à promouvoir le secteur européen des batteries en affectant jusqu’à 3 milliards d’euros en sa faveur lancé par Maroš Šefčovič, l’ancien vice-président exécutif de la Commission européenne, le 6 décembre 2023. Cette initiative vise à encourager les investissements et à rendre l’industrie européenne des batteries plus propre et plus compétitive.

Le complément au programme InvestEU, les investissements de la BEI sur ses ressources propres ainsi que le nouvel appel à propositions du Fonds pour l’innovation axé sur les batteries pour véhicules électriques de 1 milliard d’euros témoignent de l’engagement de la Commission européenne à rendre la chaîne de valeur de la fabrication de batteries plus résiliente et plus compétitive. Le nouveau partenariat annoncé ce jour par la Commission et la BEI souligne également l’engagement de l’UE à mettre en place une économie circulaire et à réduire l’incidence environnementale des batteries, une technologie indispensable de stockage de l’énergie. Le renforcement de la chaîne de valeur des batteries, des capacités de fabrication et des processus de recyclage du continent contribuera à la réalisation des objectifs définis dans le pacte vert pour l’Europe, le règlement de l’UE sur les batteries et le règlement pour une industrie « zéro net ».

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé de l’énergie : « Investir dans les technologies relatives aux batteries ne représente pas seulement une occasion à saisir, c’est une nécessité pour assurer un avenir durable à l’Europe. En encourageant l’innovation dans ce secteur, nous ouvrons la voie à une économie verte solide qui prospère grâce aux énergies propres et stimule la création d’emplois. Notre engagement en faveur d’un écosystème des batteries compétitif donnera aux entreprises et aux collectivités les moyens d’agir, en veillant à ce que l’Europe soit une figure de proue des efforts vers un avenir neutre pour le climat. »

Wopke Hoekstra, commissaire européen chargé de l’action pour le climat : « L’Europe a mis le cap vers la neutralité climatique, décidée à être le premier continent à l’atteindre à l’horizon 2050. La production de batteries est une priorité vitale pour la transition vers une énergie propre dans les secteurs des transports et de l’électricité, mais aussi dans bien d’autres domaines. La Commission européenne s’est engagée à mobiliser des investissements indispensables dans des technologies nouvelles et transformatrices afin de promouvoir un écosystème européen des batteries résilient. Nous combinons différents instruments financiers pour cibler notre soutien de la manière la plus efficace possible et maximiser les investissements privés. Le partenariat avec la BEI aidera les entreprises et les innovateurs de l’UE à tirer parti des technologies « zéro net » innovantes et à créer les emplois de demain. »

Informations générales

La production de batteries est un impératif stratégique pour la transition de l’Europe vers une énergie propre. Elle est cruciale non seulement pour les secteurs des transports et de l’électricité, mais aussi pour l’autonomie stratégique générale de l’UE. L’accroissement de la production de batteries s’inscrit dans le droit fil du règlement pour une industrie « zéro net » qui vise à stimuler la capacité de production de l’UE dans les technologies « zéro net » et leurs composants clés, en levant les obstacles à l’augmentation de la production. Le complément au programme InvestEU renforcera la compétitivité du secteur des technologies « zéro net », attirera les investissements et améliorera l’accès au marché des technologies propres dans l’UE.

Doté d’un budget total estimé à 40 milliards d’euros pour la période 2020-2030 provenant des recettes du système d’échange de quotas d’émission de l’UE, le Fonds pour l’innovation vise à créer des incitations financières encourageant les entreprises à investir dans des technologies de pointe à faible intensité de carbone et qui favorisent la transition de l’Europe vers la neutralité climatique. Le Fonds pour l’innovation a déjà affecté environ 7,2 milliards d’euros à des projets innovants dans le cadre de ses précédents appels à propositions. Il a récemment sélectionné 85 nouveaux projets pour la préparation de subventions dans le cadre de son appel à propositions 2023, qui devrait bénéficier de 4,8 milliards d’euros supplémentaires.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour appuyer les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail.