Salle de presse

Faits marquants

29 janvier 2026

Powering Europe: EIB Group Activity Report 2025

The year 2025 marked a milestone for the European Investment Bank Group, which reached a historic €100 billion in new financing.

Digitalisation and technological innovation Agriculture and bioeconomy Global development Capital Markets Union Security and defence Climate and environment Social infrastructure Social and territorial cohesion Affordable and sustainable housing Energy
30 janvier 2025

En bref 2025

Chaque année, le Groupe BEI finance des centaines de nouveaux projets qui aident l’Europe à prospérer dans un monde imprévisible et en pleine mutation.

Résultats annuels du Groupe BEI pour 2025

Découvrez les chiffres clés et des statistiques importantes à propos du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI).

Contact

press@eib.org

+352 43791