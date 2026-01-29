Apprentissage ouvert

Explorez nos cours, podcasts, publications et données en ligne et accédez en un seul clic à l’expertise de la banque de l’UE.
Apprentissage en ligne
Pour en savoir plus :
Cours sur l’environnement
Cours sur l’inclusion financière
Cours sur le développement régional et urbain
Derniers podcasts
-
Le cœur a ses raisons
Pourquoi certaines entreprises décident-elles de ne pas entrer en bourse ? Et d’où leur vient le capital-investissement ? C’est ce que cherche à savoir « A Dictionary of Finance ».
-
Des sociétés ad hoc qui n’ont rien à voir avec le capitaine
Le financement sur projet, qui sert à financer des hôpitaux, des écoles ou encore des routes à péage, peut constituer un moyen efficace de gérer les risques. Voici comment cela fonctionne.
-
Les Experts » dépêchés chez les banquiers
Comment les banques repèrent-elles les cas possibles de fraude ? Découvrez la division Enquête sur les fraudes de la BEI.
-
Quelle est votre distance par rapport au défaut ?
Pas besoin d’un doctorat pour utiliser les modèles de risque d’une banque. Mais cela peut aider. « A Dictionary of Finance » a demandé des explications à deux experts pour vous faire profiter de leurs connaissances.
-
La macroéconomie simplifie l’économie
Découvrez ce qu’est la macroéconomie, en passant rapidement en revue Adam Smith et la main invisible, le keynésianisme et l’école de Chicago.
-
Les banquiers, ces chics types
A Dictionary of Finance présente la finance sociale, qui entend s’attaquer aux problèmes de la société ; et tout cela finit par un gros câlin collectif.
-
In fine, cliquet et ballon
Le podcast « A Dictionary of Finance » revient aux bases en expliquant des termes que vous rencontrerez certainement en petit caractères dans vos contrats de prêt.
-
Sauver la planète en recyclant de vieux manuels d’économie
Le podcast « A Dictionary of Finance » se penche sur l’économie circulaire, système dans lequel les entreprises cessent de jeter et préservent l’environnement tout en gagnant de l’argent.
-
Combien de chevaux cette banque a-t-elle sous le capot ?
Cette semaine, dans « A Dictionary of Finance », découvrez la réglementation et les meilleures pratiques bancaires et comment celles-ci peuvent vous aider à choisir une banque adaptée à vos besoins.
-
Trois lignes de défense
Dans cet épisode du podcast « A Dictionary of Finance », nous découvrirons ce qu’est la conformité, pourquoi elle est nécessaire et comment elle est mise en œuvre dans les institutions financières.
-
Le produit dérivé ordinaire, ça n’a pas de prix
Grâce au podcast « A Dictionary of Finance », vous pourrez comprendre comment fonctionnent les instruments financiers dérivés, depuis les swaps de couverture et de taux d’intérêt jusqu’aux obligations adossées à des actifs.
-
Le risque de crédit et la décote de 80 %
Le podcast « A Dictionary of Finance » se penche sur le risque de crédit, sa gestion par les banques et définit ce qu’est une décote de 80 %.
Publications
En bref 2025
Chaque année, le Groupe BEI finance des centaines de nouveaux projets qui aident l’Europe à prospérer dans un monde imprévisible et en pleine mutation.
The EIB Group Operational Plan 2026-2028
Under the new Group Operational Plan, the EIB Group will pursue an ambitious signature volume of €100 billion in 2026. This financing will target transformative investments in areas such as innovation, competitiveness, and security and defence.
Three foundations: A competitive, sustainable, inclusive Europe
An analysis of key challenges facing Europe and the need for collaboration and investment to build a society that is productive, sustainable and inclusive, by design.
Voulez-vous en savoir plus sur nos données issues d’enquêtes ou concernant les investissements, les projets et les fonds de participation ?