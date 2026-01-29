Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Apprentissage ouvert

Ressources pour les apprenants et les chercheurs

Explorez nos cours, podcasts, publications et données en ligne et accédez en un seul clic à l’expertise de la banque de l’UE.

Apprentissage en ligne

Pour en savoir plus :

Environnement

Développement financier et inclusion financière

Développement régional et urbain

Cours sur l’environnement

Les changements climatiques expliqués aux écoliers Investir dans la nature Normes environnementales et sociales de la BEI BEI 360° – à la recherche de solutions climatiques

Les changements climatiques expliqués aux écoliers

Il n’est pas simple pour les enseignants de digérer ce sujet des changements climatiques afin de pouvoir l’expliquer clairement aux enfants. Il n’est pas non plus aisé de susciter de l’espoir plutôt que de l’anxiété en classe.

La Banque européenne d’investissement est à l’avant-garde de l’effort mondial de lutte contre les changements climatiques, mais tout le monde – institutions internationales, États, entreprises ou particuliers – a un rôle à jouer. La première étape est la prise de conscience, qui doit commencer dès le plus jeune âge. C’est pourquoi la BEI – la banque européenne du climat – a produit des contenus pédagogiques destinés aux élèves du primaire et à leurs enseignants, qui expliquent simplement et clairement ce que sont les changements climatiques, leurs causes et comment ils peuvent être atténués.

Télécharger le matériel  
©kazuend/

Investir dans la nature

Apprenez comment repérer et relever les défis liés à l’investissement dans la nature. Ce guide étape par étape vous montrera aussi comment élaborer des propositions d’investissement pour des projets liés au capital naturel et à la biodiversité.

Cette boîte à outils vous aidera à repérer les possibilités d’économies de coûts et de recettes que la nature pourrait vous offrir, en décrivant des moyens pratiques d’avoir accès au financement pour intégrer ces solutions à vos opérations.

 
Accéder au cours  

Normes environnementales et sociales de la BEI

Comment pouvez-vous intégrer les dimensions environnementales et sociales dans vos projets pour en assurer la durabilité ?

Ce cours explique les normes environnementales et sociales qui s’appliquent à tous les projets d’investissement de la BEI. Il a pour objectif d’aider nos intermédiaires financiers à acquérir les capacités nécessaires pour gérer les risques environnementaux et sociaux.

Accéder au cours  

BEI 360° – à la recherche de solutions climatiques

    Digital Communication Awards 2023 : médaille d’argent dans la catégorie « Narration »

« BEI 360° – à la recherche de solutions climatiques » est une plateforme interactive et gratuite, disponible sur le site web de la BEI, qui permet de découvrir, en les visitant virtuellement, des projets novateurs qui jouent un rôle déterminant dans la lutte contre les changements climatiques en Europe. Filmées avec des caméras à 360° ultramodernes dans certains des paysages les plus époustouflants d’Europe, ces courtes vidéos sont présentées par une journaliste de la BEI qui interroge sur le terrain des scientifiques, des ingénieurs et des experts de haut niveau. En savoir plus

Immergez-vous dans cette expérience  

Cours sur l’inclusion financière

Académie Entrepreneuriat durable Développement financier

Académie de la finance inclusive de la BEI

Découvrez la première série de présentations de l’académie de la BEI dédiée à la finance inclusive, qui met l’accent sur la manière de soutenir les groupes les plus vulnérables. Sur la base des enseignements tirés du programme TAFIR de la BEI au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, nous avons collaboré avec des spécialistes de la Frankfurt Business School of Finance and Management pour étudier comment les institutions de microfinance locales peuvent mieux servir les communautés vulnérables dans le monde entier.

Découvrir l'académie  
custom-preview

L’entrepreneuriat durable de A à Z

Selon la Banque mondiale, les microentreprises et petites et moyennes entreprises (MPME) représentent environ 90 % des entreprises dans le monde. Pourtant, elles sont aussi les plus vulnérables face aux mutations rapides qui les entourent. Pour accroître leur résilience, la durabilité doit faire partie intégrante de leur mode de fonctionnement.

Cette série de formations fournit l’ensemble des compétences et des outils indispensables à la durabilité et à l’essor de votre entreprise.

Accéder au cours  

Développement financier et inclusion financière

Pourquoi le développement du secteur financier et l’inclusion financière sont-ils importants pour une croissance inclusive et résiliente ?

Ce cours vous permettra d’en savoir plus sur les principales difficultés auxquelles les entreprises du secteur privé, y compris les petites et moyennes entreprises (PME), sont confrontées lorsqu’elles souhaitent accéder à un financement. Vous apprendrez aussi comment ces difficultés peuvent être surmontées grâce à des produits et services financiers mieux adaptés aux besoin des PME. Le cours présentera les méthodes de gestion des risques employées généralement dans le cadre de prêts aux PME et passera en revue les technologies utilisées dans le secteur financier.

 
Accéder au cours  

Cours sur le développement régional et urbain

Six manières d’aider les régions et les villes dans toute l’UE Soutien de la BEI au développement urbain et régional

Six manières d’aider les régions et les villes dans toute l’UE

Du logement social à l’éducation et des petites entreprises au rétablissement après une catastrophe, nous soutenons les régions et les villes afin de stimuler l’économie et d’améliorer la qualité de vie de leurs habitants.
Pour en savoir plus sur le soutien que nous offrons et les bénéficiaires potentiels.

Accéder au cours  

EIB support for urban and regional development

Comment les villes et les régions de l’UE peuvent-elles bénéficier de nos financements et services de conseil à l’appui de leurs projets de développement ? Quel rôle le Fonds européen pour les investissements stratégiques peut-il jouer pour aider les administrations municipales et régionales à dynamiser leurs investissements ?

Ce cours vous présentera des informations pratiques et des études de cas sur le Plan d’investissement pour l’Europe et des projets de développement urbain durable, entre autres.

Accéder au cours  

Derniers podcasts

  • 27 août 2018

    Le cœur a ses raisons

    Pourquoi certaines entreprises décident-elles de ne pas entrer en bourse ? Et d’où leur vient le capital-investissement ? C’est ce que cherche à savoir « A Dictionary of Finance ».

    Podcast
  • 20 août 2018

    Des sociétés ad hoc qui n’ont rien à voir avec le capitaine

    Le financement sur projet, qui sert à financer des hôpitaux, des écoles ou encore des routes à péage, peut constituer un moyen efficace de gérer les risques. Voici comment cela fonctionne.

    Podcast
  • 13 août 2018

    Les Experts » dépêchés chez les banquiers

    Comment les banques repèrent-elles les cas possibles de fraude ? Découvrez la division Enquête sur les fraudes de la BEI.

    Fraude Institutional Podcast
  • 6 août 2018

    Quelle est votre distance par rapport au défaut ?

    Pas besoin d’un doctorat pour utiliser les modèles de risque d’une banque. Mais cela peut aider. « A Dictionary of Finance » a demandé des explications à deux experts pour vous faire profiter de leurs connaissances.

    Banque Podcast Économie
  • 30 juillet 2018

    La macroéconomie simplifie l’économie

    Découvrez ce qu’est la macroéconomie, en passant rapidement en revue Adam Smith et la main invisible, le keynésianisme et l’école de Chicago.

    Économie
  • 10 juillet 2018

    Les banquiers, ces chics types

    A Dictionary of Finance présente la finance sociale, qui entend s’attaquer aux problèmes de la société ; et tout cela finit par un gros câlin collectif.

    Microfinance
  • 2 juillet 2018

    In fine, cliquet et ballon

    Le podcast « A Dictionary of Finance » revient aux bases en expliquant des termes que vous rencontrerez certainement en petit caractères dans vos contrats de prêt.

    Prêts Podcast
  • 25 juin 2018

    Sauver la planète en recyclant de vieux manuels d’économie

    Le podcast « A Dictionary of Finance » se penche sur l’économie circulaire, système dans lequel les entreprises cessent de jeter et préservent l’environnement tout en gagnant de l’argent.

    Environnement Économie circulaire Climat et environnement
  • 18 juin 2018

    Combien de chevaux cette banque a-t-elle sous le capot ?

    Cette semaine, dans « A Dictionary of Finance », découvrez la réglementation et les meilleures pratiques bancaires et comment celles-ci peuvent vous aider à choisir une banque adaptée à vos besoins.

    Podcast
  • 11 juin 2018

    Trois lignes de défense

    Dans cet épisode du podcast « A Dictionary of Finance », nous découvrirons ce qu’est la conformité, pourquoi elle est nécessaire et comment elle est mise en œuvre dans les institutions financières.

    Podcast
  • 4 juin 2018

    Le produit dérivé ordinaire, ça n’a pas de prix

    Grâce au podcast « A Dictionary of Finance », vous pourrez comprendre comment fonctionnent les instruments financiers dérivés, depuis les swaps de couverture et de taux d’intérêt jusqu’aux obligations adossées à des actifs.

    Podcast
  • 27 mai 2018

    Le risque de crédit et la décote de 80 %

    Le podcast « A Dictionary of Finance » se penche sur le risque de crédit, sa gestion par les banques et définit ce qu’est une décote de 80 %.

Explorer tous les podcasts  

Publications

30 janvier 2025

En bref 2025

Chaque année, le Groupe BEI finance des centaines de nouveaux projets qui aident l’Europe à prospérer dans un monde imprévisible et en pleine mutation.

29 janvier 2026

The EIB Group Operational Plan 2026-2028

Under the new Group Operational Plan, the EIB Group will pursue an ambitious signature volume of €100 billion in 2026. This financing will target transformative investments in areas such as innovation, competitiveness, and security and defence.

Digitalisation and technological innovation Agriculture and bioeconomy Global development Capital Markets Union Security and defence Climate and environment Social infrastructure Social and territorial cohesion Affordable and sustainable housing Energy
8 octobre 2019

Three foundations: A competitive, sustainable, inclusive Europe

An analysis of key challenges facing Europe and the need for collaboration and investment to build a society that is productive, sustainable and inclusive, by design.

Digital and telecoms Economics Digitalisation and technological innovation Global development Climate and environment

 

Voulez-vous en savoir plus sur nos données issues d’enquêtes ou concernant les investissements, les projets et les fonds de participation ?

Parcourir notre portail de données  

Le choix de la rédaction

Rapport 2024-2025 de la BEI sur l’investissement

L’Union européenne doit consolider sa position de chef de file mondial dans le domaine de la technologie, de l’innovation et de l’énergie propre. Si elle résout certaines difficultés majeures et tire parti de ses points forts actuels, l’Europe peut renforcer sa compétitivité, encourager la croissance économique et montrer au monde comment assurer une transition réussie vers l’énergie verte.

Le renforcement de la collaboration, des investissements ciblés et le maintien d’un cadre réglementaire cohérent lui permettront de capitaliser sur ses points forts afin de favoriser une croissance durable et d’asseoir sa position dominante en matière technologique dans un environnement mondial de plus en plus concurrentiel.

En savoir plus  