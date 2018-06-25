L’économie circulaire est un système économique en opposition avec l’économie linéaire. Dans cette dernière, les entreprises extraient des ressources naturelles, les transforment en un produit, transmettent ce produit aux consommateurs pour qu’ils l’utilisent, puis ce produit est en fin de compte jeté. Dans l’économie circulaire, les producteurs et les consommateurs évitent de gaspiller et d’extraire de nouvelles ressources naturelles. En lieu et place, ils réutilisent et réparent les produits.

L’économie circulaire s’empare de la « ligne » suivie par l’économie linéaire, la raccourcit et la plie pour en faire un cercle. C’est l’élégante explication fournie par Liesbet Goovaerts, ingénieure en matériaux avancés à la Banque européenne d’investissement (oui, nous avons à la Banque des ingénieurs et une division Matériaux avancés).

Dans cet épisode de A Dictionary of Finance, Liesbet est accompagnée d’Arnold Verbeek, conseiller principal du service Conseils financiers en innovation de la Banque européenne d’investissement.

Le processus qu’ils décrivent est aussi parfois appelé boucle fermée.

Ensemble, ils expliquent comment des matières premières vierges (ce sont des matériaux ou du capital naturel) sont extraites pour la toute première fois et pourquoi il est préférable de réutiliser des matières premières secondaires, qui proviennent d’un produit existant. Nous apprenons aussi ce qu’est la philosophie du berceau au berceau (ramener le produit ou ses composantes au stade du berceau, c’est-à-dire à l’état de production initiale). On appelle aussi parfois cela l’écoconception.

En fait, l’économie circulaire présente aussi de nombreuses justifications économiques. Comme se protéger contre la fluctuation des prix des matières premières.

Quand les entreprises de l’économie circulaire vont chercher des financements auprès des banques, ces dernières négligent souvent ces caractéristiques et se concentrent plutôt sur les aspects les plus novateurs de ces entreprises. Comme le fait qu’elles produisent des biens peut-être plus durables et qu’elles ont donc un chiffre d’affaires plus faible, mais que leur clientèle est plus fidèle. Ou qu’au lieu de vendre des équipements elles les louent, ce qui signifie que les flux de recettes arrivent au fur et à mesure.

Par conséquent, quelle serait selon vous la réponse des experts de l’économie circulaire si on leur demandait s’ils sont favorables à ce que les manuels d’économie des années 70 soient continuellement réutilisés dans les salles de classe aujourd’hui ? Ils préfèrent qu’ils soient mis à jour. Découvrez pourquoi dans cet épisode.

