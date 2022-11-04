Comment le secteur énergétique va-t-il évoluer dans les décennies à venir ? Faut-il simplement exploiter le même type de technologies liées aux énergies renouvelables que maintenant, mais à bien, bien plus grande échelle ? En multipliant les parcs éoliens, disons. Ou bien y a-t-il des technologies entièrement nouvelles, en matière d’énergies renouvelables, qui se profilent à l’horizon ?

L’idée maîtresse, c’est qu’il faut électrifier l’économie. Il existe des technologies qui permettent d’avancer dans ce domaine. On peut citer les véhicules électriques, le chauffage électrique, les pompes à chaleur, et l’hydrogène. Il faudra que vous poussiez leur déploiement à l’extrême.

Vous devez créer autant de capacités de production à base d’énergies renouvelables que possible. L’énergie solaire et l’éolien, terrestre et marin, constituent la majeure partie de ces ressources. Pour mettre un coup d’arrêt aux changements climatiques, vous allez devoir mettre en place toutes les solutions possibles. Sous peu, les panneaux solaires feront partie intégrante de tout bâtiment. Comme les populations s’insurgent contre l’éolien terrestre (elles n’apprécient pas la présence de turbines géantes tout près de chez elles), vous devrez construire beaucoup de parcs éoliens marins. Ces derniers produisent davantage d’électricité, et de façon plus constante. Tout ce que vous avez connu jusqu’à présent semblera dérisoire par rapport à cette évolution.

Comme vous le voyez, les technologies existent déjà. La révolution consistera à les rendre plus efficaces et moins coûteuses. Regardez ce qui s’est passé en matière d’énergie solaire au cours de la dernière décennie. Entre 2010 et 2020, le coût des panneaux solaires a chuté de 93 %. À l’avenir, des dispositifs photovoltaïques seront intégrés dans les structures des bâtiments, afin que les stores, par exemple, produisent de l’électricité lorsque le soleil les éclaire. Ce qui compte, c’est qu’au fur et à mesure de l’évolution des technologies, elles deviennent moins coûteuses et qu’elles se généralisent ; de plus, il est essentiel d’innover au niveau du modèle économique pour trouver des solutions aux problèmes que pose l’ancien réseau électrique à énergie thermique.

Solutions pour le climat : une vague d’énergie

En outre, de nouvelles technologies sont en cours d’élaboration, déjà à votre époque. Les éoliennes flottantes sont l’une des innovations les plus remarquables. La Banque européenne d’investissement a financé l’installation d’éoliennes flottantes au large des côtes portugaises.

En quoi est-ce important ?

Les parcs éoliens marins sont généralement fixés au fond de la mer. Cette méthode est efficace en mer du Nord, au large des côtes de la Grande-Bretagne, de la Belgique et des Pays-Bas, parce que l’eau y est peu profonde. Mais l’installation d’éoliennes au large est limitée à des profondeurs de 60 mètres.

Les éoliennes flottantes ne sont pas posées sur les fonds marins. Elles y sont ancrées. Elles peuvent donc être installées plus loin en mer. Elles peuvent être plus grosses ; produire encore plus d’électricité. Elles peuvent également être assemblées dans un port puis transportées au large, ce qui est techniquement plus simple. Cette technologie change donc la donne.

Solutions pour le climat : l’énergie, ce n’est pas du vent

Passons à un autre sujet que nous avons évoqué tout au long de cette série. L’hydrogène. Il a un rôle important à jouer dans les secteurs difficiles à décarboner, tels que le transport aérien.

Le problème majeur de l’hydrogène, c’est son prix. Cela fait un siècle qu’il est possible d’en fabriquer. Mais sa production coûte cher. Cependant, des innovations se dessinent, qui la rendent moins coûteuse.

L’hydrogène vert – c’est-à-dire l’hydrogène produit avec de l’énergie d’origine renouvelable – présente l’avantage de pouvoir être transporté d’un endroit à l’autre, et de pouvoir être stocké plus facilement que l’électricité. Il représente un débouché pour des zones géographiques telles que l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l’Amérique du Sud, qui disposent de vastes territoires jouissant d’excellentes conditions pour exploiter les énergies renouvelables – en d’autres termes, des régions où il y a beaucoup de vent et de soleil. Ces pays produiront de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et l’utiliseront pour fabriquer de l’hydrogène. Ensuite, ils pourront l’expédier en Europe (où il y a moins de vent et beaucoup moins de soleil). L’hydrogène sera alors utilisé dans des filières telles que la chimie, l’industrie sidérurgique et l’aéronautique.

Solutions pour le climat : les miniréseaux

Dans les pays en développement, certaines innovations spécifiques joueront un rôle très important. Les miniréseaux en font partie. L’électricité y est produite à petite échelle et distribuée localement, et non par un raccordement à un grand réseau national. On peut facilement imaginer comment les miniréseaux peuvent aider les régions reculées d’Afrique.

Ce qui nous amène à la question de savoir comment l’énergie renouvelable que vous produisez dans vos parcs éoliens flottants est distribuée, comment elle parvient dans les réseaux énergétiques.

Des solutions numériques prendront le relais et faciliteront la gestion de millions d’installations de production décentralisée et d’appareils consommateurs d’énergie. Elles émergent déjà sous la forme de ce que les experts nomment une centrale électrique virtuelle. Il ne s’agit pas d’une centrale telle que vous en connaissez ; il s’agit du regroupement de nombreux petits utilisateurs et d’unités productrices d’électricité, optimisé par un système informatique.

Basée sur l’informatique en nuage, cette centrale passe d’une source d’électricité à une autre, en fonction des conditions de production. Ce type de centrale est déjà en cours de réalisation à petite échelle, en Allemagne. Ne soyez pas surpris si elle se propage à la vitesse d’internet et des téléphones portables, jadis. Certaines personnes ont baptisé cette évolution « l’internet de l’énergie ».

