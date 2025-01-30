Salle de presse

Faits marquants
En bref 2025
Chaque année, le Groupe BEI finance des centaines de nouveaux projets qui aident l’Europe à prospérer dans un monde imprévisible et en pleine mutation.
Priorités pour la prospérité – Rapport d’activité 2024 du Groupe BEI
Nos priorités stimulent la croissance, la prospérité et le progrès technologique et social dans les différents États membres, dans l’ensemble de l’Union européenne et partout ailleurs dans le monde. Le présent rapport met en évidence les projets qui illustrent notre action concernant chacune de ces priorités.
Résultats annuels du Groupe BEI pour 2024
Découvrez les chiffres clés et des statistiques importantes à propos du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI).
