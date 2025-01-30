Description
Les populations et les entreprises attendent de l’Europe qu’elle soutienne des investissements pour l’avenir. Des investissements qui améliorent leur quotidien. Des investissements qui renforcent la sécurité et offrent de nouvelles possibilités. En 2024, le Groupe BEI a annoncé une Feuille de route stratégique qui répond justement à ces attentes. En articulant nos activités autour de huit grandes priorités, nous cherchons à accélérer la transition écologique, à stimuler l’innovation technologique, à renforcer la sécurité et la défense, et à soutenir la cohésion régionale et les infrastructures sociales. Notre engagement en faveur du développement international et de l’intégration des marchés des capitaux assure une forte présence de l’Europe à l’échelle mondiale. Nos priorités stimulent la croissance, la prospérité et le progrès technologique et social dans les différents États membres, dans l’ensemble de l’Union européenne et partout ailleurs dans le monde. Elles cadrent avec les objectifs des dirigeants européens en matière de compétitivité, d’autonomie stratégique et de sécurité économique. Ce que nous entreprenons dans ces domaines contribue à faire entendre la voix de l’Europe dans le monde et à relever les défis géopolitiques d’aujourd’hui. Le présent rapport met en évidence les projets qui illustrent notre action concernant chacune de ces priorités.
Toutes les publications de cette série
- Pour une Europe plus forte – Rapport d’activité 2025 du Groupe BEI
- Rapport d’activité 2023 du Groupe BEI
- Rapport d’activité 2022 de la Banque européenne d’investissement
- Rapport d’activité 2021 du Groupe Banque européenne d’investissement
- Rapport d’activité 2020 de la Banque européenne d’investissement
- Rapport d’activité 2019 de la Banque européenne d’investissement
- Rapport d’activité 2018 de la Banque européenne d’investissement
- Rapport d’activité 2017 de la Banque européenne d’investissement
- Rapport d’activité 2016
- Rapport d’activité 2015
- Rapport d’activité 2014
- Rapport d’activité 2013
- Rapport d’activité 2012
- Rapport d’activité 2011
- Rapport annuel 2010 - volume
- Rapport annuel 2009 - volume "Activité"
- Rapport d’activité 2008
- Rapport d’activité 2007
- Rapport d’activité 2006
- Rapport d’activité 2005
- Rapport d’activité 2004
- Facilité d’investissement - Rapport annuel 2003
- Rapport d’activité 2002
- Rapport d’activité 2001
- Rapport d’activité 2000
- Rapport annuel 1999
- Rapport annuel 1998
- Rapport annuel 1997
- Rapport annuel 1996
- Rapport annuel 1995
- Rapport annuel 1994
- Rapport annuel 1993
- Rapport annuel 1992
- Rapport annuel 1991
- Rapport annuel 1990
- Rapport annuel 1989
- Rapport annuel 1988
- Rapport annuel 1987
- Rapport annuel 1986
- Rapport annuel 1985
- Rapport annuel 1984
- Rapport annuel 1983
- Rapport annuel 1982
- Rapport annuel 1981
- Rapport annuel 1980
- Rapport annuel 1979
- Rapport annuel 1978
- Rapport annuel 1977
- Rapport annuel 1976
- Rapport annuel 1975
- Rapport annuel 1974
- Rapport annuel 1973
- Rapport annuel 1972
- Rapport annuel 1971
- Rapport annuel 1970
- Rapport annuel 1969
- Rapport annuel 1968
- Rapport annuel 1967
- Rapport annuel 1966
- Rapport annuel 1965
- Rapport annuel 1964
- Rapport annuel 1963
- Rapport annuel 1962
- Rapport annuel 1961
- Rapport annuel 1960
- Rapport annuel 1959
- Rapport annuel 1958