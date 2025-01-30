Description

Les populations et les entreprises attendent de l’Europe qu’elle soutienne des investissements pour l’avenir. Des investissements qui améliorent leur quotidien. Des investissements qui renforcent la sécurité et offrent de nouvelles possibilités. En 2024, le Groupe BEI a annoncé une Feuille de route stratégique qui répond justement à ces attentes. En articulant nos activités autour de huit grandes priorités, nous cherchons à accélérer la transition écologique, à stimuler l’innovation technologique, à renforcer la sécurité et la défense, et à soutenir la cohésion régionale et les infrastructures sociales. Notre engagement en faveur du développement international et de l’intégration des marchés des capitaux assure une forte présence de l’Europe à l’échelle mondiale. Nos priorités stimulent la croissance, la prospérité et le progrès technologique et social dans les différents États membres, dans l’ensemble de l’Union européenne et partout ailleurs dans le monde. Elles cadrent avec les objectifs des dirigeants européens en matière de compétitivité, d’autonomie stratégique et de sécurité économique. Ce que nous entreprenons dans ces domaines contribue à faire entendre la voix de l’Europe dans le monde et à relever les défis géopolitiques d’aujourd’hui. Le présent rapport met en évidence les projets qui illustrent notre action concernant chacune de ces priorités.