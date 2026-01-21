Programme de l’UE pour les échanges commerciaux et la compétitivité en Égypte, en Jordanie, au Maroc et en Tunisie

Le rôle moteur que jouent les petites et moyennes entreprises (PME) dans la création d’emplois et le soutien au développement économique de la rive sud de la Méditerranée est largement reconnu. Il s’agit de faciliter l’accès des PME aux financements qui reste un des obstacles majeurs à une croissance inclusive et durable dans la région.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Commission européenne ont uni leurs efforts, dans le cadre de la Plateforme d’investissement pour le voisinage, afin de mettre en place le Programme de l’UE pour les échanges commerciaux et la compétitivité, dont un des axes principaux est le renforcement de l’accès des PME aux financements en Égypte, en Jordanie, au Maroc et en Tunisie.

Ce programme vise un accroissement des financements à ce segment essentiel du secteur privé, mais aussi un renforcement de la compétitivité des PME. Des domaines clés où des vulnérabilités ont été constatées pour les entreprises seront ainsi couverts par :

un accès plus large aux financements, assortis de meilleures modalités et conditions de prêt (plus précisément, d’exigences moindres en matière de sûreté et (ou) de coûts de financement réduits), aussi en monnaie locale ; et

la possibilité offerte aux intermédiaires financiers de prendre davantage de risques et d’atteindre des segments insuffisamment servis de l’économie.

Comment fonctionne le Programme de l’UE pour les échanges commerciaux et la compétitivité ?