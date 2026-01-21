Programme de l’UE pour les échanges commerciaux et la compétitivité en Égypte, en Jordanie, au Maroc et en Tunisie

Le rôle moteur que jouent les petites et moyennes entreprises (PME) dans la création d’emplois et le soutien au développement économique de la rive sud de la Méditerranée est largement reconnu. Il s’agit de faciliter l’accès des PME aux financements qui reste un des obstacles majeurs à une croissance inclusive et durable dans la région.
La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Commission européenne ont uni leurs efforts, dans le cadre de la Plateforme d’investissement pour le voisinage, afin de mettre en place le Programme de l’UE pour les échanges commerciaux et la compétitivité, dont un des axes principaux est le renforcement de l’accès des PME aux financements en Égypte, en Jordanie, au Maroc et en Tunisie.
Ce programme vise un accroissement des financements à ce segment essentiel du secteur privé, mais aussi un renforcement de la compétitivité des PME. Des domaines clés où des vulnérabilités ont été constatées pour les entreprises seront ainsi couverts par :
- un accès plus large aux financements, assortis de meilleures modalités et conditions de prêt (plus précisément, d’exigences moindres en matière de sûreté et (ou) de coûts de financement réduits), aussi en monnaie locale ; et
- la possibilité offerte aux intermédiaires financiers de prendre davantage de risques et d’atteindre des segments insuffisamment servis de l’économie.
Comment fonctionne le Programme de l’UE pour les échanges commerciaux et la compétitivité ?
En vertu de ce programme, la BEI pourra proposer aux banques locales les solutions suivantes :
- des GARANTIES DE PORTEFEUILLE PARTIELLES, qui offriront une protection contre le risque de crédit, sur une base de portefeuille, en ce qui concerne le financement de la dette sous-jacente (un prêt ou un crédit-bail à une PME, par exemple) accordé par des banques intermédiaires. Il s’agit de garanties plafonnées couvrant les premières pertes sur les portefeuilles, que la BEI accordera aux banques intermédiaires avant que celles-ci octroient des financements directement aux PME. Pour tout prêt faisant l’objet d’un défaut de paiement, les garanties pourraient couvrir 80 % au maximum des pertes enregistrées par la banque intermédiaire ;
- un FINANCEMENT À LONG TERME aux banques intermédiaires s’engageant à mobiliser des fonds en faveur de PME admissibles. Ce financement concernera les banques, les banques nationales de promotion économique ou toute autre institution financière habilitée à exercer des activités de prêt ;
- une assistance technique en vue du RENFORCEMENT DES CAPACITÉS dans des domaines d’intervention prioritaires, y compris l’appui aux PME en vue de stimuler leurs exportations, d’améliorer leur compétitivité et de moderniser leurs activités. Cette assistance technique favorisera aussi le transfert de connaissances s’agissant des meilleures pratiques bancaires relatives aux processus mis en place pour les prêts aux PME, notamment les outils d’évaluation des risques, avec à la clé un périmètre d'action élargi aux clients qui ne sont pas encore desservis.
* Clause de non-responsabilité
Le présent document constitue une annonce non contraignante relative au programme. Aucun élément de celui-ci ne pourra être interprété comme une obligation juridique quelconque ni pour la Commission européenne ni pour la BEI.
Comment obtenir un appui
Les banques et autres intermédiaires financiers désireux de participer au programme sont priés de faire part de leur intérêt par écrit à la direction des opérations de la BEI.
En partenariat avec :
BEI Monde
Depuis plus de 50 ans, la BEI fait office de banque de l’UE pour le développement international. Dans le monde entier, ses investissements déterminants contribuent à instaurer la stabilité, à promouvoir une croissance durable et à lutter contre les changements climatiques.