Contribution du Groupe BEI aux objectifs de développement durable

Les 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies guident les efforts de la communauté internationale pour éradiquer la pauvreté dans le monde, protéger la planète et veiller à la paix et la prospérité des peuples à l’horizon 2030. Nous œuvrons au sein du Groupe Banque européenne d’investissement pour la réalisation des ODD depuis leur adoption en 2015.

En bref

En 2024, nous avons signé de nouvelles opérations pour près de 89 milliards d’euros. Toutes nos activités soutiennent un ou plusieurs des objectifs de développement durable. Les partenariats sont au cœur de notre approche en matière d’investissement et de mobilisation de capitaux privés à l’appui de ces ODD. Nous collaborons avec les institutions publiques de développement, le secteur privé et les groupes de la société civile du monde entier pour maximiser l’impact de nos financements.

Plus précisément

Voyons quelle est notre contribution aux objectifs de développement durable les plus étroitement liés à nos grandes priorités stratégiques. Compte tenu de nos domaines d’intervention, les contributions les plus importantes en 2024 concernent l’ODD 9 (industrie, innovation et infrastructures), l’ODD 11 (villes et communautés durables) et l’ODD 7 (énergie propre et d’un coût abordable).

ODD 3 ODD 4 ODD 5 ODD 6 ODD 7 ODD 8 ODD 9 ODD 11 ODD 13

Bonne santé et bien-être

Nous œuvrons pour permettre à toutes et tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de toutes et tous à tout âge. Nous investissons dans les infrastructures de santé ainsi que dans la recherche-développement, l’informatique ou encore l’innovation dans le domaine médical, entre autres.

En savoir plus sur notre action dans le domaine de la santé  

Éducation de qualité

Il est selon nous essentiel d’assurer une éducation de qualité, inclusive et équitable, et de promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour toutes et tous. Nous investissons dans les infrastructures d’enseignement, la recherche et l’innovation, les programmes de prêts étudiants et les échanges pour la formation dans toute l’Europe.

En savoir plus sur notre action dans le domaine de l’éducation  

Égalité entre les sexes

Nous œuvrons pour l’égalité de genre et l’autonomisation de toutes les femmes et les filles. Nous soutenons par exemple les entreprises dirigées par des femmes, l’action pour le climat intégrant la dimension du genre et la conception d’infrastructures qui tiennent compte des besoins des femmes.

En savoir plus sur notre action dans le domaine de l’égalité de genre  

Eau propre et assainissement

Nous œuvrons pour garantir l’accès de toutes et tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable. Nous investissons dans l’élargissement de l’accès à l’eau potable, l’amélioration de la gestion des eaux usées et la protection contre les inondations et autres catastrophes liées à l’eau.

En savoir plus sur notre action dans le domaine de l’eau  

Énergie propre et d’un coût abordable

Nous investissons pour garantir l’accès de toutes et tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable. Nous soutenons un large éventail de projets, allant des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique à l’innovation et aux infrastructures énergétiques.

En savoir plus sur notre action dans le domaine de l’énergie  

Travail décent et croissance économique

Nous nous attachons à promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour toutes et tous. Nous fournissons des conseils et un soutien financier aux jeunes pousses, aux entreprises en expansion et aux petites et moyennes entreprises (PME), qui forment l’épine dorsale de l’économie. Toutes nos opérations doivent être conformes à notre Politique environnementale et sociale.

En savoir plus sur notre action dans le domaine des PME  

Industrie, innovation et infrastructure

La mise en place d’infrastructures résilientes et la promotion d’une industrialisation inclusive et durable ainsi que de l’innovation figurent parmi nos priorités stratégiques. Les projets que nous soutenons concernent notamment la transformation numérique, les technologies propres, la santé, les sciences de la vie, les nouveaux matériaux ou encore les matières premières critiques.

En savoir plus sur notre action dans le domaine de l’innovation  

Villes et communautés durables

Nous investissons pour faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à toutes et tous, sûrs, résilients et durables. Nous soutenons un large éventail de projets, de l’aménagement urbain et de la mobilité aux transports publics et au logement intermédiaire.

En savoir plus sur notre action dans le domaine des villes durables  

Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques

Le déploiement d’urgence de mesures permettant de lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions est au cœur de notre action en tant que banque du climat. Nous investissons dans des projets qui atténuent le réchauffement planétaire en réduisant, en prévenant ou en absorbant les émissions de gaz à effet de serre. Nous soutenons également des projets qui favorisent l’adaptation aux effets des changements climatiques, rendant ainsi nos communautés plus résilientes.

En savoir plus sur notre action dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques  

Pays tiers

Voyons quelle a été notre contribution aux objectifs de développement durable en 2024 à l’extérieur de l’Union européenne.

Nos obligations climatiquement responsables et obligations pour le développement durable

Des investissements importants sont nécessaires pour la concrétisation des ODD. La taxinomie de l’UE pour les activités durables soutient la mobilisation de capitaux à l’appui des objectifs de développement durable en établissant un cadre visant à favoriser les investissements durables. La BEI émet des obligations climatiquement responsables (obligations « Climat ») et des obligations pour le développement durable (obligations « Développement durable ») qui font l’objet d’un audit externe et sont progressivement alignées sur le règlement établissant une taxonomie de l’UE. Les fonds levés sont affectés à des investissements durables aux fins d’objectifs environnementaux et sociaux, qui vont de la réduction des émissions de CO2 à l’amélioration de l’accès à l’eau potable. Depuis le lancement du marché des obligations vertes en 2007, la Banque a émis pour plus de 125 milliards d’euros d’obligations « Climat » et d’obligations « Développement durable », dont elle est ainsi le plus grand émetteur au monde.

En savoir plus  

Notre méthodologie

Toutes nos opérations sont conçues pour générer des retombées socioéconomiques positives ainsi que de solides rendements financiers. Nous mesurons notre impact en recueillant des données détaillées sur toutes nos opérations. Nous nous assurons ainsi que les avantages concrets découlant des activités du Groupe sont traçables à plusieurs niveaux – des pays aux secteurs et jusqu’à chaque promoteur de projet et aux bénéficiaires finals.

Nos opérations peuvent contribuer à plusieurs ODD, car les objectifs sont étroitement liés. Pour disposer d’une vue d’ensemble de la contribution du Groupe aux ODD, nous établissons une correspondance entre chaque opération financée et chacun des ODD auxquels elle contribue. En moyenne, chaque opération de la BEI est associée à quatre ODD, tandis que les opérations du FEI sont liées à trois ODD.

+ Afficher plus

La méthode appliquée par le Groupe BEI pour l’établissement de rapports sur les ODD est comparable à celle d’autres banques multilatérales de développement en ce qui concerne les aspects financiers ainsi que les réalisations et les résultats des projets.

Les opérations menées par la BEI et le FEI sont de nature différente. L’approche adoptée par chaque entité pour mesurer sa contribution aux ODD reflète les caractéristiques spécifiques de son propre modèle économique.

Méthode de mise en correspondance des résultats des opérations de la Banque européenne d’investissement avec les ODD

Chaque opération de la BEI est mise en correspondance avec plusieurs ODD en utilisant une série d’éléments de données, dont le lieu d’implantation du projet financé, son secteur, les résultats attendus, l’admissibilité et le type de produit de financement utilisé. Le processus est entièrement automatisé. Les experts de la BEI analysent les résultats et peuvent modifier une correspondance afin de prendre en compte des facteurs spécifiques au contexte si nécessaire.

Lorsque nous rendons compte de notre contribution aux ODD d’un point de vue purement financier, nous associons chaque opération à un seul ODD « principal » – celui le plus proche de l’objectif principal de l’opération – pour éviter une double comptabilisation.

Méthode de mise en correspondance des opérations du Fonds européen d’investissement avec les ODD

Le FEI collabore avec des intermédiaires financiers pour promouvoir l’accès des petites entreprises et des entrepreneurs au financement, conformément aux priorités de l’Union européenne. C’est pourquoi les rapports du FEI sur les ODD sont fondés sur le montant des financements mis à la disposition de ces intermédiaires.

Le FEI détermine la contribution de ses opérations aux ODD en fonction de la manière dont chacune s’inscrit dans son cadre stratégique, qui s’articule autour de quatre objectifs de politique publique et de 16 objectifs stratégiques, chacun étant mis en correspondance avec une ou plusieurs cibles des ODD.

Les activités actuelles du FEI soutiennent l’ensemble des ODD, à l’exception de l’ODD 16 (paix, justice et institutions fortes). En outre, le FEI prend en compte d’autres informations concernant ses opérations lorsqu’il mesure ses contributions aux ODD, en particulier pour l’ODD 5 (égalité entre les sexes) et l’ODD 13 (mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques).

- Afficher moins

