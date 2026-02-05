Contribution du Groupe BEI aux objectifs de développement durable

Les 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies guident les efforts de la communauté internationale pour éradiquer la pauvreté dans le monde, protéger la planète et veiller à la paix et la prospérité des peuples à l’horizon 2030. Nous œuvrons au sein du Groupe Banque européenne d’investissement pour la réalisation des ODD depuis leur adoption en 2015.
En bref
En 2024, nous avons signé de nouvelles opérations pour près de 89 milliards d’euros. Toutes nos activités soutiennent un ou plusieurs des objectifs de développement durable. Les partenariats sont au cœur de notre approche en matière d’investissement et de mobilisation de capitaux privés à l’appui de ces ODD. Nous collaborons avec les institutions publiques de développement, le secteur privé et les groupes de la société civile du monde entier pour maximiser l’impact de nos financements.
Plus précisément
Voyons quelle est notre contribution aux objectifs de développement durable les plus étroitement liés à nos grandes priorités stratégiques. Compte tenu de nos domaines d’intervention, les contributions les plus importantes en 2024 concernent l’ODD 9 (industrie, innovation et infrastructures), l’ODD 11 (villes et communautés durables) et l’ODD 7 (énergie propre et d’un coût abordable).
Industrie, innovation et infrastructure
Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques
Pays tiers
Voyons quelle a été notre contribution aux objectifs de développement durable en 2024 à l’extérieur de l’Union européenne.
Nos obligations climatiquement responsables et obligations pour le développement durable
Notre méthodologie
Toutes nos opérations sont conçues pour générer des retombées socioéconomiques positives ainsi que de solides rendements financiers. Nous mesurons notre impact en recueillant des données détaillées sur toutes nos opérations. Nous nous assurons ainsi que les avantages concrets découlant des activités du Groupe sont traçables à plusieurs niveaux – des pays aux secteurs et jusqu’à chaque promoteur de projet et aux bénéficiaires finals.
Nos opérations peuvent contribuer à plusieurs ODD, car les objectifs sont étroitement liés. Pour disposer d’une vue d’ensemble de la contribution du Groupe aux ODD, nous établissons une correspondance entre chaque opération financée et chacun des ODD auxquels elle contribue. En moyenne, chaque opération de la BEI est associée à quatre ODD, tandis que les opérations du FEI sont liées à trois ODD.
La méthode appliquée par le Groupe BEI pour l’établissement de rapports sur les ODD est comparable à celle d’autres banques multilatérales de développement en ce qui concerne les aspects financiers ainsi que les réalisations et les résultats des projets.
Les opérations menées par la BEI et le FEI sont de nature différente. L’approche adoptée par chaque entité pour mesurer sa contribution aux ODD reflète les caractéristiques spécifiques de son propre modèle économique.
Méthode de mise en correspondance des résultats des opérations de la Banque européenne d’investissement avec les ODD
Chaque opération de la BEI est mise en correspondance avec plusieurs ODD en utilisant une série d’éléments de données, dont le lieu d’implantation du projet financé, son secteur, les résultats attendus, l’admissibilité et le type de produit de financement utilisé. Le processus est entièrement automatisé. Les experts de la BEI analysent les résultats et peuvent modifier une correspondance afin de prendre en compte des facteurs spécifiques au contexte si nécessaire.
Lorsque nous rendons compte de notre contribution aux ODD d’un point de vue purement financier, nous associons chaque opération à un seul ODD « principal » – celui le plus proche de l’objectif principal de l’opération – pour éviter une double comptabilisation.
Méthode de mise en correspondance des opérations du Fonds européen d’investissement avec les ODD
Le FEI collabore avec des intermédiaires financiers pour promouvoir l’accès des petites entreprises et des entrepreneurs au financement, conformément aux priorités de l’Union européenne. C’est pourquoi les rapports du FEI sur les ODD sont fondés sur le montant des financements mis à la disposition de ces intermédiaires.
Le FEI détermine la contribution de ses opérations aux ODD en fonction de la manière dont chacune s’inscrit dans son cadre stratégique, qui s’articule autour de quatre objectifs de politique publique et de 16 objectifs stratégiques, chacun étant mis en correspondance avec une ou plusieurs cibles des ODD.
Les activités actuelles du FEI soutiennent l’ensemble des ODD, à l’exception de l’ODD 16 (paix, justice et institutions fortes). En outre, le FEI prend en compte d’autres informations concernant ses opérations lorsqu’il mesure ses contributions aux ODD, en particulier pour l’ODD 5 (égalité entre les sexes) et l’ODD 13 (mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques).- Afficher moins