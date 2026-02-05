Contribution du Groupe BEI aux objectifs de développement durable

Notre méthodologie

Toutes nos opérations sont conçues pour générer des retombées socioéconomiques positives ainsi que de solides rendements financiers. Nous mesurons notre impact en recueillant des données détaillées sur toutes nos opérations. Nous nous assurons ainsi que les avantages concrets découlant des activités du Groupe sont traçables à plusieurs niveaux – des pays aux secteurs et jusqu’à chaque promoteur de projet et aux bénéficiaires finals.

Nos opérations peuvent contribuer à plusieurs ODD, car les objectifs sont étroitement liés. Pour disposer d’une vue d’ensemble de la contribution du Groupe aux ODD, nous établissons une correspondance entre chaque opération financée et chacun des ODD auxquels elle contribue. En moyenne, chaque opération de la BEI est associée à quatre ODD, tandis que les opérations du FEI sont liées à trois ODD.

+ Afficher plus