La responsabilité de la BEI en interne

Le Groupe BEI contrôle les émissions associées aux projets qu’il finance, mais il a aussi un objectif interne de viabilité : celui de réduire au maximum son impact environnemental interne. La réduction progressive de l’empreinte carbone résultant de ses opérations internes s’inscrit dans le droit fil des normes et principes environnementaux et sociaux qu’il applique aux projets qu'il finance.

La BEI mesure et gère depuis 2007 les émissions de carbone liées à ses activités internes. En mars 2019, le groupe BEI a mis en œuvre avec succès un système de gestion environnementale conformément au Système de management environnemental et d’audit de l’Union européenne (EMAS).

De solides antécédents dans la gestion de son empreinte environnementale

Comprendre les incidences environnementales que génèrent ses activités permet aussi à la Banque de recenser et de mettre en œuvre des mesures de réduction d’émissions et de suivre ses performances environnementales, comme par exemple dans le domaine de la consommation d'énergie et de la gestion des déchets et de l’eau.

Rapport 2023 sur l’empreinte carbone  
Un employeur de choix

Les agents de la Banque sont les acteurs clés de la réussite de sa mission, qui consiste à favoriser une croissance durable à l’intérieur de l’UE comme à l’extérieur. Pour atteindre ses objectifs, la BEI dispose d’un personnel hautement qualifié et diversifié, issu de l’ensemble des États membres de l’UE, qui travaille dans un environnement dynamique, multiculturel, qui favorise la coopération, l’innovation et le développement personnel grâce au contact avec une grande variété de projets.

La Banque encourage et valorise la diversité et l'intégration et considère que la réunion de personnes de sexes, d'âges, de nationalités, de couleurs de peau, de cultures et de profils professionnels différents, de même que la variété des expériences, sont essentielles à sa réussite et à son développement. Plus d’informations sur une carrière à la BEI.

Présence sur le terrain

L’Institut BEI a été créé au sein du Groupe BEI afin de promouvoir et de soutenir des initiatives sociales, culturelles et universitaires aux côtés de parties prenantes européennes et du grand public. C’est l’un des piliers centraux de l’engagement du Groupe BEI auprès des collectivités et des citoyens.

Un comité directeur interne, présidé par un vice-président de la BEI, approuve, après examen, le plan d’action annuel de l’Institut BEI. L'équipe de l’Institut applique sa stratégie.

