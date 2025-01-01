La responsabilité de la BEI en interne

Un employeur de choix

Les agents de la Banque sont les acteurs clés de la réussite de sa mission, qui consiste à favoriser une croissance durable à l’intérieur de l’UE comme à l’extérieur. Pour atteindre ses objectifs, la BEI dispose d’un personnel hautement qualifié et diversifié, issu de l’ensemble des États membres de l’UE, qui travaille dans un environnement dynamique, multiculturel, qui favorise la coopération, l’innovation et le développement personnel grâce au contact avec une grande variété de projets.

La Banque encourage et valorise la diversité et l'intégration et considère que la réunion de personnes de sexes, d'âges, de nationalités, de couleurs de peau, de cultures et de profils professionnels différents, de même que la variété des expériences, sont essentielles à sa réussite et à son développement. Plus d’informations sur une carrière à la BEI.