Gouvernance et structure

La gouvernance concerne la structure de prise de décision ainsi que les processus y afférents et les contrôles connexes. La Banque européenne d’investissement (BEI) étant à la fois un organe de l’UE et une banque, elle est régie tant par des principes de gouvernance publique que par des principes de gouvernance d’entreprise.

La structure globale de gouvernance et de fonctionnement de la BEI repose sur les organes suivants:

Actionnaires

les 27 États membres de l'UE

Organes statutaires

La BEI compte quatre instances statutaires, c’est-à-dire celles auxquelles il est fait référence dans ses statuts

Contrôle et évaluation

 Les contrôles visant à garantie l'intégrité et la solidité des opérations de la Banque

Structure organisationnelle

Au sein d’équipes pluridisciplinaires, le personnel de la BEI prépare et met en œuvre les décisions des instances dirigeantes de la Banque

17 mars 2025

Statuts et autres dispositions des traités

Cette publication reproduit les statuts de la Banque européenne d’investissement (BEI) et diverses dispositions relatives à cette dernière qui figurent dans le traité sur l’Union européenne (TUE) et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ainsi que dans les protocoles n° 6, 7 et 28 annexés à ces traités.

29 janvier 2026

Powering Europe: EIB Group Activity Report 2025

The year 2025 marked a milestone for the European Investment Bank Group, which reached a historic €100 billion in new financing.

21 juillet 2025

EIB Group Corporate Governance Report for 2024

The EIB Group report describes the EIB Group’s corporate governance practices, in place in 2024, which comprises data on the Bank’s governance and shareholding structure as of 31 December 2024.

