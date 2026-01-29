Gouvernance et structure

La gouvernance concerne la structure de prise de décision ainsi que les processus y afférents et les contrôles connexes. La Banque européenne d’investissement (BEI) étant à la fois un organe de l’UE et une banque, elle est régie tant par des principes de gouvernance publique que par des principes de gouvernance d’entreprise.
La structure globale de gouvernance et de fonctionnement de la BEI repose sur les organes suivants:
les 27 États membres de l'UE
La BEI compte quatre instances statutaires, c’est-à-dire celles auxquelles il est fait référence dans ses statuts
Les contrôles visant à garantie l'intégrité et la solidité des opérations de la Banque
Au sein d’équipes pluridisciplinaires, le personnel de la BEI prépare et met en œuvre les décisions des instances dirigeantes de la Banque
Publications à la une
Statuts et autres dispositions des traités
Cette publication reproduit les statuts de la Banque européenne d’investissement (BEI) et diverses dispositions relatives à cette dernière qui figurent dans le traité sur l’Union européenne (TUE) et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ainsi que dans les protocoles n° 6, 7 et 28 annexés à ces traités.
Powering Europe: EIB Group Activity Report 2025
The year 2025 marked a milestone for the European Investment Bank Group, which reached a historic €100 billion in new financing.
EIB Group Corporate Governance Report for 2024
The EIB Group report describes the EIB Group’s corporate governance practices, in place in 2024, which comprises data on the Bank’s governance and shareholding structure as of 31 December 2024.