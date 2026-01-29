Incidence des opérations du Groupe BEI : stimuler le PIB et la création d’emplois

Le Groupe BEI met fortement l’accent sur l’incidence de ses opérations. Il évalue continuellement la contribution de ses activités, sur le plan macroéconomique, en Europe.

L’ensemble des investissements signés par le Groupe BEI dans l’UE sur la seule année 2025 auront pour effet, d’ici 2029 :

d’appuyer 302 milliards d’EUR d’investissements,

d’accroître le PIB de l’UE de 1,10%,

de créer 1 500 000 emplois supplémentaires

D’ici 2044, ces mêmes projets signés au cours d’une seule année, auront permis :

d’accroître le PIB de l’UE de 0,80 %,

de créer 870 000 emplois supplémentaires

Cliquez ici pour en savoir davantage sur la manière dont la BEI évalue l’impact important de ses investissements.