Prêts destinés au secteur privé

Les coûts d’investissement (généralement sur une période maximale de trois ans, mais qui peut être plus longue) comme les dépenses de recherche et développement relatives aux installations ou activités. La BEI finance généralement jusqu’à 50 % du coût total d’un projet. Ces prêts commencent généralement à 25 millions d’EUR et, dans certains cas, la BEI pourra envisager des montants inférieurs.

Obtenez des informations sur la tarification, la disponibilité géographique et d’autres conditions. Selon le cas, le projet pourrait également bénéficier d’un soutien au titre de nos mandats ou de ressources de tiers.