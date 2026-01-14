Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Prêts destinés au secteur privé

Prêts à des entités du secteur privé destinés à financer des projets ou des programmes d’investissement, qui correspondent à une ou plusieurs priorités de la BEI. Ces produits comprennent des financements sur projet ainsi que des financements par emprunt ou dette hybride.

Cinq avantages clés

Voici les avantages de nos prêts pour le secteur privé

Tarification attrayante

Une tarification attrayante, reflétant les conditions de financement avantageuses dont bénéficie la BEI sur le marché.

Longues durées de financement

De longues durées de financement qui correspondent à la durée de vie économique de chaque projet – généralement jusqu’à 10 ans pour les remboursements in fine, ou l’équivalent pour les prêts amortissables. Pour le financement sur projet, nous pouvons également gérer des échéances supérieures à 30 ans.

Financement sur mesure

Les prêts peuvent être garantis ou non et offrent différents niveaux de subordination.

Soutien aux projets

La BEI propose également son savoir-faire concernant les aspects financiers et techniques de la préparation d’un projet.

Effet de signal

En outre, les financements de la BEI sont souvent considérés comme un label de qualité, qui aide à attirer de nouveaux investisseurs.

Admissibilité

Découvrez si vous pouvez bénéficier d’un soutien financier

Quelles sont les entités admissibles
  • Grandes entreprises ou groupes
  • Entreprises de taille intermédiaire
  • Sociétés de projet pour les financements sur projet (y compris les PPP et les concessions)
Quel est le champ d’admissibilité

Les coûts d’investissement (généralement sur une période maximale de trois ans, mais qui peut être plus longue) comme les dépenses de recherche et développement relatives aux installations ou activités. La BEI finance généralement jusqu’à 50 % du coût total d’un projet. Ces prêts commencent généralement à 25 millions d’EUR et, dans certains cas, la BEI pourra envisager des montants inférieurs.

Obtenez des informations sur la tarification, la disponibilité géographique et d’autres conditions. Selon le cas, le projet pourrait également bénéficier d’un soutien au titre de nos mandats ou de ressources de tiers.

Options de financement
  • Prêts pour les entreprises
  • Financement de la croissance des ETI
  • Financement sur projet
  • Dette hybride d’entreprise

Édifier un avenir vert

La BEI a aligné toutes ses activités de financement sur les principes et objectifs de l’accord de Paris ; cet engagement la place sur une trajectoire conduisant à un développement à faibles émissions de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.

En savoir plus  

Comment obtenir un soutien ?

Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.

Contacter la BEI  

Cycle des projets

Un projet financé par la BEI passe généralement par sept grandes étapes : proposition, instruction, approbation, signature, décaissement, suivi/compte rendu et remboursement.
Pour en savoir plus, consultez le blog de la BEI  

Pour en savoir plus

Découvrez comment nos produits soutiennent l’économie, créent des emplois et promeuvent l’égalité.

  •
    2 février 2026

    Ancient roots, renewable future

    EIB Advisory helps Ústí nad Labem use a €43 million loan to boost energy efficiency and cut emissions

    InvestEU Advisory Hub Climate Advisory services InvestEU Energy efficiency Climate action Sustainability Czechia European Union Climate and environment Energy
  • 29 janvier 2026

    Investment that keeps Ukraine moving

    EU investments in trains, winter heating, schools and hospitals help keep Ukraine moving, despite the Russian invasion - and give hope to Ukrainians

    Infrastructure Environment Railways Transport Health and life sciences Climate Education and training Slovakia Austria Romania Ukraine Russia Hungary Poland Eastern Neighbourhood European Union EU enlargement countries Climate and environment Social infrastructure
  • 22 janvier 2026

    Une bouffée d’air frais dans les cuisines africaines

    La BEI aide BURN à commercialiser des appareils de cuisson électriques, abordables et sûrs, et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en Afrique.

    Climat Diversité et égalité hommes-femmes Émissions Durabilité Afrique subsaharienne Développement - international Climat et environnement
  • 19 janvier 2026

    Megafactory takes on global satellite industry

    Une méga-usine belge mise sur la production de masse pour révolutionner l’industrie mondiale des satellites.

    Satellites Numérique et télécoms Technologies Espace Belgique Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Sécurité et défence
  • 13 janvier 2026

    Affordable homes bring key workers closer to Prague

    De nouveaux logements abordables offrent à des travailleurs essentiels des loyers stables, des trajets plus courts et une plus grande proximité avec leur travail.

    Infrastructures Aménagement urbain Économies d’énergie Efficacité énergétique Des logements abordables et durables Tchéquie Union européenne Infrastructures sociales Des logements abordables et durables Énergie
  • 8 janvier 2026

    Mettre le CO2 sous clé

    Une technologie innovante rapproche la Grèce de la neutralité carbone

    Environnement Climat Services de conseil Décarbonation Émissions Fonds pour l’innovation Grèce Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Énergie
Pour en savoir plus, consultez le blog de la BEI  