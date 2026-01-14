Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Microfinance

Tout le monde démarre petit

Les microentreprises (dont l’effectif compte moins de 10 personnes) et les microentrepreneurs sont les moteurs du développement économique.

Plus de 1,7 milliard d’adultes à travers le monde ne possèdent pas de compte bancaire et ne peuvent pas obtenir de prêt, ce qui entrave le démarrage ou l’expansion d’une entreprise et pèse sur l’économie. La microfinance aide ces personnes à lancer, développer ou maintenir une activité génératrice de revenus.

Le Groupe BEI accorde une attention particulière à celles qui éprouvent des difficultés à entrer dans le marché du travail ou à le réintégrer, qui sont menacées par l’exclusion sociale ou qui, pour d’autres raisons, sont défavorisées sur le marché du crédit classique.

Comment cela fonctionne

Le Groupe BEI a acquis une longue expérience de la microfinance grâce aux activités de la BEI, de BEI Monde et du Fonds européen d’investissement (FEI).

Nous aidons les plus vulnérables en accordant des prêts et d’autres formes de soutien à des organismes de microfinance et des sociétés d’investissement. Ces organismes, à leur tour, octroient des garanties ou des prêts et dispensent des conseils aux microentreprises et aux microentrepreneurs, en se concentrant sur les activités qui offrent notamment un revenu aux femmes, aux jeunes et aux habitants des zones rurales et des communautés les plus pauvres.

Nous nous engageons à l’appui d’opérations de microfinance qui génèrent des améliorations au regard des normes sociales et environnementales, des retombées positives et de la valeur ajoutée. Nous soutenons ces opérations en faisant appel à des instruments financiers et non financiers adaptés, aux ressources propres de la BEI ou à des mandats de l’Union européenne. En outre, la BEI soutient la Commission européenne dans la mise en œuvre et la diffusion du Code européen de bonne conduite pour l’octroi de microcrédits, critère de qualité pour les pratiques de prêt éthiques et responsables dans le secteur européen de la microfinance.

Produits et services

Instruments financiers

La BEI peut investir soit directement dans des établissements financiers tels que des institutions de microfinance ou des banques, soit indirectement dans des sociétés d’investissement en microfinance comme des fonds et des sociétés de portefeuille investissant dans la microfinance.
Voici ses domaines d’intervention :

Assistance technique

La BEI fournit une assistance technique pour renforcer les retombées positives de ses opérations de microfinance sur le développement. Dans le cadre du volet « Investissements sociaux et compétences » de la Plateforme de conseil InvestEU, nous offrons un appui sur mesure aux prestataires de services liés à la microfinance et à l’entrepreneuriat social, qui peut prendre les formes suivantes :

Nous visons également à renforcer la capacité de nos institutions financières partenaires à servir les microentreprises. Nous apportons une assistance technique et appuyons le renforcement des capacités dans un éventail de domaines :

  • performances financières et sociales : consolider la durabilité des institutions financières et mettre en œuvre activement les principes de protection des clients ;
  • numérisation responsable des opérations : améliorer le rayonnement des partenaires financiers auprès des microentreprises, notamment dans les zones rurales ;
  • gestion des ressources humaines et gouvernance : assurer le bon fonctionnement des établissements financiers et la création d’un environnement sûr, concurrentiel et réactif pour leurs employés ;
  • gestion des risques : veiller à la viabilité à long terme des institutions financières par le repérage, l’évaluation, l’atténuation et le suivi des risques dans l’ensemble de leurs opérations ;
  • programmes de formation et d’accompagnement pour les microentreprises afin de renforcer leurs connaissances financières et compétences entrepreneuriales.

Les activités d’assistance technique sont principalement fournies au moyen d’une série de programmes personnalisés de renforcement des capacités.

 Découvrez notre série de formations sur l’entrepreneuriat durable et notre académie de la finance inclusive.

La microfinance à travers le monde

La BEI réalise des opérations de microfinance dans diverses régions du monde, notamment :

Pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique Pays voisins de l’UE États membres de l’UE et pays en voie d’adhésion

Pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique

Les pays ACP (y compris les PTOM) représentent la plus grosse partie du portefeuille de microfinance de la BEI, dont les plus grands encours concernent la République dominicaine, le Kenya et l’Ouganda. Les engagements sous forme de prêts, de fonds propres et d’assistance technique continuent à s’intensifier dans les pays ACP.

Sélection de récits

  • 28 septembre 2023

    Entrepreneurs dominicains : l’histoire de Julie Belliard

    Rencontrez Julie Belliard, architecte et entrepreneuse engagée, qui vit à Santiago de los Caballeros, en République dominicaine.

    Microfinance Diversité et égalité hommes-femmes République dominicaine Amérique latine et Caraïbes Développement - international
  • 20 septembre 2023

    Entrepreneurs dominicains : l’histoire d’Héctor

    Découvrez comment une pompe à eau à énergie solaire a transformé la vie d’un agriculteur et augmenté ses rendements agricoles.

    Microfinance République dominicaine Amérique latine et Caraïbes Développement - international Climat et environnement Énergie
  • 2 juin 2023

    Les microcrédits de Baobab en Afrique | La mercerie de Kouadio

    Faites donc connaissance de Kouadio Kouadio, le propriétaire passionné et déterminé d’un magasin de matériel de couture en Côte d’Ivoire, dont les rêves ont pris corps avec l’aide de l’institution de microfinance Baobab.

    PME Microfinance Côte d'Ivoire Afrique subsaharienne Développement - international
  • 26 mai 2023

    Les microcrédits de Baobab en Afrique | Le salon de coiffure d’Afrifa

    Grâce à un prêt de l’institution de microfinance Baobab, soutenue par la Banque européenne d’investissement, Afrifa a transformé son projet visionnaire en franc succès.

    PME Microfinance Diversité et égalité hommes-femmes Côte d'Ivoire Afrique subsaharienne Développement - international
  • 25 mai 2023

    Le Fonds pour l’inclusion financière | L’histoire de la coopérative de la chefferie de Mukako

    Grâce au portefeuille mobile eTumba, développé avec le soutien du Fonds pour l’inclusion financière, Justyna peut désormais effectuer ses opérations bancaires facilement sans avoir à quitter sa ferme.

    PME Fonds pour l'inclusion financière (FIF) Partenariats Microfinance Diversité et égalité hommes-femmes Mandats et partenariats Zambie Afrique subsaharienne Agriculture et bioéconomie Développement - international Climat et environnement
  • 25 mai 2023

    Le Fonds pour l’inclusion financière | L’histoire d’Avi Mali

    La trajectoire de Mamadou a connu un tournant positif grâce à un prêt obtenu auprès de Cofina Mali, avec le soutien du Fonds pour l’inclusion financière, qui a transformé sa situation.

    PME Fonds pour l'inclusion financière (FIF) Partenariats Microfinance Mandats et partenariats Mali Afrique subsaharienne Agriculture et bioéconomie Développement - international Climat et environnement
  • 5 mai 2023

    Le Fonds pour l’inclusion financière

    Découvrez le Fonds pour l’inclusion financière, une initiative novatrice lancée dans le cadre d’un partenariat entre la Banque européenne d’investissement et le Grand-Duché de Luxembourg.

    Microfinance Développement - international
  • 6 mai 2022

    Des entrepreneurs parmi les réfugiés de Bidibidi – L’histoire de David

    En 2019, David a participé à une formation d’éducation financière que Centenary Bank a organisée à Bidibidi, l’un des plus grands camps de réfugiés au monde, dans le nord de l’Ouganda. Aujourd’hui, il dirige avec succès une entreprise qui cultive des légumes et les vend et distribue dans le camp. Cette formation s’inscrivait dans le cadre d’un projet qui a bénéficié à des réfugiés dans 9 camps situés dans tout l’Ouganda. L’initiative a été soutenue par le Projet de renforcement des capacités des États de l’Afrique de l’Est de la Banque européenne d’investissement qui cible les banques locales et leurs clients.

    Institutional Durabilité sociale Fragility and conflict Microfinance Partenaires Équipe Europe Diversité et égalité hommes-femmes Réfugiés Migrations Ouganda Afrique subsaharienne Développement - international
  • 28 avril 2022

    Des entrepreneuses parmi les réfugiés de Bidibidi – L’histoire de Mary

    En 2019, Mary a participé à une formation d’éducation financière que Centenary Bank a organisée à Bidibidi, l’un des plus grands camps de réfugiés au monde, dans le nord de l’Ouganda. Trois ans plus tard, Mary dirige avec succès une entreprise de couture et emploie d’autres femmes, qui peuvent ainsi subvenir aux besoins de leur famille. Cette formation s’inscrivait dans le cadre d’un projet qui a bénéficié à des réfugiés dans 9 camps situés dans tout l’Ouganda. L’initiative a été soutenue par le Projet de renforcement des capacités des États de l'Afrique de l'Est de la Banque européenne d’investissement qui cible les banques locales et leurs clients.

    Institutional Durabilité sociale Fragility and conflict Microfinance Partenaires Équipe Europe Diversité et égalité hommes-femmes Réfugiés Migrations Ouganda Afrique subsaharienne Développement - international
  • 21 avril 2022

    Des entrepreneurs parmi les réfugiés de Bidibidi

    La formation en matière de littératie financière a aidé les réfugiés du camp de Bidibidi, en Ouganda, à créer de nouvelles entreprises. Suivi trois ans après le renforcement des capacités soutenu par la BEI.

    Institutional Durabilité sociale Fragility and conflict Microfinance Partenaires Équipe Europe Diversité et égalité hommes-femmes Réfugiés Migrations Ouganda Afrique subsaharienne Développement - international
  • 21 avril 2022

    Il n’est jamais trop tard pour apprendre

    En Ouganda, l’éducation financière aide les réfugiés et les communautés d’accueil à acquérir les compétences nécessaires pour développer des entreprises et transformer leur vie.

    PME Microfinance Covid-19 Diversité et égalité hommes-femmes Ouganda Afrique subsaharienne Développement - international
  • 15 mai 2020

    Microfinance au Mali : des solutions pour les agriculteurs et les coopératives

    Grâce à notre solide partenariat avec des institutions de microfinance en Afrique, comme Kafo Jiginew au Mali, nous aidons les populations de pays vulnérables à faire face aux conséquences économiques, sociales et sanitaires de la pandémie. La BEI est prête à soutenir encore davantage la réponse mondiale de « Team Europe » à la crise du COVID-19.

    Microfinance Covid-19 Mali Afrique subsaharienne
  • 15 mai 2020

    Microfinance au Mali : des solutions pour les entrepreneuses

    Le soutien aux petits indépendants dans toute l’Afrique figure au cœur de la contribution de la BEI à la réponse mondiale de « Team Europe » à la pandémie de COVID-19. Le partenariat de la BEI avec l’organisme de microfinance Kafo Jiginew, au Mali, améliorera l’accès aux financements de 90 000 petits exploitants agricoles qui pourront agrandir leur activité.

    Microfinance Covid-19 Mali Afrique subsaharienne
  • 20 janvier 2020

    La microfinance investit la rue

    Au Burkina Faso, une agence de microfinance donne un formidable coup de pouce à des petites entreprises

    PME Microfinance Burkina Faso Afrique subsaharienne PME Développement - international
  • 25 novembre 2019

    Quel est l’impact de la microfinance ?

    Un programme coordonné par la banque de l'UE démontre l’impact de la microfinance en Côte d’Ivoire et prouve que le secteur privé peut stimuler le développement durable.

    Microfinance
  • 25 avril 2019

    Un partenariat « gagnant-gagnant » pour lutter contre la pauvreté en Afrique

    Une fondation proposant du microcrédit octroie de petits prêts pour lutter contre la pauvreté.

    Capital-risque et capital-investissement Fonds propres Capital-risque PME Microfinance Sénégal Burkina Faso Luxembourg France Union européenne Afrique subsaharienne PME Agriculture et bioéconomie
  • 13 février 2019

    M-BIRR – Comment le premier service financier mobile d’Éthiopie peut renforcer l’inclusion financière

    M-BIRR favorise l’inclusion financière en Afrique en proposant des services bancaires mobiles rapides et sécurisés en Éthiopie — soutenus par la Banque européenne d’investissement.

    Institutional PME Microfinance Le Comité de direction Économie circulaire Éthiopie Afrique subsaharienne PME Développement - international Climat et environnement Énergie
  • 31 janvier 2018

    Argent mobile : quand l’Éthiopie devance l’Europe

    Des millions de personnes bénéficient du système de paiement mobile éthiopien M-Birr, qui est en avance sur la technologie bancaire mobile que la plupart des Européens utilisent.

    Microfinance Numérique et télécoms Éthiopie Afrique subsaharienne Innovation Transformation numérique et innovation technologique
  • 15 novembre 2016

    La microfinance en Afrique : accédez à l’autonomie

    Les microcrédits donnent des moyens d’action aux petites entreprises africaines et changent des vies

    PME Microfinance Afrique subsaharienne PME
  • 17 juin 2016

    La microfinance au Liberia : une petite banque contribue à pallier les effets d’Ebola

    Access Bank Liberia a continué à accorder des microcrédits à ses clients malgré l’épidémie mortelle qui a sévi dans le pays

    PME Microfinance Afrique subsaharienne PME
  • 2 avril 2013

    Soutien à la microfinance au Kenya

    La BEI a une longue expérience de la microfinance à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union européenne. Elle apporte son soutien à de grandes institutions de microfinance (IMF), à des bailleurs de fonds et à d’autres parties prenantes en améliorant l’accès des microentreprises et petites entreprises aux financements. Les pays d’Afrique sub-saharienne tels que le Kenya sont ceux dans lesquels la BEI intervient le plus pour ce qui est de la microfinance. Elle s'efforce, comme le montre cette vidéo, d'optimiser l’incidence de ses opérations sur le développement des régions urbaines et rurales.

    PME Microfinance Kenya Afrique subsaharienne
  • 12 mars 2012

    Entretien avec M. Muhammad Yunus

    Un entretien avec le professeur Mohammed Yunus, pionnier de la microfinance et prix Nobel de la paix, en visite à la BEI en mars 2012 pour promouvoir ses idées en faveur du soutien à l’esprit d’entreprise de par le monde.

    Microfinance Afrique du Sud Asie et Pacifique Amérique latine et Caraïbes Union européenne Voisinage méridional Afrique subsaharienne
  • 18 novembre 2011

    Au service des objectifs de l'UE

    Le film illustre au moyen d'exemples concrets, le travail de la Banque et son impact sur le niveau et la qualité de vie des citoyens, tant dans l'UE que dans d'autres régions du monde.

    Transports Microfinance Afrique du Sud Asie et Pacifique Amérique latine et Caraïbes Union européenne Afrique subsaharienne Infrastructures sociales

Pays voisins de l’UE

Il s’agit des pays situés à la fois dans le voisinage méridional (Moyen-Orient et Afrique du Nord) et dans le voisinage oriental de l’UE.

La BEI exerce des activités au Moyen-Orient et en Afrique du Nord depuis 2002 par l’intermédiaire de la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat (FEMIP) et du Fonds fiduciaire de la FEMIP. Le Mécanisme de capital-risque a remplacé la FEMIP pour les pays du voisinage méridional.

La BEI est également active dans le voisinage oriental et a déjà lancé des opérations au titre de l’Accord de libre-échange approfondi et complet (ALEAC) – Est.

Sélection de récits

  • 22 mai 2023

    Les héros de l’économie ukrainienne

    Bank Lviv a créé cette plateforme pour soutenir les petites entreprises forcées à une relocalisation en raison de la guerre.

    Solidarity with Ukraine Microfinance Ukraine Voisinage oriental Pays de l’élargissement Développement - international
  • 22 mai 2023

    Jordanie : le microcrédit redonne l’espoir aux réfugiées syriennes

    Depuis le début de la guerre en Syrie, des millions de personnes ont cherché refuge dans la Jordanie voisine.

    Durabilité sociale Microfinance Diversité et égalité hommes-femmes Réfugiés Migrations Jordanie Voisinage méridional Développement - international
  • 21 avril 2023

    Le Fonds pour l’inclusion financière | Histoire de la coopérative Ittihad

    Bienvenue à Azrou, au Maroc. Voici Najia Moughal, copropriétaire de la coopérative Ittihad. Cette coopérative a permis à Najia et à d’autres femmes de mettre en valeur leurs talents et de faire fructifier leurs activités entrepreneuriales.

    Fonds pour l'inclusion financière (FIF) Partenariats Microfinance Diversité et égalité hommes-femmes Mandats et partenariats Maroc Voisinage méridional Développement - international Climat et environnement
  • 7 mars 2023

    Sortir de la crise

    Le Fonds pour l’inclusion financière aide les entrepreneuses des pays en développement à trouver des prêts et lancer leur entreprise. Voici ses succès au Maroc.

    PME Fonds pour l'inclusion financière (FIF) Partenariats Microfinance Diversité et égalité hommes-femmes Mandats et partenariats Maroc Voisinage méridional Développement - international Climat et environnement
  • 7 décembre 2022

    Harmoniser la microfinance

    Un groupe de microfinance débloque 8 millions de dollars pour les PME grâce à une assistance technique visant à harmoniser ses clauses de crédit.

    PME Microfinance Palestine* Voisinage méridional
  • 15 décembre 2020

    Un fromage géorgien à la saveur suisse

    Ouverture d’une école agricole grâce à un partenariat privé Géorgie-Suisse : transfert de connaissances et compétences pour la fabrication de fromage suisse et importants bienfaits pour la société et l’économie

    Institutional Commission européenne PME DCFTA East Partenariats Microfinance Partenaires Éducation et formation Mandats et partenariats Géorgie Voisinage oriental Pays de l’élargissement Agriculture et bioéconomie Développement - international Infrastructures sociales
  • 12 juin 2020

    Coup de pouce pour les jeunes entrepreneurs en Tunisie

    L’institution de microfinance Enda Tamweel sert les micro-entrepreneurs tunisiens qui éprouvent des difficultés à accéder au système financier classique : les jeunes, les femmes et ceux évoluant dans un milieu rural ou défavorisé.

    PME Partenariats Microfinance Fonds fiduciaire de la FEMIP (FFF) Mandats et partenariats Tunisie Voisinage méridional PME Développement - international
  • 30 septembre 2019

    Supporting entrepreneurship in Jordan

    Investing in local start-ups is key to help entrepreneurs design products and solutions to overcome the region's challenges, stop the brain drain, empower women and ensure a resilient and inclusive future. Discover Microfund for Women and Silicon Badia, two different funds with one common goal: supporting entrepreneurship in Jordan.

    Microfinance Diversity and gender Jordan Southern Neighbourhood
  • 13 juin 2019

    How did Adla spice up her life?

    turned it into a very successful business. Microfund for Women supported the of her activities making her grocery store a reference in Jerash region.

    Microfinance Diversity and gender Jordan Southern Neighbourhood
  • 13 juin 2019

    From 10 to 200

    European Commission's Directorate-General for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations & Microfund for Women supported Hayat on her way to become an successful farmer but more importantly, in becoming her family main provider, a unique case in Ain Basha region (Jordan).

    SMEs Microfinance Diversity and gender Jordan Southern Neighbourhood
  • 13 juin 2019

    Empowering women entrepreneurs in Jordan

    Meet Hayat Sawarkeh and Amani Asas – two women entrepreneurs in Jordan. Discover how they both turned their activities into booming businesses, thanks to the support of the Microfund for Women and the financial backing from the European Investment Bank.

    Microfinance Diversity and gender Jordan Southern Neighbourhood
  • 12 mars 2019

    Jordanian sweets with a Syrian twist

    Amani is a busy woman. She is the mother of 4 children and the proud owner of a family business in Jordan selling sweets with a Syrian twist. It is the kind of project the EIB, our EU partners European Commission's Directorate-General for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations, the representation of the EU in Jordan and Microfund for women want to see more of!

    Microfinance Diversity and gender Jordan Southern Neighbourhood
  • 12 mars 2019

    More fabric, more dresses

    Meet Shua'a, a skilled Syrian dressmaker who made Jordan her home for 20+ years. She expanded her business thanks to Microfund for women and reinvests her profits to buy more fabric and sell more dresses. Our partnership with EU Commission's Directorate-General for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations is key to make projects like these a reality.

    Microfinance Diversity and gender Jordan Southern Neighbourhood
  • 12 septembre 2017

    La microfinance à l’appui d’un réfugié syrien et d’un professeur de tango

    Microlux offre à des personnes socialement exclues au Luxembourg la possibilité de diriger leur propre entreprise.

    Institutional PME Microfinance FEI Migrations Luxembourg Syrie Union européenne Voisinage méridional
  • 31 mai 2016

    L’accès des femmes à la microfinance opère un changement des mentalités en Jordanie

    Le Microfund for Women confère des moyens d’action aux femmes jordaniennes.

    PME Microfinance Diversité et égalité hommes-femmes Migrations Jordanie Voisinage méridional PME
  • 20 mai 2016

    La BEI soutient la création d'entreprises technologiques et les jeunes entrepreneurs en Jordanie

    La BEI a accordé un soutien à Silicon Badia qui fournit des prêts et des services de conseil en faveur de la création d'entreprises technologiques et des jeunes entrepreneurs en Jordanie. Emile Cubeisy, chez Silicon Badia, en rend compte dans cette courte vidéo.

    PME Microfinance Jordanie Voisinage méridional PME Transformation numérique et innovation technologique
  • 8 mars 2016

    Financements en faveur des réfugiés : un espoir pour la Syrie

    Investissements dans des programmes visant à maintenir les réfugiés syriens près de chez eux et à les aider à se préparer à reconstruire le pays une fois la guerre terminée

    Durabilité sociale PME Microfinance Diversité et égalité hommes-femmes Réfugiés Migrations Turquie Liban Syrie Voisinage méridional Pays de l’élargissement PME
États membres de l’UE et pays en voie d’adhésion

L’UE et les pays candidats et candidats potentiels souhaitant y adhérer représentent une part importante du portefeuille de microfinance de la BEI. Nos opérations en Europe sont souvent de plus grande dimension que dans les autres régions du monde. La BEI mène généralement de telles opérations par l’intermédiaire de fonds d’investissement ciblant la microfinance, en partenariat avec le FEI.

En outre, le FEI accorde des financements et des garanties de portefeuille à diverses institutions financières. Ces institutions financières proposent à leur tour des services de microfinance sous la forme de prêts, de crédits-bails et d’autres produits de dette, de garanties et de services de développement commercial aux clients du secteur de la microfinance.

En savoir plus  

Sélection de récits

  • 29 janvier 2020

    Un supermarché durable et social

    Comment une mère de trois enfants a financé ses supermarchés durables aux Pays-Bas grâce au financement d’impact et changé la donne dans sa communauté

    Capital-risque et capital-investissement Fonds propres Capital-risque PME Microfinance Pays-Bas Union européenne PME Climat Climat et environnement
  • 13 mai 2019

    Un emploi pour moi : de bons prêts pour de bons mets aux Pays-Bas

    Inspirée par sa grand-mère, Jorine Koster rêvait d’ouvrir son propre restaurant. Un microcrédit de l’association à but non lucratif Qredits l’a aidée à créer trois restaurants aux Pays-Bas.

    Capital-risque et capital-investissement Fonds propres Capital-risque PME Microfinance Pays-Bas Union européenne PME
  • 13 mai 2019

    Un emploi pour moi : Manuel, travailleur handicapé, trouve sa place sur le marché du travail espagnol

    En Espagne, les travailleurs handicapés peuvent parler librement de leur handicap lorsqu’ils travaillent pour Ilunion. Cette entreprise soutenue par la banque de l’UE emploie 42 % de travailleurs handicapés, dont Manuel González.

    Capital-risque et capital-investissement Fonds propres Capital-risque PME Microfinance Espagne Union européenne Innovation Transformation numérique et innovation technologique
  • 25 avril 2019

    Un partenariat « gagnant-gagnant » pour lutter contre la pauvreté en Afrique

    Une fondation proposant du microcrédit octroie de petits prêts pour lutter contre la pauvreté.

    Capital-risque et capital-investissement Fonds propres Capital-risque PME Microfinance Sénégal Burkina Faso Luxembourg France Union européenne Afrique subsaharienne PME Agriculture et bioéconomie
  • 12 septembre 2017

    La microfinance à l’appui d’un réfugié syrien et d’un professeur de tango

    Microlux offre à des personnes socialement exclues au Luxembourg la possibilité de diriger leur propre entreprise.

    Institutional PME Microfinance FEI Migrations Luxembourg Syrie Union européenne Voisinage méridional
  • 30 août 2016

    La microfinance en Italie : le repassage, un marchepied vers l’inclusion sociale

    Un programme de l’Union européenne (UE) vient en aide aux femmes, aux migrants et aux jeunes souhaitant lancer leur propre entreprise

    PME Microfinance Italie Union européenne PME
  • 8 mars 2016

    Financements en faveur des réfugiés : un espoir pour la Syrie

    Investissements dans des programmes visant à maintenir les réfugiés syriens près de chez eux et à les aider à se préparer à reconstruire le pays une fois la guerre terminée

    Durabilité sociale PME Microfinance Diversité et égalité hommes-femmes Réfugiés Migrations Turquie Liban Syrie Voisinage méridional Pays de l’élargissement PME
  • 8 juin 2015

    fi-compass

    Cette vidéo d'animation explique en quoi consiste la plateforme fi-compass, une initiative conjointe de la Commission européenne et de la BEI.

    Microfinance Économie circulaire Union européenne Climat et environnement
  • 12 mars 2012

    Entretien avec M. Muhammad Yunus

    Un entretien avec le professeur Mohammed Yunus, pionnier de la microfinance et prix Nobel de la paix, en visite à la BEI en mars 2012 pour promouvoir ses idées en faveur du soutien à l’esprit d’entreprise de par le monde.

    Microfinance Afrique du Sud Asie et Pacifique Amérique latine et Caraïbes Union européenne Voisinage méridional Afrique subsaharienne
  • 18 novembre 2011

    Au service des objectifs de l'UE

    Le film illustre au moyen d'exemples concrets, le travail de la Banque et son impact sur le niveau et la qualité de vie des citoyens, tant dans l'UE que dans d'autres régions du monde.

    Transports Microfinance Afrique du Sud Asie et Pacifique Amérique latine et Caraïbes Union européenne Afrique subsaharienne Infrastructures sociales

Pourquoi la BEI croit en la microfinance

Les investissements de la BEI dans la microfinance aident les couches de la société les plus mal desservies en se concentrant sur les populations exclues de l’économie et des services bancaires. La BEI contribue en particulier à :

  • préserver les emplois ;
  • autonomiser les femmes et les filles ;
  • construire des économies résilientes ;
  • soutenir des communautés rurales.
custom-preview
custom-preview

