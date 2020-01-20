Mariam Koanda arrange la disposition de ses fruits et légumes sur son étal, dans une rue animée de la capitale du Burkina Faso. Après 30 années passées à vendre ses produits, elle a obtenu bien des satisfactions ces derniers temps car elle a pu développer son activité et attirer de nombreux clients nouveaux, alléchés par ses mangues, ses papayes, ses pamplemousses et ses bananes.

Mariam a toujours voulu développer son affaire, sans pour autant obtenir d’appui financier. En 2012, lorsqu’une représentation locale de l’Agence de Crédit pour l’Entreprise Privée a ouvert ses portes, elle a enfin pu, grâce à un prêt, devenir aussi grossiste.

« Je suis une femme comblée », se réjouit-elle. « Mon travail se déroule bien. Il ne m’épuise pas. J’ai de la chance. Beaucoup de gens, plus âgés que moi, n’ont pas ce que j’ai. »

Des petits prêts et des procédures simples pour la microfinance au Burkina Faso

L’ACEP (c’est le nom de l’organisme de microfinance) octroie des petits prêts pour aider les entreprises à se développer. Cette agence intervient dans cinq pays africains. Implantée tout d’abord au Sénégal en 1989, elle est maintenant présente également à Madagascar, au Cameroun, au Burkina Faso et au Nigeria. L’ACEP aide les très petites entreprises à survivre. Son modèle d’entreprise est similaire dans tous ces pays : ouvrir un bureau, faire connaissance avec les gens, attirer des investissements puis commencer à consentir des prêts minuscules en s’appuyant sur des procédures de demande simples.

L’ACEP Burkina compte parmi ses investisseurs le fonds Luxembourg Microfinance and Development Fund. Ce dernier a investi 35 millions d’euros dans 53 organismes de microcrédit émergents et prometteurs du monde entier. Ce fonds soutient les microentrepreneurs qui ne peuvent pas obtenir d’aide des banques classiques. Le montant de son investissement dans l’ACEP Burkina (760 000 euros) est légèrement supérieur à moyenne. La Banque européenne d’investissement, qui a notamment pour objectif d’exercer un impact réel sur les petites entreprises des économies émergentes, a investi à ce titre 5 millions d’euros dans ce fonds luxembourgeois.

Les petites entreprises sont le moteur de l’économie du Burkina Faso. Or le problème, comme dans de nombreux marchés émergents, c’est que beaucoup d’entrepreneurs n’ont pas accès à des prêts. Mais l’ACEP Burkina a des solutions. Cet organisme dispose désormais de sept agences disséminées dans le pays, de Ouagadougou à Bobo-Dioulasso, de Kaya à Koudougou. Deuxième institution de microfinance du pays, l’ACEP compte 24 000 clients.

Une implantation locale au service des projets de microfinance au Burkina Faso

« Nous nous sommes installés ici car nous sommes souples, ouverts, et nous pouvons aider les gens en quelques jours seulement. Ce n’est pas la norme pour un service bancaire au Burkina Faso. Et ça l’est encore moins hors du monde du microcrédit », affirme Valentine Nebié, gestionnaire d’investissements au siège d’ACEP Burkina, avenue Loudun, à quelques pas du magasin de Mariam.