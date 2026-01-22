Instruments financiers et fonds en gestion partagée

L’Union européenne (UE) investit dans des projets locaux et régionaux qui contribuent à la création d’emplois et à une économie européenne durable et saine, en déployant des instruments financiers reposant sur des fonds en gestion partagée (également appelés Fonds structurels et d’investissement européens).

Les États membres peuvent utiliser ces instruments financiers pour transformer des ressources en produits financiers qui appuient la réalisation de projets admissibles.

En confiant la mise en œuvre des instruments financiers à la Banque européenne d’investissement (BEI), les États membres et les régions peuvent bénéficier du savoir-faire professionnel de la BEI en matière de gestion de fonds, s’engager dans la mise en place d’instruments financiers innovants et combiner des fonds avec d’autres sources de financement. En outre, la BEI fournit des services de conseil par l’intermédiaire, notamment, de la plateforme fi-compass.

Lorsqu’elle a été désignée, pour la période 2007-2013, gestionnaire du fonds de participation Jessica pour 18 fonds de ce type dans 8 pays différents, la BEI a été la première à déployer des instruments financiers dans le cadre de cette initiative.