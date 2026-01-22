Instruments financiers et fonds en gestion partagée

L’Union européenne (UE) investit dans des projets locaux et régionaux qui contribuent à la création d’emplois et à une économie européenne durable et saine, en déployant des instruments financiers reposant sur des fonds en gestion partagée (également appelés Fonds structurels et d’investissement européens).
Les États membres peuvent utiliser ces instruments financiers pour transformer des ressources en produits financiers qui appuient la réalisation de projets admissibles.
En confiant la mise en œuvre des instruments financiers à la Banque européenne d’investissement (BEI), les États membres et les régions peuvent bénéficier du savoir-faire professionnel de la BEI en matière de gestion de fonds, s’engager dans la mise en place d’instruments financiers innovants et combiner des fonds avec d’autres sources de financement. En outre, la BEI fournit des services de conseil par l’intermédiaire, notamment, de la plateforme fi-compass.
Lorsqu’elle a été désignée, pour la période 2007-2013, gestionnaire du fonds de participation Jessica pour 18 fonds de ce type dans 8 pays différents, la BEI a été la première à déployer des instruments financiers dans le cadre de cette initiative.
Chiffres clés
Instruments financiers mis en œuvre par la BEI (2007-2025)
11,4 Mrd €
gérés par la BEI
plus de 9 400
projets financés
Quels sont les investissements admissibles ?
Une Europe plus intelligente
Recherche-développement-innovation, transformation numérique
Une Europe plus sociale
Compétences, éducation, services publics
Une Europe plus connectée
Mobilité et connectivité par les TIC
Une Europe plus verte
Économie à faible intensité de carbone, efficacité énergétique, énergies renouvelables, changements climatiques
Une Europe plus proche des citoyens
Développement urbain, rural et côtier durable
Ce que la BEI propose
Les instruments financiers déployés par la BEI appuient des projets de bénéficiaires finals via des intermédiaires financiers. Cet appui revêt différentes formes :
- prêts
- garanties
- quasi-fonds propres et (ou) apports directs de fonds propres
Consultez les instruments financiers que la BEI déploie dans votre pays pour savoir si votre projet est admissible à un financement.
Conjointement à des instruments financiers, des financements sur ressources propres de la BEI peuvent être accordés à des bénéficiaires finals, par exemple sous la forme de prêts à l’investissement accordés à des promoteurs publics ou privés admissibles, et à des intermédiaires financiers, par exemple sous la forme de prêts intermédiés.
Parmi les intermédiaires financiers admissibles figurent, entre autres, les banques, les institutions financières, les fonds d’investissement (y compris les structures ad hoc) et les gestionnaires de fonds, qu’ils soient publics ou privés. Grâce au fonds de fonds mis en place, les intermédiaires financiers retenus peuvent obtenir des financements sous la forme :
- de prêts pour financer des besoins de fonds de roulement et des investissements mis en œuvre dans le cadre de projets ou par des bénéficiaires finals admissibles
- de garanties visant à réduire le risque lié au remboursement
- d’investissements en fonds propres, principalement par l’intermédiaire de fonds promouvant la croissance des entreprises
Les intermédiaires financiers intéressés peuvent participer au programme en répondant aux appels à manifestation d’intérêt en cours.
Instruments financiers déployés dans votre pays
La BEI gère actuellement treize instruments financiers dans six pays.
Tous les instruments financiers énumérés ci-dessous présentent une structure de type fonds de fonds. Gérés par la BEI, ils visent à soutenir des bénéficiaires finals par le biais de divers sous-fonds.
- Grèce
- Italie
- Lituanie
- Pologne
- Roumanie
- Espagne