Fonds de fonds StudioSì Student Support – Italie

La Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Italie collaborent pour soutenir les étudiants qui suivent des programmes de l’enseignement supérieur (cours universitaires et postuniversitaires) en Italie ou à l’étranger.

Dans le cadre du Fonds social européen (FSE), la BEI et le ministère italien de l’éducation, de l’université et de la recherche ont créé un fonds de fonds, appelé Fondo StudioSi, pour la période de programmation 2014-2020. La BEI gère 100 millions d’EUR au titre du programme opérationnel national Recherche et innovation.

Ce fonds de fonds est l’un des instruments financiers que la BEI déploie dans les États membres de l’UE. Découvrez les instruments financiers et les fonds en gestion partagée de la BEI.