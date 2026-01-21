Plateforme d’investissement multirégionale – Roumanie

La Banque européenne d’investissement et les agences de développement des régions Sud-Munténie, Nord-Ouest, Nord-Est, Centre, Sud-Ouest Olténie et Sud-Est collaborent pour accroître l’efficacité énergétique et améliorer les infrastructures pour les entreprises et le tourisme dans ces régions.
Dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER), la BEI et les agences régionales de développement ont créé un fonds de participation pour la période de programmation 2021-2027, sous la forme d’une plateforme d’investissement multirégionale. La BEI gère 400 millions d’euros pour le compte des agences régionales de développement.
Ce fonds de participation est l’un des instruments financiers que la BEI déploie dans les États membres de l’UE. En savoir plus sur les instruments financiers et les fonds en gestion partagée de la BEI.
Investir dans l’efficacité énergétique et les infrastructures pour les entreprises et le tourisme
La plateforme d’investissement peut mettre à disposition des financements dans les domaines suivants :
Cet instrument financier permet de financer, sous la forme de prêts préférentiels combinés à des subventions, des projets visant à réduire la consommation d’énergie et les pertes d’énergie des maisons unifamiliales dans les régions suivantes : Sud-Munténie, Nord-Ouest, Centre, Sud-Ouest Olténie et Sud-Est. Les maisons présentant une efficacité énergétique élevée produiront moins d’émissions et contribueront à améliorer le niveau de vie des ménages.
Quels sont les projets admissibles ?
Nous finançons les travaux de rénovation de maisons unifamiliales dans les régions Sud-Munténie, Centre, Sud-Ouest Olténie et Sud-Est s’ils entraînent une augmentation de l’efficacité énergétique d’au moins 30 %. S’agissant de la région Nord-Ouest, l’augmentation de l’efficacité énergétique doit être d’au moins 40 %.
Projets admissibles :
- amélioration de la performance thermique des maisons ;
- remplacement de la toiture, des fenêtres, des portes extérieures et de l’éclairage ;
- modernisation des systèmes de chauffage, d’eau chaude, de ventilation et de climatisation ;
- construction et réaménagement d’installations liées aux énergies renouvelables ;
- mise en œuvre de systèmes de gestion des bâtiments ;
- investissements complémentaires.
Qui peut solliciter un financement ?
Les propriétaires de maisons unifamiliales peuvent solliciter un financement.
Cet instrument financier permet de financer, sous la forme de prêts préférentiels combinés à des subventions, des projets visant à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments publics dans les régions Nord-Est et Centre.
Quels sont les projets admissibles ?
Nous finançons les travaux de modernisation de bâtiments publics dans la région Nord-Est s’ils entraînent une augmentation de l’efficacité énergétique d’au moins 40 % et dans la région Centre si cette augmentation est d’au moins 60 %.
Projets admissibles :
- amélioration de la performance thermique des bâtiments ;
- remplacement de la toiture, des fenêtres, des portes extérieures et de l’éclairage ;
- modernisation des systèmes de chauffage, d’eau chaude, de ventilation et de climatisation ;
- construction et réaménagement d’installations liées aux énergies renouvelables ;
- modernisation des ascenseurs ;
- mise en œuvre de systèmes de gestion des bâtiments ;
- investissements complémentaires.
Qui peut solliciter un financement ?
Les administrations publiques locales et centrales et les universités publiques peuvent solliciter un financement.
Cet instrument financier permet de financer, sous la forme de prêts préférentiels combinés à des subventions, des installations à destination des entreprises dans la région Sud-Munténie, en particulier des incubateurs d’entreprises et des parcs industriels.
Quels sont les projets admissibles ?
Parmi les projets admissibles figurent :
- la mise en place, le développement et l’opérationnalisation d’incubateurs d’entreprises et de parcs industriels, y compris la fourniture de services spécialisés nécessaires au développement des entreprises hébergées ;
- le soutien aux grappes et réseaux d’entreprises, notamment pour le développement de la collaboration interrégionale, internationale et intersectorielle.
Qui peut solliciter un financement ?
Les entreprises et les autorités publiques locales et centrales peuvent solliciter un financement.
Cet instrument financier permet de financer, sous la forme de prêts préférentiels combinés à des subventions, des infrastructures touristiques dans les zones urbaines et non urbaines de la région Sud-Munténie.
Quels sont les projets admissibles ?
Parmi les projets admissibles à un financement figurent la construction, la modernisation et l’agrandissement des infrastructures touristiques et (ou) de loisirs dans le cadre de stratégies de développement communal ou départemental.
Qui peut solliciter un financement ?
Les autorités publiques locales et centrales peuvent solliciter un financement.
À propos des Fonds structurels et d’investissement européens
Le Fonds européen de développement régional (FEDER) vise à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale dans l’Union européenne.
Il a pour objectif de corriger les déséquilibres entre les régions en favorisant les investissements dans une Europe plus intelligente, plus écologique, plus connectée, plus sociale et plus proche de ses citoyens et citoyennes.