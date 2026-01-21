Plateforme d’investissement multirégionale – Roumanie

La Banque européenne d’investissement et les agences de développement des régions Sud-Munténie, Nord-Ouest, Nord-Est, Centre, Sud-Ouest Olténie et Sud-Est collaborent pour accroître l’efficacité énergétique et améliorer les infrastructures pour les entreprises et le tourisme dans ces régions.

Dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER), la BEI et les agences régionales de développement ont créé un fonds de participation pour la période de programmation 2021-2027, sous la forme d’une plateforme d’investissement multirégionale. La BEI gère 400 millions d’euros pour le compte des agences régionales de développement.

Ce fonds de participation est l’un des instruments financiers que la BEI déploie dans les États membres de l’UE. En savoir plus sur les instruments financiers et les fonds en gestion partagée de la BEI.