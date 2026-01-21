Fonds de fonds Emergency – Sardaigne

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Sardaigne (Italie) collaborent pour offrir une aide aux entreprises de la région touchées par la pandémie de COVID-19.
Dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER), la BEI et la Regione Autonoma della Sardegna ont créé un fonds de fonds pour la période de programmation 2014-2020. La BEI gère 150 millions d’EUR pour le compte de la région.
Ce fonds de fonds est l’un des instruments financiers que la BEI déploie dans les États membres de l’UE. Découvrez les instruments financiers et les fonds en gestion partagée de la BEI.
Ce fonds fait partie d’une plateforme multirégionale conçue par la BEI pour mettre en place des instruments financiers similaires dans d’autres régions italiennes.
Soutien aux entreprises en Sardaigne
Cet instrument financier permet d’accorder des financements aux microentreprises, aux PME et aux grandes entreprises situées en Sardaigne qui ont été particulièrement touchées par la crise sanitaire ou qui ont besoin d’investissements pour assurer la continuité ou la reprise de leurs activités.
Prêts disponibles
Deux grands types de prêts (voir ci-dessous) sont disponibles pour les microentreprises, les PME et les grandes entreprises. Des intermédiaires financiers sélectionnés peuvent accorder des prêts avec des durées allant jusqu’à 15 ans à l’appui des fonds de roulement et jusqu’à 20 ans pour les investissements.
Type 1 – jusqu’à 800 000 EUR
- Ne portant pas d’intérêts, comme indiqué à l’article 3, paragraphe 1, de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19.
Type 2 – jusqu’à 5 000 000 EUR
- Avec des taux d’intérêts bonifiés comme indiqué à l’article 3, paragraphe 3, de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, ou sur la base des conditions du marché.
Quel est le champ d’admissibilité ?
- Les investissements qui soutiennent et renforcent les activités en réponse à la pandémie de COVID-19, ou qui font partie de secteurs stratégiques pour l’économie régionale (le tourisme, par exemple).
- Les besoins en fonds de roulement afin de soutenir les coûts de fonctionnement des bénéficiaires finals admissibles et d’améliorer leur résilience face à la crise sanitaire.
À qui s’adresser ?
À propos des Fonds structurels et d’investissement européens
Les instruments financiers issus des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) permettent à l’Union européenne d’investir dans des projets locaux et régionaux qui contribuent à la création d’emplois et à une économie européenne saine et durable.
Le Fonds européen de développement régional est l’un des cinq Fonds ESI disponibles. Il a pour objectif de renforcer la cohésion économique et sociale dans l’Union européenne en corrigeant les déséquilibres entre les régions.