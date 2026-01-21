Fonds de participation Mazovie - Pologne

La BEI et la Mazovie (Pologne) collaborent pour renforcer l’efficacité énergétique, soutenir la régénération urbaine et rurale et améliorer la mobilité urbaine. Fonds de participation Mazovie | Fonds d’investissement multirégional Pologne La BEI et la Mazovie (Pologne) collaborent pour renforcer l’efficacité énergétique, soutenir la régénération urbaine et rurale et améliorer la mobilité urbaine.
La Banque européenne d’investissement (BEI) et la région polonaise de Mazovie collaborent pour renforcer l’efficacité énergétique, soutenir la régénération urbaine et rurale et améliorer la mobilité urbaine.
La BEI gère 87 millions d’euros de ressources du Fonds européen de développement régional (FEDER) pour le compte de la voïvodie de Mazovie pour la période de programmation 2021-2027.
Ce fonds de participation fait partie de la plateforme d’investissement multirégionale pour la Pologne, une combinaison d’instruments financiers visant à soutenir la croissance durable et la transition vers une économie à émissions nulles. La BEI gère cette plateforme depuis 2014.
Comment le fonds de participation Mazovie fonctionne-t-il ?
Nous soutenons les investissements dans les domaines suivants :
Nous offrons des prêts préférentiels combinés à des subventions pour des projets qui améliorent de plus de 30 % l’efficacité énergétique des bâtiments résidentiels et publics.
Les projets admissibles permettront de réduire la consommation et les pertes d’énergie, en particulier dans le secteur du logement. Les bâtiments étant plus économes en énergie, les résidents bénéficient d’une réduction des émissions et peuvent améliorer leur situation financière grâce à des factures d’énergie allégées.
Quels sont les investissements admissibles ?
Les investissements admissibles peuvent porter sur les domaines suivants :
- isolation thermique des bâtiments,
- remplacement des fenêtres et des portes extérieures,
- installation d’éclairages économes en énergie,
- remise à neuf et raccordement de systèmes de chauffage à une source de chaleur,
- mise à niveau de systèmes de ventilation et de climatisation avec récupération de chaleur,
- systèmes de gestion de l’énergie,
- dispositifs d’énergie renouvelable avec stockage d’énergie,
- systèmes de mesure et de refroidissement comprenant des systèmes d’énergie renouvelable.
Qui peut solliciter un financement ?
- Les coopératives de logement.
- Les organismes de logement.
- Les organismes de logement social.
- Les collectivités locales.
Où introduire une demande ?
Nous offrons des prêts préférentiels combinés à des subventions pour des projets qui favorisent la mobilité urbaine multimodale durable, contribuant ainsi à une économie à émissions nulles.
Quels sont les investissements admissibles ?
Les investissements admissibles portent notamment sur les domaines suivants :
- bornes de recharge pour les véhicules électriques,
- stations de ravitaillement pour véhicules à hydrogène,
- infrastructures favorisant les options de transport à émissions nulles telles que les services de partage de voitures et de vélos électriques, en complément des services publics de bus.
Qui peut solliciter un financement ?
Le volet mobilité urbaine du fonds cible les entrepreneurs et les opérateurs de transports publics.
Où introduire une demande ?
Nos prêts préférentiels, combinés à des subventions, ciblent des projets de revitalisation de zones urbaines et rurales. En investissant dans l’amélioration des infrastructures, les villes et les villages peuvent gagner en efficacité, offrir une meilleure qualité de vie à leurs habitants, accélérer le développement économique et favoriser une plus grande responsabilité environnementale.
Quels sont les investissements admissibles ?
Nous soutenons les projets qui :
- préservent et promeuvent le patrimoine culturel,
- améliorent les infrastructures dans les zones revitalisées afin de stimuler l’économie locale et d’améliorer la qualité de vie des habitants,
- rénovent des espaces partagés dans les immeubles d’habitation dans le cadre plus large de la rénovation de quartiers.
Seuls les projets alignés sur le programme municipal de revitalisation concerné peuvent être pris en considération pour un financement.
Qui peut solliciter un financement ?
- Les collectivités locales, leurs syndicats et associations.
- Les organisations non gouvernementales (ONG).
- Les entités détenues majoritairement par les collectivités locales ou leurs associations.
- Les organisations agissant pour le compte de collectivités locales, sélectionnées conformément à la législation sur les marchés publics.
- Les églises et associations religieuses, y compris leurs entités juridiques.
- Les établissements du secteur financier public dotés de la personnalité juridique.
- Les coopératives et associations de logement, social ou non.
- Les unités d’assistance sociale et d’intégration.
- Les entreprises, y compris les entreprises sociales.
- Les institutions culturelles, éducatives et du marché du travail.
À propos du Fonds européen de développement régional
Le Fonds européen de développement régional (FEDER) vise à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale dans l’Union européenne.
Le FEDER corrige les déséquilibres entre les régions en favorisant les investissements dans une Europe plus intelligente, plus écologique, plus connectée, plus sociale et plus proche de ses citoyens et citoyennes.