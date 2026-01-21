Fonds de participation Mazovie - Pologne

La BEI et la Mazovie (Pologne) collaborent pour renforcer l’efficacité énergétique, soutenir la régénération urbaine et rurale et améliorer la mobilité urbaine. Fonds de participation Mazovie | Fonds d’investissement multirégional Pologne La BEI et la Mazovie (Pologne) collaborent pour renforcer l’efficacité énergétique, soutenir la régénération urbaine et rurale et améliorer la mobilité urbaine.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la région polonaise de Mazovie collaborent pour renforcer l’efficacité énergétique, soutenir la régénération urbaine et rurale et améliorer la mobilité urbaine.

La BEI gère 87 millions d’euros de ressources du Fonds européen de développement régional (FEDER) pour le compte de la voïvodie de Mazovie pour la période de programmation 2021-2027.

Ce fonds de participation fait partie de la plateforme d’investissement multirégionale pour la Pologne, une combinaison d’instruments financiers visant à soutenir la croissance durable et la transition vers une économie à émissions nulles. La BEI gère cette plateforme depuis 2014.

