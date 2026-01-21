Fonds de participation Silésie - Pologne

Le Groupe BEI et la région polonaise de Silésie coopèrent pour soutenir l’efficacité énergétique, l’économie circulaire et la régénération urbaine dans la région. Fonds de participation Silésie | Fonds d’investissement multirégional Pologne Le Groupe BEI et la région polonaise de Silésie coopèrent pour soutenir l’efficacité énergétique, l’économie circulaire et la régénération urbaine dans la région.

La Banque européenne d’investissement (BEI), le Fonds européen d’investissement (FEI) et la région polonaise de Silésie coopèrent pour soutenir l’efficacité énergétique, l’économie circulaire et la régénération urbaine dans la région.

La BEI gère 184 millions d’euros de ressources du Fonds européen de développement régional (FEDER) et de contributions nationales pour le compte de la voïvodie de Silésie pour la période de programmation 2021-2027.

Ce fonds de participation fait partie de la plateforme d’investissement multirégionale pour la Pologne, une combinaison d’instruments financiers visant à soutenir la croissance durable et la transition vers une économie à émissions nulles. La BEI gère cette plateforme depuis 2014.

