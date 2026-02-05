Notre procédure de recrutement

4. Entretien et tests supplémentaires

Si nous vous sélectionnons pour la phase suivante, nous vous inviterons à passer un entretien, en personne ou en ligne, en présence d’un comité de sélection. Cet entretien nous aidera à en apprendre davantage sur vos compétences et votre expérience et à déterminer si vous correspondez au poste, tout en vous donnant l’occasion de rencontrer des membres de l’équipe qui recrute et de poser des questions. En fonction du poste, des évaluations supplémentaires pourraient être requises, par exemple sous la forme de tests, de présentations ou d’études de cas spécifiques.

Nous procédons également à des évaluations en ligne de votre capacité à raisonner et de votre personnalité pour comprendre vos préférences de travail et vos processus de réflexion. Les résultats de ces tests restent valables pendant un an et sont partagés avec les responsables des équipes qui cherchent à recruter et les membres du comité de sélection.