Responsabilité d’entreprise

Audit préalable concernant la viabilité

La BEI évalue et suit tous les projets d'investissement qu’elle finance en examinant leurs références en matière de viabilité sous leurs aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance. Certaines activités sont complètement exclues d’un financement de la BEI et sont rejetées d’emblée. Tous les projets soutenus doivent satisfaire aux principes et normes adoptés par la BEI en matière sociale et environnementale.

En outre, la Banque procède séparément à une évaluation économique de ses projets d'investissement pour apprécier les coûts et les avantages apportés à la société dans son ensemble. L’évaluation économique tient compte de toutes les ressources utilisées par le projet, qu'elles soient humaines, technologiques ou naturelles, en recourant souvent à des prix fictifs, y compris pour le carbone, et apprécie la valeur que le projet génère pour toutes les parties prenantes, afin de déterminer si la société dans son ensemble tire profit de l'investissement.

Seuls les projets qui satisfont au contrôle financier préalable, mais aussi à l’audit préalable séparé concernant la viabilité, peuvent être financés par la Banque.