Transparence et accès aux informations

En sa qualité de banque de l’Union européenne, la BEI a pour devoir d’être ouverte et transparente envers ses parties prenantes. 

Accès aux informations

La politique de transparence est basée sur le principe d’ouverture. La BEI publie de manière proactive des informations relatives aux politiques et aux opérations qu’elle mène.

Conformité

La fonction de conformité de la BEI promeut les normes d'intégrité les plus strictes et veille à ce qu'elles soient appliquées à toutes les activités de la Banque.

Évaluation

L’entité assurant la fonction d’évaluation au sein du Groupe BEI contribue à la transparence en réalisant des évaluations indépendantes.

Responsabilité

La BEI a à cœur de montrer aux citoyens de l'UE qu’elle est à leur écoute, promeut leurs intérêts et est une institution comptable de son action.

Registre public

Le registre public de la BEI contient des informations environnementales détaillées relatives à ses projets, ce qui favorise l’ouverture et la transparence.

Le choix de la rédaction

Accent sur la transparence

En sa qualité de banque de l’Union européenne, la BEI a pour devoir d’être ouverte et transparente envers ses parties prenantes. La transparence contribue à la qualité et à la viabilité des projets qu’elle finance, elle en est fermement convaincue. Elle renforce par ailleurs la confiance à l’égard de la banque de l’UE. En tant qu’institution financière, la BEI doit également veiller à la protection des informations dont la divulgation porterait atteinte aux droits légitimes des ses contreparties.

