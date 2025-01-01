Transparence et accès aux informations

En sa qualité de banque de l’Union européenne, la BEI a pour devoir d’être ouverte et transparente envers ses parties prenantes.
La politique de transparence est basée sur le principe d’ouverture. La BEI publie de manière proactive des informations relatives aux politiques et aux opérations qu’elle mène.
La fonction de conformité de la BEI promeut les normes d'intégrité les plus strictes et veille à ce qu'elles soient appliquées à toutes les activités de la Banque.
L’entité assurant la fonction d’évaluation au sein du Groupe BEI contribue à la transparence en réalisant des évaluations indépendantes.
La BEI a à cœur de montrer aux citoyens de l'UE qu’elle est à leur écoute, promeut leurs intérêts et est une institution comptable de son action.
Le registre public de la BEI contient des informations environnementales détaillées relatives à ses projets, ce qui favorise l’ouverture et la transparence.