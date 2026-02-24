Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Podcasts

Vous voulez savoir comment nous pouvons résoudre la crise climatique ? Ou de quoi discutent les responsables politiques et les économistes quand ils parlent finance ? Écoutez nos podcasts primés.

Invested by Europe

This is a podcast exploring the forces shaping the European economy, featuring experts who unpack today’s biggest challenges, from housing and energy to innovation, infrastructure, security and defence, and how Europe is investing in its future.

Écouter le podcast  

Investir dans le renouvelable

Les énergies renouvelables sont essentielles pour réduire le recours aux combustibles fossiles et lutter contre les changements climatiques. Découvrez l’histoire des énergies vertes et les innovations grâce auxquelles elles occuperont une place encore plus grande dans notre vie.

Des solutions pour le climat

Découvrez les autres saisons

Des projets, en bref

Chaque semaine, un nouveau projet climatique vous incite à repenser les solutions pour le climat.

Solutions pour le climat 2122

En route vers le futur et des solutions pour le climat qui doivent encore voir le jour.

Enquête sur le climat

Ce que les gens pensent vraiment des changements climatiques.

Couche d’ozone : comment résoudre une crise environnementale

Comment nous avons résolu la plus grande catastrophe environnementale... avant le dérèglement climatique.

Dictionnaire de la finance verte

Comment nous allons financer la lutte contre les changements climatiques.

Solutions pour le climat

Votre liste d’actions pour le climat.
 

Toutes les séries de podcasts

Dictionnaire de la finance

Un podcast qui vous aide à comprendre la finance et l’économie.
 

Monster under the bed

Ce podcast se penche sur les peurs et les mythes communément répandus dans notre société pour les exorciser.

Est-ce que cela change tout ?

Nos vies ont changé avec la crise du coronavirus. Mais quels sont les aspects qui seront modifiés à jamais ?

Future Europe

Ce podcast présente l’avenir novateur de l’Europe, en braquant les projecteurs sur un projet réalisé dans chaque pays de l’UE.
 

Récompenses

Gagnant du Digital Communications Award 2019, catégorie « Best Channel (Blog, podcast, newsroom, magazine) » : Dictionnaire de la finance

Gagnant du European Excellence Award 2020, catégorie « Sustainability & Environment » : Solutions pour le climat

Gagnant du SABRE Award 2020, catégorie « Best in Audio : Podcasts and Music » : Monster Under the Bed

Gagnant du In2 SABRE Award 2021, catégorie « Social Media & Community Management (Best Use of Social Publishing / Blogs) » : Solutions pour le climat

Gagnant du European Excellence Award 2023, catégorie « Digital Publishing (Blog, Podcast, Magazine, App) » : Solutions pour le climat

Gagnant du European Excellence Award 2024, catégorie « Best Podcast » : Couche d’ozone : comment résoudre une catastrophe environnementale

Gagnant du Digital Communications Award 2025, catégorie « Meilleur contenu numérique » : Investir dans le renouvelable

