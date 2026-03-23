Le Groupe BEI en bref

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), composé de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement, est le bras financier de l’Union européenne (UE).

Il mobilise des investissements publics et privés à l’appui des politiques et des priorités de l’UE.

Depuis sa création en 1958, la Banque européenne d’investissement a investi plus de 1 000 milliards d’euros. L’action pour le climat est au cœur de toutes les activités de la BEI, qui ciblent les huit grandes priorités stratégiques suivantes :