Le Groupe BEI en bref

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), composé de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement, est le bras financier de l’Union européenne (UE).
Il mobilise des investissements publics et privés à l’appui des politiques et des priorités de l’UE.
Depuis sa création en 1958, la Banque européenne d’investissement a investi plus de 1 000 milliards d’euros. L’action pour le climat est au cœur de toutes les activités de la BEI, qui ciblent les huit grandes priorités stratégiques suivantes :
- action en faveur du climat et durabilité environnementale ;
- la transformation numérique et l’innovation technologique ;
- la sécurité et la défense ;
- une politique de cohésion moderne ;
- l’agriculture et la bioéconomie ;
- les infrastructures sociales ;
- les investissements à fort impact dans le monde ;
- l’union des marchés des capitaux.
Le Groupe BEI collabore étroitement avec d’autres institutions de l’UE pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’UE et soutenir ses politiques dans plus de 160 pays dans le monde.
Et par l’intermédiaire de BEI Monde, branche créée en 2022 pour accroître l’impact de nos financements en faveur du développement, nous aidons à relever les défis mondiaux et à créer de la croissance et des perspectives sur tous les continents.
En bref
Siège social et histoire
Créée en 1958 à Bruxelles, la BEI a rejoint Luxembourg en 1968. Explorez l’histoire de la Banque, parcourez la liste de ses anciens présidents et apprenez-en davantage sur ses bâtiments
Faits et chiffres
Le Groupe BEI met fortement l’accent sur l’incidence de ses opérations. Vous trouverez ici une évaluation de la contribution de ses activités, sur le plan macroéconomique, en Europe ainsi que des chiffres clés des états financiers statutaires
L’offre de la BEI
La BEI propose des prêts, des garanties, des investissements en fonds propres et des services de conseil. En savoir plus sur ses produits financiers.
Nos priorités
Plus grande institution financière multilatérale au monde, la BEI est aussi l’un des principaux bailleurs de fonds pour le financement de l’action en faveur du climat. Elle soutient des projets favorisant les objectifs de l’Union européenne. En savoir plus
Fonds européen d’investissement
Le FEI, qui fait partie du Groupe BEI, soutient les microentreprises et les petites et moyennes entreprises européennes, auxquelles il octroie des fonds propres, des prêts et des garanties en s’appuyant sur un vaste réseau d’intermédiaires financiers sélectionnés. En savoir plus
Le personnel
La BEI emploie actuellement plus de 4 000 agents, tant à Luxembourg que dans ses bureaux extérieurs. En savoir plus sur l’emploi à la BEI
Où intervient la BEI
La Banque intervient dans plus de 160 pays, au sein et en dehors de l’UE. Parcourez les projets de la Banque
Nos projets
La BEI contribue à financer des projets d’investissement de petite et grande dimension qui soutiennent les objectifs stratégiques de l’UE. Découvrir nos projets en Europe et dans le monde
Relever les défis mondiaux
La BEI est convaincue que la nécessité d’une action multilatérale et d’un appui efficace au développement et à la croissance en dehors de l’Europe n’a jamais été aussi grande. Découvrez comment la BEI et ses partenaires travaillent main dans la main
Financement de la BEI
La participation de chaque État membre au capital de la Banque est fonction de son poids économique dans l’UE lors de son adhésion. Découvrez la répartition du capital de la BEI
Les ressources de la Banque
La BEI est financièrement autonome et se procure des fonds en émettant des obligations sur les marchés de capitaux. Son excellente note de crédit lui permet de lever des fonds à des taux intéressants. En savoir davantage sur ses ressources et les obligations vertes
Les clients
La BEI prête des ressources aux secteurs public et privé. Elle soutient les petites entreprises par l’intermédiaire des banques locales, tandis que les ETI peuvent bénéficier d’un soutien direct pour leurs investissements de recherche-développement. Découvrez les produits et services de la Banque