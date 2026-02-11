Structure du Groupe BEI
En savoir plus sur le Groupe BEI
Les grandes priorités stratégiques du Groupe BEI
Découvrez la Feuille de route stratégique du Groupe BEI pour la période 2024-2027 qui expose les huit grandes priorités interdépendantes.
Le Groupe BEI en quelques chiffres
Découvrez des chiffres clés et statistiques importantes à propos du Groupe BEI.
Powering Europe
The European Investment Bank Group 2025 Activity Report highlights projects shaping a better future for people in Europe and across the world.