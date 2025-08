De nationalité espagnole, la présidente Nadia Calviño est économiste et juriste. Elle compte plus de 30 années d’expérience dans les domaines de la politique publique, de l’économie et de la finance. Elle a occupé diverses fonctions de premier plan au gouvernement espagnol et à la Commission européenne.

Nadia Calviño était première vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre de l’économie, du commerce et des entreprises jusqu’en décembre 2023. Auparavant, elle avait notamment été deuxième vice-présidente et ministre de l’économie et de la transformation numérique (de mars à juillet 2021), troisième vice-présidente et ministre de l’économie et de la transformation numérique (2020-2021) et ministre de l’économie et des entreprises (2018-2020).

Elle a par ailleurs été présidente du Comité monétaire et financier international (CMFI) du Fonds monétaire international de 2022 à 2023.

Avant d’entrer au gouvernement espagnol, Mme Calviño a travaillé 12 ans à la Commission européenne, où elle a été directrice générale adjointe au sein de la direction générale de la concurrence puis de la direction générale du marché intérieur et des services, avant d’être nommée directrice générale du budget de l’UE. Précédemment, au cours de sa carrière en Espagne, elle a assumé en tant que fonctionnaire diverses responsabilités au ministère de l’économie, notamment dans les domaines des analyses macroéconomiques, de la politique économique, du commerce extérieur et du droit de la concurrence. Parallèlement à ses postes au sein de la fonction publique, Mme Calviño a donné des cours à la faculté d’économie de l’Université Complutense de Madrid et rédigé de nombreux articles dans ses domaines de spécialisation. Ses connaissances et son aptitude à l’exercice du pouvoir à l’international lui ont valu plusieurs distinctions prestigieuses, dont la médaille de l’Association pour la politique étrangère aux États-Unis, le prix « Women and Technology » et le prix « Master of Digital ». Mme Calviño est titulaire d’un diplôme en économie de l’Université Complutense de Madrid et d’un diplôme en droit de l’Université nationale espagnole d’enseignement à distance.

