Conseil des gouverneurs

Le Conseil des gouverneurs rassemble les ministres désignés par chacun des 27 États membres, généralement les ministres des finances.

Il définit les orientations de la politique de crédit, approuve le bilan et les comptes annuels et décide de la participation de la Banque à des opérations de financement à l’extérieur de l’Union européenne, ainsi que des augmentations de capital. Par ailleurs, il nomme les membres du Conseil d’administration, du Comité de direction et du Comité de vérification.

En savoir plus sur la rémunération des membres des organes statutaires de la BEI.

Deux comités indépendants rendent compte chaque année au Conseil des gouverneurs :

Comité d’éthique et de conformité

Le Comité d’éthique et de conformité statue sur d’éventuels conflits d’intérêts d’actuels et anciens membres du Conseil d’administration, du Comité de direction et du Comité de vérification et rend des avis sur d’autres questions éthiques.

Comité consultatif sur les nominations

Le Comité consultatif sur les nominations formule des avis non contraignants sur l’aptitude des candidats à exercer les fonctions de membre du Comité de direction et de membre titulaire ou observateur du Comité de vérification.

Le Comité de vérification est un organe indépendant, directement responsable devant le Conseil des gouverneurs.

Présidence

Alena
SCHILLEROVÁ

Tchéquie

Membres

Jan
JAMBON

Belgique

Temenuzhka
PETKOVA

Bulgarie

Morten
BØDSKOV

Danemark

Lars
KLINGBEIL

Allemagne

Jürgen
LIGI

Estonie

Simon
HARRIS

Irlande

Kyriakos
PIERRAKAKIS

Grèce

Carlos
CUERPO

Espagne

Roland
LESCURE

France

Marko
PRIMORAC

Croatie

Giancarlo
GIORGETTI

Italie

Makis
KERAVNOS

Chypre

Arvils
AŠERADENS

Lettonie

Kristupas
VAITIEKŪNAS

Lituanie

Gilles
ROTH

Luxembourg

Márton
NAGY

Hongrie

Clyde
CARUANA

Malte

Eelco
HEINEN

Pays-Bas

Markus
MARTERBAUER

Autriche

Andrzej
DOMAŃSKI

Pologne

Joaquim
MIRANDA
SARMENTO

Portugal

Alexandru
NAZARE

Roumanie

Klemen
BOŠTJANČIČ

Slovénie

Ladislav
KAMENICKÝ

Slovaquie

Riikka
PURRA

Finlande

Elisabeth
SVANTESSON

Suède

