Le Conseil des gouverneurs rassemble les ministres désignés par chacun des 27 États membres, généralement les ministres des finances.

Il définit les orientations de la politique de crédit, approuve le bilan et les comptes annuels et décide de la participation de la Banque à des opérations de financement à l’extérieur de l’Union européenne, ainsi que des augmentations de capital. Par ailleurs, il nomme les membres du Conseil d’administration, du Comité de direction et du Comité de vérification.

En savoir plus sur la rémunération des membres des organes statutaires de la BEI.