Le Conseil des gouverneurs rassemble les ministres désignés par chacun des 27 États membres, généralement les ministres des finances.
Il définit les orientations de la politique de crédit, approuve le bilan et les comptes annuels et décide de la participation de la Banque à des opérations de financement à l’extérieur de l’Union européenne, ainsi que des augmentations de capital. Par ailleurs, il nomme les membres du Conseil d’administration, du Comité de direction et du Comité de vérification.
Deux comités indépendants rendent compte chaque année au Conseil des gouverneurs :
Le Comité d’éthique et de conformité statue sur d’éventuels conflits d’intérêts d’actuels et anciens membres du Conseil d’administration, du Comité de direction et du Comité de vérification et rend des avis sur d’autres questions éthiques.
Le Comité consultatif sur les nominations formule des avis non contraignants sur l’aptitude des candidats à exercer les fonctions de membre du Comité de direction et de membre titulaire ou observateur du Comité de vérification.
Le Comité de vérification est un organe indépendant, directement responsable devant le Conseil des gouverneurs.
Présidence
Membres
Jan
JAMBON
Belgique
Temenuzhka
PETKOVA
Bulgarie
Morten
BØDSKOV
Danemark
Lars
KLINGBEIL
Allemagne
Jürgen
LIGI
Estonie
Simon
HARRIS
Irlande
Kyriakos
PIERRAKAKIS
Grèce
Carlos
CUERPO
Espagne
Roland
LESCURE
France
Marko
PRIMORAC
Croatie
Giancarlo
GIORGETTI
Italie
Makis
KERAVNOS
Chypre
Arvils
AŠERADENS
Lettonie
Kristupas
VAITIEKŪNAS
Lituanie
Gilles
ROTH
Luxembourg
Márton
NAGY
Hongrie
Clyde
CARUANA
Malte
Eelco
HEINEN
Pays-Bas
Markus
MARTERBAUER
Autriche
Andrzej
DOMAŃSKI
Pologne
Joaquim
MIRANDA
SARMENTO
Portugal
Alexandru
NAZARE
Roumanie
Klemen
BOŠTJANČIČ
Slovénie
Ladislav
KAMENICKÝ
Slovaquie
Riikka
PURRA
Finlande
Elisabeth
SVANTESSON
Suède
