Comité d’éthique et de conformité

Le Comité d’éthique et de conformité se prononce et prend des décisions concernant tout conflit d’intérêts d’un membre ou ancien membre du Conseil d’administration ou du Comité de direction, et formule des avis sur tout conflit d’intérêts d’un membre du Comité de vérification ou d’un observateur auprès de celui-ci.

En outre, le Comité d’éthique et de conformité fournit des avis sur des questions éthiques concernant des membres du Conseil d’administration ou du Comité de direction qui sont couvertes par leur code de conduite respectif ou par des dispositions applicables connexes.

Composition

Le Comité d’éthique et de conformité se compose des quatre administrateurs ayant la plus grande ancienneté de fonctions et s’étant portés volontaires pour y participer, ainsi que du président du Comité de vérification. L’administrateur ayant la plus grande ancienneté de fonctions en assure la présidence sur la base d’une rotation triennale.

Principales publications

10 octobre 2025

Règles de fonctionnement du Comité d’éthique et de conformité

Les règles de fonctionnement du Comité d’éthique et de conformité énoncent les dispositions applicables au Comité d’éthique et de conformité de la Banque européenne d’investissement.

8 juillet 2025

Ethics and Compliance Committee – 2024 Annual Report

The Ethics and Compliance Committee rules and makes decisions on any conflict of interest of any member and former member (during their cooling-off period) of the Board of Directors or the Management Committee.

