Composition
Le Comité d’éthique et de conformité se compose des quatre administrateurs ayant la plus grande ancienneté de fonctions et s’étant portés volontaires pour y participer, ainsi que du président du Comité de vérification. L’administrateur ayant la plus grande ancienneté de fonctions en assure la présidence sur la base d’une rotation triennale.
Principales publications
Règles de fonctionnement du Comité d’éthique et de conformité
Les règles de fonctionnement du Comité d’éthique et de conformité énoncent les dispositions applicables au Comité d’éthique et de conformité de la Banque européenne d’investissement.
Ethics and Compliance Committee – 2024 Annual Report
The Ethics and Compliance Committee rules and makes decisions on any conflict of interest of any member and former member (during their cooling-off period) of the Board of Directors or the Management Committee.