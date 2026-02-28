Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Comité de direction

Le Comité de direction est l’organe exécutif collégial et permanent de la Banque. Il compte neuf membres. Sous l’autorité de la présidente et sous le contrôle du Conseil d’administration, le Comité de direction assure la gestion des affaires courantes de la BEI et prépare les décisions du Conseil d’administration, dont il assure ensuite l’exécution. La présidente de la Banque préside les réunions du Comité de direction. Les membres du Comité de direction ne sont responsables que devant la Banque ; ils sont nommés par le Conseil des gouverneurs, sur proposition du Conseil d’administration, pour un mandat renouvelable de six ans.

Aux termes des statuts de la BEI, la présidente de la Banque est également présidente de son Conseil d’administration.

Date de situation : 01/03/2026

EIB President

Nadia Calviño

Présidente

Vice-President of the EIB

Ambroise Fayolle

Vice-président

EIB Vice-President

Gelsomina Vigliotti

Vice-présidente

EIB Vice-President

Nicola Beer

Vice-présidente

EIB Vice-President

Robert de Groot

Vice-président

EIB Vice-President

Ioannis Tsakiris

Vice-président

VP Nehammer

Karl Nehammer

Vice-président

EIB Vice-President

Marek Mora

Vice-président

EIB logo

Poste vacant

Rémunération

La rémunération des membres des instances dirigeantes de la BEI est fixée selon des règles et des réglementations spécifiques.

En savoir plus  

Code de conduite

Un Code de conduite s’applique aux membres du Comité de direction de la Banque européenne d’investissement. Il établit les règles en vigueur en matière de déontologie et de comportement professionnels.

En savoir plus  

