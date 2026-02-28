Le Comité de direction est l’organe exécutif collégial et permanent de la Banque. Il compte neuf membres. Sous l’autorité de la présidente et sous le contrôle du Conseil d’administration, le Comité de direction assure la gestion des affaires courantes de la BEI et prépare les décisions du Conseil d’administration, dont il assure ensuite l’exécution. La présidente de la Banque préside les réunions du Comité de direction. Les membres du Comité de direction ne sont responsables que devant la Banque ; ils sont nommés par le Conseil des gouverneurs, sur proposition du Conseil d’administration, pour un mandat renouvelable de six ans.
Aux termes des statuts de la BEI, la présidente de la Banque est également présidente de son Conseil d’administration.
Date de situation : 01/03/2026
Rémunération
La rémunération des membres des instances dirigeantes de la BEI est fixée selon des règles et des réglementations spécifiques.
Code de conduite
Un Code de conduite s’applique aux membres du Comité de direction de la Banque européenne d’investissement. Il établit les règles en vigueur en matière de déontologie et de comportement professionnels.
