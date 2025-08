Karl Nehammer nommé vice-président de la Banque européenne d’investissement

Nidetzky

L’ex-chancelier autrichien s’apprête à rejoindre le Comité de direction de la BEI.

Karl Nehammer prendra ses nouvelles fonctions de vice-président le 1er septembre. Il succédera au vice-président suédois Thomas Östros.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a le plaisir d’annoncer que Karl Nehammer a été nommé nouveau vice-président et membre de son Comité de direction, à la suite d’une décision des ministres des finances des États membres de l’UE, actionnaires de la Banque.

Karl Nehammer, de nationalité autrichienne, a été désigné par l’Autriche et prendra ses fonctions le 1er septembre 2025, date à laquelle il succédera à l’actuel vice-président Thomas Östros.

Karl Nehammer rejoint la BEI avec une vaste expérience acquise au fil de sa carrière prestigieuse au sein des instances politiques autrichiennes. Il a été chancelier fédéral de 2021 à 2025. Auparavant, il a été ministre de l’intérieur de 2020 à 2021, et membre du Conseil national de 2017 à 2020. Plus tôt dans son parcours professionnel, Karl Nehammer a également été instructeur pour les forces armées autrichiennes. Il est titulaire d’un master en communication politique de l’université du Danube à Krems.

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, s’est félicitée de cette nomination en ces termes : « Je me réjouis d’accueillir Karl Nehammer au Comité de direction de la BEI. Sa grande expérience de la politique en Europe sera un atout important pour notre Groupe et pour la concrétisation des principaux objectifs de politique publique de l’UE. »

À l’occasion de sa nomination, Karl Nehammer a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre la Banque européenne d’investissement, une institution vitale pour la prospérité économique et l’autonomie stratégique de l’Union européenne. La BEI joue un rôle clé en soutenant des investissements prioritaires en Europe et dans le monde, et je suis impatient de travailler avec la présidente Calviño, mes collègues du Comité de direction, ainsi que le personnel et les parties prenantes du Groupe BEI, pour faire progresser la mission essentielle de la Banque. »

Le Groupe BEI intervient en Autriche depuis 1973 et la BEI a consacré depuis lors plus de 34 milliards d’euros à des investissements privés et publics dans l’ensemble du pays. Le dernier vice-président autrichien de la BEI était Wilhelm Molterer, qui a exercé cette fonction de 2011 à 2015.

Informations générales

Composé d’un(e) président(e) et de huit vice-président(e)s, le Comité de direction de la BEI est l’organe exécutif collégial permanent de la Banque. Ses membres sont nommés par le Conseil des gouverneurs de la BEI, composé des ministres de l’économie et des finances des 27 États membres de l’Union européenne.

Le Comité de direction supervise collectivement la gestion courante de la BEI et est responsable de la préparation des décisions du Conseil d’administration, dont il assure ensuite l’exécution, notamment en ce qui concerne les opérations d’emprunt et de prêt.

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

