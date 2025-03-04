Autriche : le Land de Burgenland et Burgenland Energie, en partenariat avec la BEI, constituent le plus grand portefeuille de projets éoliens et photovoltaïques

Shutterstock

Burgenland Energie a créé un portefeuille de projets éoliens et photovoltaïques dans le Burgenland, qui porte sur la création de capacités de production d’environ 2 000 MW d’ici à 2030, soit quelque 20 % de l’actuelle capacité installée de production d’énergie d’origine solaire et éolienne de l’Autriche.

La Banque européenne d’investissement signe des contrats en vue du plus gros financement en faveur de l’énergie verte en Autriche auquel elle ait jamais contribué.

Le projet « Tomorrow » est un projet phare de première importance qui vise à faire du Burgenland l’une des premières régions au monde à atteindre la neutralité climatique et l’indépendance énergétique d’ici à 2030.

Un partenariat de financement sans précédent réunit Landesbank Baden-Württemberg, UniCredit Bank Austria, Erste Bank, Raiffeisen Bank International, Wiener Städtische et le groupe Talanx pour le développement des infrastructures d’énergie renouvelable.

En collaboration avec les principales banques autrichiennes (UniCredit Bank Austria, Raiffeisen Bank International, Erste Bank, Wiener Städtische) et des institutions financières européennes (LBBW, groupe Talanx), la Banque européenne d’investissement (BEI) contribue au financement du plus grand portefeuille de projets de construction d’installations solaires et éoliennes en Autriche avec un prêt de 250 millions d’euros. Un montant supplémentaire de 100 millions d’euros sera mis à disposition par Erste Bank et LBBW au moyen de prêts soutenus par la BEI. Il s’agit du plus grand projet de financement d’infrastructures d’énergie photovoltaïque et éolienne auquel la BEI ait jamais participé en Autriche.

Burgenland Energie est la plus grande entreprise éolienne et photovoltaïque d’Autriche. Au cours des deux dernières années, l’entreprise a constitué la plus grande réserve de projets d’Autriche dans le secteur, puisqu’elle représente une capacité de quelque 2 000 MW dans le domaine de l’éolien et du photovoltaïque. Certains de ces projets sont déjà opérationnels ou en cours de construction.

Les projets sont répartis dans tout le Burgenland, du nord au sud, afin d’assurer à terme l’indépendance et la sécurité énergétique de la région dans son ensemble. Le Burgenland est l’un des États fédérés les plus ensoleillés et les plus venteux d’Autriche. Grâce à ses ressources éoliennes et solaires, il s’agira de l’une des premières régions au monde à atteindre la neutralité climatique et l’indépendance énergétique à l’horizon 2030.

Le portefeuille de projets éoliens et photovoltaïques constitué, qui a été présenté aujourd’hui, prévoit une première tranche comprenant un investissement d’environ 200 millions d’euros sur fonds propres et 500 millions d’euros provenant d’emprunts d’ici la fin de 2026. Le choix s’est porté sur un financement sur projet classique mais à la pointe de la modernité ; ce financement sur portefeuille structuré sur mesure est un modèle, à l’échelle de l’Europe tout entière, de la façon dont on peut financer avec succès le développement des énergies renouvelables. Il s’agit d’un financement qui n’engage pas la responsabilité des propriétaires, dans lequel le remboursement des fonds empruntés sera effectué uniquement sur les flux de trésorerie futurs des projets.

Ce financement repose sur le partenariat stratégique avec le Land de Burgenland, qui entre dans le capital de la filiale de Burgenland Energie dans le cadre du projet « Tomorrow » et en est l’actionnaire majoritaire.

Le projet bénéficie du partage des risques au titre du programme InvestEU de l’Union européenne. Il soutient en outre le plan REPowerEU de l’Union européenne, qui vise à réduire au plus vite la dépendance de l’Europe à l’égard des combustibles fossiles. Le Groupe BEI mettra 45 milliards d’euros supplémentaires à disposition pour le plan REPowerEU d’ici à 2027. Fin 2023, la Banque avait déjà consacré 21 milliards d’euros de financements au titre de ce plan.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « L’énergie solaire et l’énergie éolienne sont des piliers de la transition énergétique. Les grands projets de ce type servent d’exemple et démontrent que nous pouvons améliorer l’approvisionnement énergétique de régions, de pays et même d’un continent entier en un temps remarquablement court. Ils nous rapprochent d’un avenir où nous pourrons faire des affaires, travailler et vivre de manière plus indépendante et durable. »

Hans Peter Doskozil, gouverneur du Burgenland : « Le Burgenland entre en tant que partenaire stratégique dans le capital d’une filiale de Burgenland Energie. Cette société de projet mettra en œuvre la plus grande montée en puissance jamais réalisée en Autriche dans le domaine de l’éolien et du photovoltaïque, avec une capacité supplémentaire pouvant aller jusqu’à 2 000 mégawatts. Les revenus générés par les nouvelles installations seront utilisés pour financer la clinique Gols. Avec le projet “Tomorrow”, nous franchissons avant tout une étape importante vers la neutralité climatique, l’indépendance énergétique et la sécurité en matière de planification pour la population du Burgenland et les entreprises locales. Dans le même temps, nous réduisons le risque de pannes d’électricité ou de coupures d’approvisionnement en chaleur. C’est pourquoi il est très important pour le Burgenland de s’assurer que la sécurité énergétique ne soit pas entre les mains d’entreprises privées, mais d’autorités publiques, dans le cadre de services d’intérêt général. »

Stephan Sharma, PDG de Burgenland Energie : « L’Europe présente une dépendance énergétique internationale toujours supérieure à 70 %. Celle de l’Autriche est de 60 %, tandis que pour le Burgenland, grâce à l’expansion déjà réalisée dans le domaine des énergies renouvelables, elle est inférieure à 40 %. La forte dépendance énergétique vis-à-vis d’acteurs internationaux imprévisibles entraîne dans le même temps une grande incertitude avec des prix de l’énergie plusieurs fois supérieurs à ceux des États-Unis et de la Chine pour l’électricité et le gaz. Cela fragilise l’économie locale, tant à court terme qu’à long terme. C’est pourquoi nous investissons dans l’exploitation de nos ressources énergétiques locales, le vent et le soleil, en vue de renforcer l’indépendance énergétique et la sécurité du Burgenland et de l’Autriche.

Du nord au sud du Burgenland, nous mettrons en œuvre une quarantaine de projets éoliens et photovoltaïques sous une forme unique et innovante, celle de parcs hybrides éoliens et photovoltaïques associés à des activités agricoles et à une participation citoyenne. Cela nous permettra également d’avoir un impact important sur l’activité économique grâce à un effet de création de valeur de l’ordre de 3,6 milliards d’euros, sur la création d’emplois (environ 12 000 équivalents temps plein) et sur les économies de CO 2 (environ 7 millions de tonnes). Grâce aux communautés énergétiques, nous mettons ainsi durablement en place des prix de l’énergie éolienne et solaire sûrs et abordables pour toute une région. »

Reinhard Czerny, directeur financier de Burgenland Energie : « Les grands défis tels que la transition climatique sont aussi synonymes de grandes possibilités et nous incitent à nous engager dans de nouvelles voies. Pour nous, Burgenland Energie, il s’agit là du plus grand projet de l’histoire de notre entreprise, un véritable jalon qui fera date. Grâce à l’excellente coopération avec nos partenaires de projet et à une solution de financement bien pensée, nous sommes parvenus à créer un modèle novateur pour le financement futur de grands projets pour la transition climatique, en Autriche et dans toute l’Europe. »

Robert Zadrazil, directeur pays – Autriche chez UniCredit Bank Austria : « Ce projet pionnier dans le Burgenland montre comment réussir la transition énergétique et, ce faisant, donner une impulsion économique à l’Autriche. Grâce à ces investissements importants, nous envoyons un signal fort en réaction à la détérioration de la conjoncture en Autriche et nous employons à renforcer durablement l’économie locale. Ce projet phare est en parfaite adéquation avec la stratégie en matière de durabilité d’UniCredit Bank Austria. »

Johann Strobl, PDG de Raiffeisen Bank International : « En tant que pionniers dans le domaine des solutions de financement durable, nous sommes fiers de faire partie de ce consortium de financement tourné vers l’avenir. Le projet “Tomorrow” est une étape importante non seulement pour le groupe Burgenland Energie et le Land de Burgenland, mais aussi pour toute l’Autriche sur la voie de la transformation écologique. Ce projet phare montre de manière impressionnante comment les investissements durables dans les énergies renouvelables peuvent accélérer la transition énergétique en Autriche tout en donnant une impulsion économique importante. Par notre participation, nous renforçons la sécurité énergétique nationale ainsi que l’économie autrichienne et apportons ensemble une contribution essentielle à la réalisation des objectifs climatiques. »

Hans Unterdorfer, directeur chargé de la clientèle Entreprises chez Erste Bank Österreich : « La transition écologique de notre économie est à la fois un défi historique et une formidable opportunité. La sécurité énergétique joue un rôle décisif à cet égard. Un approvisionnement énergétique fiable et économique est une condition importante pour le développement positif de l’économie locale. Le projet “Tomorrow” sert d’exemple pour un avenir durable et contribue au succès futur de l’Autriche. »

Ralph Müller, directeur général de Wiener Städtischen : « En investissant dans les énergies renouvelables, nous contribuons activement à la réussite de la transition énergétique. Nous continuons en outre à diversifier nos investissements dans l’intérêt de notre clientèle. Je suis très heureux que Wiener Städtische participe à ce projet dans le Burgenland et qu’après avoir investi dans des parcs éoliens et solaires ailleurs en Europe, nous soyons désormais actifs également en Autriche. »

Jan Wicke, directeur financier du groupe Talanx : « Nous nous félicitons de pouvoir contribuer activement à la transition énergétique avec cet investissement. Grâce à un portefeuille de projets diversifié et à la collaboration avec le fournisseur local le plus important et le plus expérimenté, cette opération est également attrayante pour nous en tant qu’investisseurs en assurance, tant du point de vue de la durabilité que de celui du risque. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE). Elle a pour actionnaires les États membres de l’UE. Autour de huit grandes priorités, elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE. Elle soutient l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde stable et pacifique.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe. En 2024, le Groupe BEI a signé des opérations représentant un montant de 1,7 milliard d’euros en Autriche. Ces fonds ont principalement servi à financer des investissements contracycliques dans des secteurs à forte intensité énergétique tels que l’acier et les énergies renouvelables.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également au déploiement d’investissements privés à l’appui des priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutiendra les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmentera leur capacité de prise de risques et mobilisera ainsi au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

BEAG est une entreprise d’énergie autrichienne qui investit massivement dans le déploiement des énergies renouvelables. Sa stratégie a pour objectif principal de se transformer d’un fournisseur d’énergie classique en l’une des principales entreprises de technologies vertes en Europe et de faire du Burgenland l’une des premières régions neutres pour le climat d’Europe d’ici à 2030.