Garanties en faveur des PME, des entreprises de taille intermédiaire et pour d’autres objectifs

Quatre avantages clés
Voici les avantages des garanties en faveur des PME et des entreprises de taille intermédiaire et pour d’autres objectifs.
Relèvement des limites d’octroi de crédit
Assouplissement des limites internes d’octroi de prêts (par exemple, limites de concentration par secteur ou par emprunteur).
Atténuation des risques
Protection contre le risque de crédit et réduction possible de l’affectation en capital économique du portefeuille
Durées flexibles
Durée de la garantie liée au profil d’échéances de l’encours sous-jacent.
Financement sur mesure
Il est possible d’envisager des structures de garantie avec ou sans mise de fonds.
Admissibilité
Découvrez si vous pouvez bénéficier d’un soutien financier
- Banques commerciales
- Institutions et banques nationales de promotion économique
- Autres institutions financières
La Banque peut proposer un partage des risques pour des actifs conformes aux priorités.
Ces actifs peuvent être :
- préexistants, lorsque la garantie s’accompagne de l’obligation de créer un nouveau portefeuille de prêts d’un volume prédéfini (structure non liée) ; ou
- nouveaux, à créer lors d’une phase d’exploitation initiale convenue (généralement de deux à trois ans) ou jusqu’à ce que le portefeuille atteigne un volume prédéfini (structure liée).
La reconstitution d’un portefeuille existant peut être envisagée au cas par cas. Le remboursement correspond d’une manière générale à un pourcentage fixe maximum de 50 % des pertes encourues.
Obtenez des informations sur la tarification, la disponibilité géographique et d’autres conditions. Selon le cas, le projet pourrait également bénéficier d’un soutien au titre de nos mandats ou de ressources de tiers.
- Garanties avec partage des risques (instrument lié ou non)
- Garanties de la chaîne d’approvisionnement (affacturage inversé)
- Garanties pour le financement du commerce extérieur
- Microfinance
Comment obtenir un soutien ?
Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.
Cycle des projets
Un projet financé par la BEI passe généralement par sept grandes étapes : proposition, instruction, approbation, signature, décaissement, suivi/compte rendu et remboursement.
Pour en savoir plus
Découvrez comment nos produits soutiennent l’économie, créent des emplois et promeuvent l’égalité.
