Garanties en faveur des PME, des entreprises de taille intermédiaire et pour d’autres objectifs

En couvrant une partie des pertes éventuelles d’un portefeuille de prêts, les garanties de la BEI permettent de mobiliser des financements supplémentaires pour les petites et moyennes entreprises ou les entreprises de taille intermédiaire. Le Fonds européen d’investissement, qui fait partie du Groupe BEI, fournit également des garanties pour les portefeuilles de prêts à des PME.

Quatre avantages clés

Voici les avantages des garanties en faveur des PME et des entreprises de taille intermédiaire et pour d’autres objectifs.

Relèvement des limites d’octroi de crédit

Assouplissement des limites internes d’octroi de prêts (par exemple, limites de concentration par secteur ou par emprunteur).

Atténuation des risques

Protection contre le risque de crédit et réduction possible de l’affectation en capital économique du portefeuille

Durées flexibles

Durée de la garantie liée au profil d’échéances de l’encours sous-jacent.

Financement sur mesure

Il est possible d’envisager des structures de garantie avec ou sans mise de fonds.

Admissibilité

Découvrez si vous pouvez bénéficier d’un soutien financier

Quelles sont les entités admissibles
  • Banques commerciales
  • Institutions et banques nationales de promotion économique
  • Autres institutions financières
Quel est le champ d’admissibilité

La Banque peut proposer un partage des risques pour des actifs conformes aux priorités.

Ces actifs peuvent être :

  • préexistants, lorsque la garantie s’accompagne de l’obligation de créer un nouveau portefeuille de prêts d’un volume prédéfini (structure non liée) ; ou
  • nouveaux, à créer lors d’une phase d’exploitation initiale convenue (généralement de deux à trois ans) ou jusqu’à ce que le portefeuille atteigne un volume prédéfini (structure liée).

La reconstitution d’un portefeuille existant peut être envisagée au cas par cas. Le remboursement correspond d’une manière générale à un pourcentage fixe maximum de 50 % des pertes encourues.

Obtenez des informations sur la tarification, la disponibilité géographique et d’autres conditions. Selon le cas, le projet pourrait également bénéficier d’un soutien au titre de nos mandats ou de ressources de tiers.

Options de financement
  • Garanties avec partage des risques (instrument lié ou non)
  • Garanties de la chaîne d’approvisionnement (affacturage inversé)
  • Garanties pour le financement du commerce extérieur
  • Microfinance

À la une

TechEU : accélérer l’innovation en Europe

TechEU est la plateforme du Groupe Banque européenne d’investissement axée exclusivement sur l'accélération de l’innovation en Europe. Elle met à la disposition des innovateurs un dispositif équilibré de financement et de savoir-faire. Ce faisant, elle dynamise la croissance et contribue à la mise sur le marché de technologies révolutionnaires.

Prendre contact avec nous  
©spainter_vfx/iStock

Édifier un avenir vert

La BEI a aligné toutes ses activités de financement sur les principes et objectifs de l’accord de Paris ; cet engagement la place sur une trajectoire conduisant à un développement à faibles émissions de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.

En savoir plus  

Comment obtenir un soutien ?

Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.

Contacter la BEI  

Cycle des projets

Un projet financé par la BEI passe généralement par sept grandes étapes : proposition, instruction, approbation, signature, décaissement, suivi/compte rendu et remboursement.
Pour en savoir plus, consultez le blog de la BEI  

Le Fonds européen d’investissement

Le Fonds européen d’investissement (FEI), qui fait partie du Groupe BEI, investit également dans des fonds de capital-risque et de capital de croissance au profit des petites et moyennes entreprises (PME) dans toute l’Europe.

Site web du FEI  

Pour en savoir plus

Découvrez comment nos produits soutiennent l’économie, créent des emplois et promeuvent l’égalité.

