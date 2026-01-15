Garanties en faveur des PME, des entreprises de taille intermédiaire et pour d’autres objectifs

La Banque peut proposer un partage des risques pour des actifs conformes aux priorités.

Ces actifs peuvent être :

préexistants, lorsque la garantie s’accompagne de l’obligation de créer un nouveau portefeuille de prêts d’un volume prédéfini (structure non liée) ; ou

nouveaux, à créer lors d’une phase d’exploitation initiale convenue (généralement de deux à trois ans) ou jusqu’à ce que le portefeuille atteigne un volume prédéfini (structure liée).

La reconstitution d’un portefeuille existant peut être envisagée au cas par cas. Le remboursement correspond d’une manière générale à un pourcentage fixe maximum de 50 % des pertes encourues.

Obtenez des informations sur la tarification, la disponibilité géographique et d’autres conditions. Selon le cas, le projet pourrait également bénéficier d’un soutien au titre de nos mandats ou de ressources de tiers.