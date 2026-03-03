Efficacité énergétique : l’avantage stratégique de l’Europe

L’efficacité énergétique reste l’un des outils les plus puissants – et encore sous-estimés – de l’Europe pour faire de l’action en faveur du climat et de la compétitivité une combinaison gagnante. Il ne s’agit pas là d’une simple solution technique. L’efficacité énergétique constitue un impératif stratégique ne souffrant aucun compromis et le levier de compétitivité de l’Europe le plus immédiatement actionnable.

L’efficacité énergétique fait baisser les coûts, réduit les émissions et améliore la résilience. Comme nous le savons toutes et tous, l’énergie la plus sûre, la moins chère et la plus propre est celle que l’on ne consomme pas.

L’Europe le démontre par ses résultats, en faisant plus avec moins. Depuis 1990, l’Union européenne a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 37 %, tout en enregistrant une croissance de son économie de 71 %. Ce n’est pas une coïncidence, c’est une transformation : l’Europe gagne en efficacité grâce au déploiement de technologies de pointe et à l’adoption de procédés industriels plus intelligents.

Dans ce contexte, la transition écologique de l’Europe ne portera ses fruits que si les petites et moyennes entreprises (PME) restent au cœur du processus. Du fait qu’elles représentent 99 % de l’ensemble des entreprises européennes et deux tiers des emplois du secteur privé, les PME jouent un rôle essentiel pour la compétitivité, l’innovation et la cohésion sociale.

Si l’Europe veut conserver son rôle de chef de file dans le domaine des technologies propres et renforcer sa résilience économique, les PME doivent avoir accès aux financements, aux outils et à la flexibilité nécessaires pour se moderniser.

C’est la raison pour laquelle le prochain chapitre de la transition de l’Europe vers les énergies propres leur est clairement consacré.