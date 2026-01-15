Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Notre offre

La BEI propose des prêts, des garanties, des investissements en fonds propres et des services de conseil.

Le Groupe BEI propose un large éventail de produits et services financiers à l’appui des objectifs économiques, sociaux et environnementaux de l’Union européenne.

Nos solutions de financement et de conseil sont conçues pour soutenir les investissements et les entreprises à différents stades de développement, en tenant compte de leurs besoins de financement et en contribuant à catalyser des sources de financement supplémentaires et à maximiser l’impact.

Nous travaillons également en étroite collaboration avec des partenaires dans le cadre de divers mandats et partenariats afin de mieux servir les clients existants et potentiels, de pénétrer de nouveaux marchés et d’aider davantage de personnes dans le monde entier.

Trouver le bon produit

Qu’il s’agisse d’une petite entreprise, d’une jeune pousse, d’une grande entreprise ou d’une collectivité locale, découvrez comment nous pouvons vous aider !

Prêts

Nous prêtons à des clients de toutes dimensions dans le but de soutenir la croissance durable et la création d’emplois. Notre soutien est souvent déterminant, car il permet d’attirer d’autres investisseurs.

Fonds propres

La BEI exerce un effet de stimulation et de mobilisation des capitaux privés par ses investissements en fonds propres et dans des fonds.

Garanties

Nous fournissons des garanties couvrant les risques des projets de grande et petite dimension. Nous proposons également des portefeuilles de prêts afin de rendre vos projets plus attrayants pour d’autres investisseurs.

Services de conseil

Notre savoir-faire technique et financier aide nos clients à concevoir et à mettre en œuvre des projets et des programmes d’investissement et à améliorer les cadres institutionnels et réglementaires.

Portail client du Groupe BEI

Votre plateforme numérique

Tous les clients et contreparties du Groupe BEI peuvent accéder à des informations financières essentielles via le portail.

TechEU : accélérer l’innovation en Europe

TechEU est la plateforme du Groupe Banque européenne d’investissement axée exclusivement sur l'accélération de l’innovation en Europe. Elle met à la disposition des innovateurs un dispositif équilibré de financement et de savoir-faire. Ce faisant, elle dynamise la croissance et contribue à la mise sur le marché de technologies révolutionnaires.

Êtes-vous une PME ou une entreprise de taille intermédiaire à la recherche d’un financement ?

La BEI coopère avec un large éventail d’intermédiaires financiers qui proposent des produits financiers destinés aux petites et moyennes entreprises (ainsi qu’aux microentreprises).

Qredits

Comment obtenir un appui ?

Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.

