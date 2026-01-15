Notre offre

Nous prêtons à des clients de toutes dimensions dans le but de soutenir la croissance durable et la création d’emplois. Notre soutien est souvent déterminant, car il permet d’attirer d’autres investisseurs.
La BEI exerce un effet de stimulation et de mobilisation des capitaux privés par ses investissements en fonds propres et dans des fonds.
Nous fournissons des garanties couvrant les risques des projets de grande et petite dimension. Nous proposons également des portefeuilles de prêts afin de rendre vos projets plus attrayants pour d’autres investisseurs.
Notre savoir-faire technique et financier aide nos clients à concevoir et à mettre en œuvre des projets et des programmes d’investissement et à améliorer les cadres institutionnels et réglementaires.
Êtes-vous une PME ou une entreprise de taille intermédiaire à la recherche d’un financement ?
Comment obtenir un appui ?
Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.