Notre offre

Le Groupe BEI propose un large éventail de produits et services financiers à l’appui des objectifs économiques, sociaux et environnementaux de l’Union européenne.

Nos solutions de financement et de conseil sont conçues pour soutenir les investissements et les entreprises à différents stades de développement, en tenant compte de leurs besoins de financement et en contribuant à catalyser des sources de financement supplémentaires et à maximiser l’impact.

Nous travaillons également en étroite collaboration avec des partenaires dans le cadre de divers mandats et partenariats afin de mieux servir les clients existants et potentiels, de pénétrer de nouveaux marchés et d’aider davantage de personnes dans le monde entier.