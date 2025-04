Services de conseil

Nos services s’adressent aux promoteurs de projets issus du secteur public et privé. Nous accompagnons la mise au point de projets et soutenons les administrations publiques. Nous améliorons l’accès au financement et l’environnement pour les entreprises en général.

Nous réalisons des études de marché et sectorielles afin de comprendre les besoins des différents secteurs et régions, et nous aidons nos clients à concevoir leurs stratégies et à perfectionner leurs compétences, en partageant notre savoir-faire et notre expérience afin qu’au bout du compte, ils puissent gérer eux-mêmes leurs projets. Le soutien de la BEI prévoit également un accompagnement pour les projets tout au long des étapes nécessaires à l’obtention d’un financement, et la mise en œuvre, s’il y a lieu, de solutions financières complexes ou sur mesure.

Nous dispensons des conseils indépendants, en partant des leçons tirées de nos travaux dans une large palette de secteurs et de régions. Nos services peuvent compléter nos produits financiers, mais ils peuvent également être offerts indépendamment de tout financement.