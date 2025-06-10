Mécanisme de traitement des plaintes du Groupe BEI

Donner davantage voix au chapitre aux citoyens en matière de responsabilité

Un grand nombre d’institutions financières internationales (IFI), telles que le Groupe BEI, ont mis au point des moyens pour donner la parole aux populations locales lorsque les opérations des IFI ont des incidences sur leurs droits et intérêts. Le Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI est membre du réseau des mécanismes de recours indépendants des IFI.

Découvrez dans cette vidéo le fonctionnement de ces mécanismes et le rôle qu’ils jouent afin de garantir un développement plus durable et plus équitable pour tous.