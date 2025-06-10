Mécanisme de traitement des plaintes du Groupe BEI

Key publications
En mars 2024, l’Inspectrice générale de la BEI a commandé un examen externe indépendant, mené par des spécialistes, afin d’évaluer la nécessité d’une révision de la Politique de traitement des plaintes de la BEI, et notamment de consulter les parties prenantes du Groupe BEI. À l’issue de cet examen, achevé en avril 2025, la division Mécanisme de traitement des plaintes a engagé un processus de révision formelle de ladite politique. Il prévoit des consultations internes et externes.
Donner davantage voix au chapitre aux citoyens en matière de responsabilité
Un grand nombre d’institutions financières internationales (IFI), telles que le Groupe BEI, ont mis au point des moyens pour donner la parole aux populations locales lorsque les opérations des IFI ont des incidences sur leurs droits et intérêts. Le Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI est membre du réseau des mécanismes de recours indépendants des IFI.
Découvrez dans cette vidéo le fonctionnement de ces mécanismes et le rôle qu’ils jouent afin de garantir un développement plus durable et plus équitable pour tous.
Le processus de traitement des plaintes
De la recevabilité au résultat final, découvrez les quatre étapes du processus caractéristique de traitement des plaintes, et le déroulement de chacune d’entre elles, ou consultez l’infographie.
Prenez connaissance des cas traités
Les travaux de l’équipe du Mécanisme de traitement des plaintes portent sur des cas dans tous les pays où le Groupe BEI intervient. Depuis la création du Mécanisme, plus de 500 cas ont été enregistrés et traités.
Foire aux questions
Consultez les réponses aux questions qui suivent (et à d’autres) : qui peut déposer une plainte et à quel sujet ? Comment dépose-t-on une plainte ? Que se passe-t-il si vous êtes insatisfait du résultat ?
Soumettre une plainte
Si un projet, une politique ou une autre activité du Groupe BEI vous préoccupe, vous pouvez soumettre une plainte par écrit directement auprès du Mécanisme de traitement des plaintes.
The EIB Group Complaints Mechanism organises and participates in outreach events, seminars and workshops throughout the year.
Éléments clés
Complaints Mechanism 2024 annual report
The Complaints Mechanism ensures that individuals and communities affected by the Bank’s operations are heard. These are our key achievements in 2024.
Mécanisme de traitement des plaintes du Groupe BEI: Un outil de responsabilité envers le public
Le mécanisme de traitement des plaintes du Groupe BEI vise à faciliter le dépôt et le traitement de plaintes à l’encontre du Groupe BEI par toute personne estimant pâtir de ses activités. Ce dépliant offre un aperçu des étapes pertinentes allant du dépôt jusqu’au résultat d’une plainte.
Approche de la division Mécanisme de traitement des plaintes du Groupe BEI en matière de prévention et de traitement des représailles
Dans le cadre de son travail, la division Mécanisme de traitement des plaintes peut être amenée à rencontrer des plaignants qui craignent le risque de représailles ou qui ont déjà fait l’objet de représailles. La division est résolue à prendre des mesures permettant de prévenir les risques potentiels de représailles à l’encontre des plaignants et des personnes concernées par les plaintes et d’apporter des réponses sur ce plan.
Contactez-nous
Les coordonnées pour contacter le Mécanisme de traitement des plaintes sont les suivantes :
- complaints@eib.org
- +352 437914005
- +352 4379 63362
- Mécanisme de traitement des plaintes, 98-100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg
