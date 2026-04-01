Nos fonctions

Le Mécanisme de traitement des plaintes est un outil de responsabilité envers le public qui fait la part belle aux citoyens. Il est à l’écoute de celles et ceux qui ont des préoccupations concernant un projet, une politique ou une activité du Groupe BEI, et leur permet d’exercer leur droit de formuler une plainte. Outre ses fonctions principales, le Mécanisme de traitement des plaintes assure également la coordination des plaintes reçues par le Médiateur européen au sujet des activités de la BEI. Il entreprend également de manière périodique des activités de communication et d’information.

Son rôle consiste à enquêter sur les plaintes afin de veiller à ce que le Groupe BEI se conforme à ses propres politiques et procédures internes, et à proposer des mesures correctives dans le cas contraire. Il constitue également un mode préventif et différent pour régler des litiges entre les plaignants et le Groupe BEI. En outre, il aide le Groupe BEI, dans un souci commun de bonne administration, en lui prodiguant des conseils sur les possibilités d’amélioration dans la mise en œuvre de ses activités.

En ce qui concerne les projets, les plaintes reçues par l’équipe du Mécanisme de traitement des plaintes portent notamment sur :

la dégradation de l’environnement

les menaces pour la santé et la sécurité des populations locales

les réinstallations involontaires

L’équipe aide également les plaignants préoccupés par d’autres activités du Groupe BEI, notamment ceux qui se voient refuser à tort l’accès à des informations ou qui sont insuffisamment consultés sur des projets ou des politiques.

Elle pense que répondre le plus en amont possible aux préoccupations des citoyens permet de veiller à ce que les politiques, projets et activités du Groupe BEI respectent les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus strictes et produisent des résultats équitables et durables pour tous.