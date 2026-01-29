Climat et environnement

Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Une décennie décisive

Les changements climatiques représentent une menace pour nos vies, nos sociétés et nos économies. Ils entraînent une perte de biodiversité sans précédent et détruisent nos écosystèmes. La décennie actuelle est celle où tout va se jouer. Nous allons aussi avoir l’occasion de construire un monde plus résilient et plus prospère. En tant que banque du climat, nous plaçons l’action pour le climat et la durabilité environnementale au cœur de toutes nos activités.

Découvrez comment le Groupe BEI intensifie ses investissements dans l’adaptation aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la transition énergétique.

ENEL

Qu’est-ce que l’action pour le climat ?

Afin d’éviter les effets les plus désastreux des changements climatiques, nous devons réduire les émissions de carbone de 45 % d’ici à 2030. Par action en faveur du climat, on entend toute politique, tout projet ou toute initiative qui a pour but de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, de renforcer notre capacité à nous préparer aux conséquences des changements climatiques et à leur gestion, ou contribue à la réalisation de ces objectifs. Il peut s’agir d’un large éventail d’activités, comme le financement de transports durables, la construction de bâtiments économes en énergie ou encore l’investissement dans des technologies vertes innovantes.

À l’avant-poste depuis de longues années

Depuis près de 20 ans, nous sommes chef de file dans le domaine des financements climatiques et environnementaux.

Feuille de route de la banque du climat 2.0

Nous doublons la mise pour nos objectifs climatiques à l’horizon 2030 avec le lancement de la deuxième phase de notre Feuille de route de la banque du climat. Elle s’accompagne de notre Orientation pour le secteur de l’énergie et se concentre sur trois axes : la compétitivité européenne, le financement de l’adaptation aux changements climatiques et une simplification radicale des procédures. 

Assurer une transition et une résilience justes pour tous et toutes

En tant que l’un des principaux bailleurs de fonds multilatéraux au monde pour le financement de l’action en faveur du climat, nous nous employons avec détermination à ce que les efforts pour décarboner et construire des communautés plus résilientes face aux changements climatiques soient équitables et n’exacerbent pas les inégalités. Dans la publication de l’approche de BEI Monde pour une transition et une résilience justes, nous expliquons comment, aux côtés de nos partenaires, nous pouvons aider les pays, les clients et les organisations à mener une transition et une résilience justes à l’extérieur de l’UE.

Relever le défi

Nous publions la première version de notre politique environnementale et sociale à l’échelle du Groupe qui fait partie intégrante de notre Cadre de durabilité environnementale et sociale et expose comment nous entendons relever les défis environnementaux et sociaux tout en faisant respecter les droits humains dans nos activités.

La banque du climat

Notre conseil d’administration approuve la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat 2021-2025, qui énonce nos objectifs en matière de soutien au pacte vert pour l’Europe et à la neutralité en carbone pour notre continent à l’horizon 2050. L’examen à mi-parcours de cette feuille de route a fait l’objet d’une publication en 2023.

L’abandon progressif des combustibles fossiles

En adoptant notre ambitieuse politique de prêt dans le secteur de l’énergie, nous décidons de cesser progressivement de financer des projets énergétiques qui recourent sans dispositif d’atténuation aux combustibles fossiles, gaz naturel compris.

Les obligations pour le développement durable

Nous faisons un nouveau pas en avant dans le soutien aux investissements socialement et écologiquement responsables en lançant notre obligation pour le développement durable. Nous finançons d’abord des projets dans le secteur de l’eau avant d’élargir notre appui aux domaines de l’éducation et de la santé.

Une nouvelle stratégie climatique

Nous dévoilons notre stratégie en matière d’action pour le climat à la conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP21) à Paris. Cette stratégie présente notre vision et nos engagements dans le domaine de l’action pour le climat et la durabilité environnementale.

Le bien-être des populations et la planète au cœur de notre action

Nous mettons en place des lignes directrices qui visent à tenir compte des aspects sociaux et environnementaux dans les projets que nous soutenons ; elles sont publiées dans notre Manuel des bonnes pratiques environnementales et sociales (désormais connues sous le nom de Normes environnementales et sociales de la Banque européenne d’investissement).

À l’initiative de la première obligation verte au monde

Nous lançons notre obligation climatiquement responsable, la première obligation verte au monde, pour financer des projets relatifs aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique. Depuis lors, ce produit a évolué et inclut désormais les projets environnementaux tels que la recherche-développement portant sur les technologies à faible intensité de carbone et les transports durables.

IN FOCUS

Powering Europe: The EIB Group 2025 Activity Report

The year 2025 marked a milestone for the European Investment Bank Group, which reached a historic €100 billion in new financing. Nearly 60% of total financing was dedicated to green projects, which not only advanced climate action, but also strengthened Europe's competitiveness and energy security.

Explore the report  

Nos autres domaines d’intervention

Des énergies propres à l’économie circulaire, nous finançons un large éventail de projets qui soutiennent l’action pour le climat et la durabilité environnementale.

Énergie

Nous aidons à réduire les émissions et les factures d’énergie en finançant les énergies propres.

En savoir plus  

Océans propres

Nous contribuons à garder les océans en bonne santé, un enjeu essentiel du développement durable.

En savoir plus  

Économie circulaire

Nous soutenons la transition vers un modèle qui fait baisser la pression sur les ressources naturelles.

En savoir plus  

Adaptation aux changements climatiques

Nous investissons dans des solutions destinées à nous préparer aux défis posés par le réchauffement de la planète.

En savoir plus  

Nos réalisations

Quelques histoires pour illustrer les réalisations de la BEI au-delà des chiffres et des graphiques. Découvrez comment notre action ouvre la voie vers un avenir plus vert.

  •
    2 février 2026

    Ancient roots, renewable future

    EIB Advisory helps Ústí nad Labem use a €43 million loan to boost energy efficiency and cut emissions

    InvestEU Advisory Hub Climate Advisory services InvestEU Energy efficiency Climate action Sustainability Czechia European Union Climate and environment Energy
  • 29 janvier 2026

    Investment that keeps Ukraine moving

    EU investments in trains, winter heating, schools and hospitals help keep Ukraine moving, despite the Russian invasion - and give hope to Ukrainians

    Infrastructure Environment Railways Transport Health and life sciences Climate Education and training Slovakia Austria Romania Ukraine Russia Hungary Poland Eastern Neighbourhood European Union EU enlargement countries Climate and environment Social infrastructure
  • 26 janvier 2026

    Nos histoires, notre avenir : Francesco Giuliano, enseignant à Bologne

    Francesco Giuliano est un enseignant dévoué de l’école primaire Avogli Carracci à Bologne. Découvrez son histoire et sa vision pour l’avenir.

    Italie Union européenne Climat et environnement Infrastructures sociales Cohésion sociale et territoriale Énergie
  • 22 janvier 2026

    Une bouffée d’air frais dans les cuisines africaines

    La BEI aide BURN à commercialiser des appareils de cuisson électriques, abordables et sûrs, et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en Afrique.

    Climat Diversité et égalité hommes-femmes Émissions Durabilité Afrique subsaharienne Développement - international Climat et environnement
  • 8 janvier 2026

    Mettre le CO2 sous clé

    Une technologie innovante rapproche la Grèce de la neutralité carbone

    Environnement Climat Services de conseil Décarbonation Émissions Fonds pour l’innovation Grèce Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Énergie
  • 18 décembre 2025

    ILUNION améliore ses performances environnementales grâce aux services de conseil de la BEI

    Grâce à des conseils de l’UE, l’entreprise espagnole réduit sa consommation d’énergie et d’eau, accroît sa rentabilité et renforce l’impact social de l’emploi de personnes handicapées.

    Emploi Eau Institutional Assainissement Climat Services de conseil Économies d’énergie Politiques de la BEI Gestion de l'eau et des eaux usées Action en faveur du climat Durabilité Espagne Union européenne Climat et environnement Infrastructures sociales Énergie
  • 4 décembre 2025

    Changements climatiques : les entreprises de l’UE en mode adaptation

    Une nouvelle enquête menée par le Groupe BEI montre que les entreprises de l’UE poursuivent leurs investissements verts, face à l’augmentation des effets physiques et financiers des changements climatiques.

    Environnement Changements climatiques Climat Économies d’énergie Énergies renouvelables Économie Efficacité énergétique Action en faveur du climat Émissions Union européenne Climat et environnement Énergie
  • 20 novembre 2025

    Le métro de Bucarest se modernise à nouveau

    Avec l’aide des services de conseil de la BEI, la capitale de la Roumanie modernise son métro : sécurité, connectivité et durabilité pour des millions d’usagers.

    Infrastructures Aménagement urbain Transports Jaspers Climat Services de conseil Instruments financiers Roumanie Union européenne Climat et environnement Infrastructures sociales Cohésion sociale et territoriale
  • 18 novembre 2025

    Bâtir des ponts dans un monde divisé

    La Banque européenne d'investissement renforce le partenariat UE-Amérique latine avec l'action pour le climat, les infrastructures et le soutien au développement durable.

    Entretiens Institutional PME Transports Partenariats Partenaires Climat Le Comité de direction Nadia Calviño Brésil Costa Rica Panama Équateur Chili Colombie Amérique latine et Caraïbes Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales

Nos publications

Pour pouvoir agir, il est essentiel de comprendre l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale Découvrez nos dernières recherches, études économiques, enquêtes et autres ressources.

  • 29 janvier 2026

    Powering Europe: EIB Group Activity Report 2025

    The year 2025 marked a milestone for the European Investment Bank Group, which reached a historic €100 billion in new financing.

    Digitalisation and technological innovation Agriculture and bioeconomy Global development Capital Markets Union Security and defence Climate and environment Social infrastructure Social and territorial cohesion Affordable and sustainable housing Energy
  • 3 octobre 2025

    Feuille de route de la banque du climat – Phase 2

    Dans cette deuxième phase de la Feuille de route de la banque du climat, le Groupe BEI maintiendra le cap en matière d’objectifs climatiques à l’horizon 2030, en soutenant les priorités de l’UE et en simplifiant les processus.

    Climat et environnement
  • 4 novembre 2025

    Sustainability Report 2024

    The 2024 Sustainability Report showcases our focus on climate action, environmental sustainability and inclusive social investment.

    Sustainability Climate and environment
  • 24 janvier 2025

    Politique environnementale du Groupe BEI au sens du règlement EMAS

    Cette politique est le cadre d’action et de fixation d’objectifs environnementaux stratégiques en lien avec les activités internes du Groupe BEI.

    Environnement Durabilité Climat et environnement
  • 4 novembre 2025

    Déclaration environnementale 2025 – Version mise à jour incluant les résultats de 2024

    La déclaration environnementale 2025 établie conformément au système de management environnemental et d’audit (Eco-Management and Audit Scheme – EMAS) met en évidence la manière dont le Groupe Banque européenne d’investissement a réduit son empreinte environnementale dans ses bâtiments situés à Luxembourg en 2024.

    Climat et environnement
  • 20 juin 2024

    European Investment Bank Climate Action and Environmental Sustainability - List of eligible sectors and eligibility criteria

    As part of its Climate Strategy, the European Investment Bank drew up a list of eligible sectors and eligibility criteria for climate action and environmental sustainability.

    Climate and environment
Toutes les publications  

