Climat et environnement

Une décennie décisive
Les changements climatiques représentent une menace pour nos vies, nos sociétés et nos économies. Ils entraînent une perte de biodiversité sans précédent et détruisent nos écosystèmes. La décennie actuelle est celle où tout va se jouer. Nous allons aussi avoir l’occasion de construire un monde plus résilient et plus prospère. En tant que banque du climat, nous plaçons l’action pour le climat et la durabilité environnementale au cœur de toutes nos activités.
Découvrez comment le Groupe BEI intensifie ses investissements dans l’adaptation aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la transition énergétique.
Qu’est-ce que l’action pour le climat ?
Afin d’éviter les effets les plus désastreux des changements climatiques, nous devons réduire les émissions de carbone de 45 % d’ici à 2030. Par action en faveur du climat, on entend toute politique, tout projet ou toute initiative qui a pour but de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, de renforcer notre capacité à nous préparer aux conséquences des changements climatiques et à leur gestion, ou contribue à la réalisation de ces objectifs. Il peut s’agir d’un large éventail d’activités, comme le financement de transports durables, la construction de bâtiments économes en énergie ou encore l’investissement dans des technologies vertes innovantes.
À l’avant-poste depuis de longues années
Depuis près de 20 ans, nous sommes chef de file dans le domaine des financements climatiques et environnementaux.
Feuille de route de la banque du climat 2.0
Nous doublons la mise pour nos objectifs climatiques à l’horizon 2030 avec le lancement de la deuxième phase de notre Feuille de route de la banque du climat. Elle s’accompagne de notre Orientation pour le secteur de l’énergie et se concentre sur trois axes : la compétitivité européenne, le financement de l’adaptation aux changements climatiques et une simplification radicale des procédures.
Assurer une transition et une résilience justes pour tous et toutes
En tant que l’un des principaux bailleurs de fonds multilatéraux au monde pour le financement de l’action en faveur du climat, nous nous employons avec détermination à ce que les efforts pour décarboner et construire des communautés plus résilientes face aux changements climatiques soient équitables et n’exacerbent pas les inégalités. Dans la publication de l’approche de BEI Monde pour une transition et une résilience justes, nous expliquons comment, aux côtés de nos partenaires, nous pouvons aider les pays, les clients et les organisations à mener une transition et une résilience justes à l’extérieur de l’UE.
Relever le défi
Nous publions la première version de notre politique environnementale et sociale à l’échelle du Groupe qui fait partie intégrante de notre Cadre de durabilité environnementale et sociale et expose comment nous entendons relever les défis environnementaux et sociaux tout en faisant respecter les droits humains dans nos activités.
La banque du climat
Notre conseil d’administration approuve la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat 2021-2025, qui énonce nos objectifs en matière de soutien au pacte vert pour l’Europe et à la neutralité en carbone pour notre continent à l’horizon 2050. L’examen à mi-parcours de cette feuille de route a fait l’objet d’une publication en 2023.
L’abandon progressif des combustibles fossiles
En adoptant notre ambitieuse politique de prêt dans le secteur de l’énergie, nous décidons de cesser progressivement de financer des projets énergétiques qui recourent sans dispositif d’atténuation aux combustibles fossiles, gaz naturel compris.
Les obligations pour le développement durable
Nous faisons un nouveau pas en avant dans le soutien aux investissements socialement et écologiquement responsables en lançant notre obligation pour le développement durable. Nous finançons d’abord des projets dans le secteur de l’eau avant d’élargir notre appui aux domaines de l’éducation et de la santé.
Une nouvelle stratégie climatique
Nous dévoilons notre stratégie en matière d’action pour le climat à la conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP21) à Paris. Cette stratégie présente notre vision et nos engagements dans le domaine de l’action pour le climat et la durabilité environnementale.
Le bien-être des populations et la planète au cœur de notre action
Nous mettons en place des lignes directrices qui visent à tenir compte des aspects sociaux et environnementaux dans les projets que nous soutenons ; elles sont publiées dans notre Manuel des bonnes pratiques environnementales et sociales (désormais connues sous le nom de Normes environnementales et sociales de la Banque européenne d’investissement).
À l’initiative de la première obligation verte au monde
Nous lançons notre obligation climatiquement responsable, la première obligation verte au monde, pour financer des projets relatifs aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique. Depuis lors, ce produit a évolué et inclut désormais les projets environnementaux tels que la recherche-développement portant sur les technologies à faible intensité de carbone et les transports durables.
Nos autres domaines d’intervention
Des énergies propres à l’économie circulaire, nous finançons un large éventail de projets qui soutiennent l’action pour le climat et la durabilité environnementale.
Énergie
Nous aidons à réduire les émissions et les factures d’énergie en finançant les énergies propres.
Océans propres
Nous contribuons à garder les océans en bonne santé, un enjeu essentiel du développement durable.
Économie circulaire
Nous soutenons la transition vers un modèle qui fait baisser la pression sur les ressources naturelles.
Adaptation aux changements climatiques
Nous investissons dans des solutions destinées à nous préparer aux défis posés par le réchauffement de la planète.
Nos réalisations
Quelques histoires pour illustrer les réalisations de la BEI au-delà des chiffres et des graphiques. Découvrez comment notre action ouvre la voie vers un avenir plus vert.
Ancient roots, renewable future
EIB Advisory helps Ústí nad Labem use a €43 million loan to boost energy efficiency and cut emissions
Investment that keeps Ukraine moving
EU investments in trains, winter heating, schools and hospitals help keep Ukraine moving, despite the Russian invasion - and give hope to Ukrainians
Nos histoires, notre avenir : Francesco Giuliano, enseignant à Bologne
Francesco Giuliano est un enseignant dévoué de l’école primaire Avogli Carracci à Bologne. Découvrez son histoire et sa vision pour l’avenir.
Une bouffée d’air frais dans les cuisines africaines
La BEI aide BURN à commercialiser des appareils de cuisson électriques, abordables et sûrs, et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en Afrique.
Mettre le CO2 sous clé
Une technologie innovante rapproche la Grèce de la neutralité carbone
ILUNION améliore ses performances environnementales grâce aux services de conseil de la BEI
Grâce à des conseils de l’UE, l’entreprise espagnole réduit sa consommation d’énergie et d’eau, accroît sa rentabilité et renforce l’impact social de l’emploi de personnes handicapées.
Changements climatiques : les entreprises de l’UE en mode adaptation
Une nouvelle enquête menée par le Groupe BEI montre que les entreprises de l’UE poursuivent leurs investissements verts, face à l’augmentation des effets physiques et financiers des changements climatiques.
Le métro de Bucarest se modernise à nouveau
Avec l’aide des services de conseil de la BEI, la capitale de la Roumanie modernise son métro : sécurité, connectivité et durabilité pour des millions d’usagers.
Bâtir des ponts dans un monde divisé
La Banque européenne d'investissement renforce le partenariat UE-Amérique latine avec l'action pour le climat, les infrastructures et le soutien au développement durable.
Nos publications
Pour pouvoir agir, il est essentiel de comprendre l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale Découvrez nos dernières recherches, études économiques, enquêtes et autres ressources.
Powering Europe: EIB Group Activity Report 2025
The year 2025 marked a milestone for the European Investment Bank Group, which reached a historic €100 billion in new financing.
Feuille de route de la banque du climat – Phase 2
Dans cette deuxième phase de la Feuille de route de la banque du climat, le Groupe BEI maintiendra le cap en matière d’objectifs climatiques à l’horizon 2030, en soutenant les priorités de l’UE et en simplifiant les processus.
Sustainability Report 2024
The 2024 Sustainability Report showcases our focus on climate action, environmental sustainability and inclusive social investment.
Politique environnementale du Groupe BEI au sens du règlement EMAS
Cette politique est le cadre d’action et de fixation d’objectifs environnementaux stratégiques en lien avec les activités internes du Groupe BEI.
Déclaration environnementale 2025 – Version mise à jour incluant les résultats de 2024
La déclaration environnementale 2025 établie conformément au système de management environnemental et d’audit (Eco-Management and Audit Scheme – EMAS) met en évidence la manière dont le Groupe Banque européenne d’investissement a réduit son empreinte environnementale dans ses bâtiments situés à Luxembourg en 2024.
European Investment Bank Climate Action and Environmental Sustainability - List of eligible sectors and eligibility criteria
As part of its Climate Strategy, the European Investment Bank drew up a list of eligible sectors and eligibility criteria for climate action and environmental sustainability.