Climat et environnement

Une décennie décisive

Les changements climatiques représentent une menace pour nos vies, nos sociétés et nos économies. Ils entraînent une perte de biodiversité sans précédent et détruisent nos écosystèmes. La décennie actuelle est celle où tout va se jouer. Nous allons aussi avoir l’occasion de construire un monde plus résilient et plus prospère. En tant que banque du climat, nous plaçons l’action pour le climat et la durabilité environnementale au cœur de toutes nos activités.

Découvrez comment le Groupe BEI intensifie ses investissements dans l’adaptation aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la transition énergétique.