La politique de prêt de la BEI dans le secteur de l’énergie en bref

Données essentielles
Notre politique de prêt dans le secteur de l’énergie fixe des normes ambitieuses pour le financement de l’énergie propre tout en assurant une transition juste. Nous avons défini des critères clairs pour la sélection des projets et mis en place un mécanisme de soutien renforcé pour les régions confrontées à des défis spécifiques.
Norme stricte en matière d’émissions
Nous soutenons uniquement des projets de production d’électricité qui émettent moins de 250 g de CO2/kWh, et jouons ainsi un rôle de premier plan dans le financement de l’énergie propre.
Fin du financement des combustibles fossiles
En 2019, nous avons décidé de ne plus financer les projets énergétiques recourant aux combustibles fossiles (y compris le gaz) qui ne sont pas assortis de dispositifs d’atténuation*.
Soutenir une transition juste
La BEI collabore avec la Commission européenne afin de soutenir l’investissement au moyen d’un Fonds pour une transition juste.
Quatre domaines ciblés
Nous avons pris pour engagement de soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale d’ici à 2030. Dans le secteur de l’énergie, nos interventions se concentrent sur quatre domaines clés qui peuvent favoriser la transformation et visent à garantir une énergie qui reste sûre, durable et abordable.
Réduire la quantité d’énergie nécessaire pour chauffer nos logements ou alimenter nos usines est l’un des moyens les plus efficaces de concrétiser les objectifs de l’Europe en matière d’énergie et de climat. Investir dans l’efficacité énergétique génère de nombreuses retombées positives :
- la compétitivité des industries de l’UE s’améliore grâce à la réduction des coûts de l’énergie ;
- la quantité de carbone que les industries émettent lorsqu’elles produisent des biens et des services diminue ;
- l’économie de l’UE évolue vers une plus grande durabilité environnementale et réduit sa dépendance à l’égard des sources d’énergie extérieures.
La contribution de la BEI
Trois bâtiments sur quatre consomment plus d’énergie qu’ils n’en ont besoin. Ces bâtiments représentent plus d’un tiers du volume total des émissions de carbone de l’Union européenne. La Commission européenne souhaite au moins doubler le taux de rénovation énergétique des bâtiments d’ici à 2030.
L’efficacité énergétique peut être améliorée dans tous les segments de l’économie. Pour encourager les économies d’énergie, la BEI s’efforce d’intégrer l’efficacité dans tous ses projets, notamment ceux concernant les écoles ou le logement.
Nous reconnaissons également qu’en matière d’amélioration de l’efficacité énergétique, c’est parmi les petites entreprises et industries que les possibilités sont les plus grandes, or elles peuvent avoir des difficultés à trouver les ressources dont elles ont besoin pour financer ces travaux. Nous intervenons ici en soutenant les petites entreprises au moyen de prêts ciblés qui sont souvent accordés en partenariat avec les banques nationales.
En savoir plus sur l’assistance technique que la BEI apporte aux investissements dans l’efficacité énergétique
Les énergies renouvelables telles que l’énergie solaire ou éolienne joueront un rôle central dans la concrétisation des objectifs de l’Union européenne en matière de climat : elles permettront de remplacer les combustibles fossiles utilisés dans le chauffage ou les transports par de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Il nous faudra toutefois dans cette optique augmenter considérablement la part des sources renouvelables dans notre approvisionnement en énergie :
- pour l’Union européenne, les énergies renouvelables devront représenter 32 % de la production totale d’énergie d’ici 2030 ;
- pour atteindre les objectifs à l’horizon 2030, l’Union européenne doit plus que doubler la capacité et la production provenant de sources renouvelables ;
- pour que cette énergie puisse être stockée et transportée de manière appropriée en Europe, nos réseaux électriques existants devront être mis à niveau et de nouveaux modes de stockage devront être proposés pour les énergies renouvelables, dont la production peut fluctuer.
La contribution de la BEI
De nouveaux investissements dans l’éolien et le solaire, mais aussi dans les énergies de substitution telles que les gaz bas carbone (comme l’hydrogène ou le biogaz) et la chaleur renouvelable (issue par exemple de la biomasse et de l’énergie géothermique), devront être déployés pour permettre une expansion rapide des énergies renouvelables.
L’éolien terrestre et en mer et le photovoltaïque solaire sont au cœur du soutien de la BEI à une production d’électricité moins polluante. La BEI joue un rôle important en soutenant des projets éoliens en mer et en aidant des fournisseurs industriels en pleine croissance.
En décembre 2023, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de mettre à disposition 5 milliards d’euros pour soutenir l’octroi, par des banques commerciales, de garanties en faveur de fournisseurs de composants éoliens. Ce concours devrait contribuer à mobiliser jusqu’à 80 milliards d’euros d’investissements dans l’éolien et augmenter de 32 GWh la capacité de production installée. L’amélioration de l’accès au financement est une pierre angulaire du plan d’action de l’UE en matière d’énergie éolienne annoncé par la Commission européenne en octobre 2023.
Outre le soutien apporté à la production d’énergie d’origine renouvelable, la BEI contribuera au financement de projets qui intègrent les sources d’énergie renouvelables dans les marchés de l’énergie existants et les échanges régionaux, favorisant ainsi la distribution de l’énergie propre à travers l’Europe.
Les défis climatiques et énergétiques auxquels est confrontée l’Europe imposent de stimuler l’innovation et le développement de technologies et de modèles économiques durables. Les technologies innovantes et durables se heurtent toutefois à plusieurs obstacles :
- beaucoup d’entre elles ne sont encore qu’aux premiers stades de développement ;
- pour celles en développement, une amélioration des performances et une réduction des coûts sont souvent nécessaires pour qu’elles soient économiquement viables ;
- bon nombre des entreprises qui conçoivent ces technologies sont des petites structures ou des jeunes pousses, qui représentent donc un investissement risqué pour les banques ou autres bailleurs de fonds.
La contribution de la BEI
La BEI soutient les entreprises à toutes les étapes du développement, dans le droit fil du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et du nouveau Fonds pour l’innovation.
Pour financer les petites entreprises innovantes, la BEI utilise des instruments sur mesure tels que les prêts d’amorçage-investissement et les fonds de capital-investissement. Nous proposons également des services de conseil pour aider les entreprises à développer, déployer et commercialiser leurs produits et solutions.
La transition vers de nouvelles sources d’énergie durables nécessite de nouvelles infrastructures à même d’intégrer les énergies renouvelables et de les utiliser pour produire de l’électricité, qui alimentera de plus en plus l’économie de l’UE. Les principaux défis seront notamment de :
- permettre la distribution des énergies renouvelables d’un pays et d’une région à l’autre dans l’UE, grâce au renforcement des connexions énergétiques ;
- gérer et exploiter les réseaux électriques de manière efficace et intelligente ;
- mettre au point des solutions électriques pour les transports et construire des infrastructures pour soutenir ces nouveaux véhicules, telles que des bornes de recharge pour les voitures électriques.
La contribution de la BEI
L’appui de la BEI contribue à attirer des investissements dans les réseaux électriques, pour leur permettre d’intégrer les énergies renouvelables telles que l’éolien et le solaire et de transporter cette électricité d’un pays et d’une région à l’autre.
Nous investissons également dans le stockage de l’énergie et dans des solutions de substitution telles que les mini-réseaux, qui fournissent de l’électricité aux communautés non raccordées à un grand réseau électrique. Ces solutions renforcent la fiabilité de l’approvisionnement en électricité, tout en améliorant l’accès à celle-ci, en particulier dans les pays à l’extérieur de l’Union européenne.
L’électricité ne sera qu’un élément parmi d’autres conduisant à la décarbonation. La BEI finance également le développement d’infrastructures de transport de gaz bas carbone, y compris la réhabilitation et l’adaptation des infrastructures gazières existantes ainsi que l’expansion et la modernisation des réseaux de chauffage et de refroidissement urbains. Ces efforts contribuent à une production et une consommation d’énergie efficaces et respectueuses du climat.
Chiffres clés de la politique de prêt de la BEI dans le secteur de l’énergie
Quels sont les investissements admissibles ?
Les règles et les critères qui définissent quels types d’investissements la BEI peut soutenir dans le secteur de l’énergie sont précisés dans les annexes I à IV de la politique de prêt de la BEI dans le secteur de l’énergie :
- Efficacité énergétique
- Approvisionnement énergétique à faibles émissions de carbone
- Innovation et nouveaux types d’infrastructures énergétiques
- Infrastructures permettant la transformation énergétique
Vous trouverez des informations supplémentaires sur notre site :
Consultation publique
La politique de prêt de la BEI dans le secteur de l’énergie a été adoptée par le Conseil d’administration de la BEI en novembre 2019. De janvier à mars 2019, le Groupe BEI a organisé une consultation publique sur sa politique de prêt dans le secteur de l’énergie.
La révision de cette politique s’est opérée dans le cadre d’un processus ouvert et inclusif dans lequel sont intervenus l’industrie, les institutions, la société civile et le public en général.
Principales publications
-
Orientation pour le secteur de l’énergie
Au service de la compétitivité, du climat et de l’autonomie stratégique
-
Unlocking energy efficiency investments by small firms and mid-caps
Using data from the EIB Investment Survey, this new report looks at how EU businesses are responding to energy challenges and their investment in energy efficiency measures.
-
Énergie - Tour d'horizon 2024
Cette publication propose un tour d’horizon du travail de la Banque européenne d’investissement dans le domaine de l'énergie.
-
Politique de prêt de la BEI dans le secteur de l’énergie
Ce document (annexes techniques mises à jour comprises) informe les parties prenantes de la BEI sur les activités de la Banque à l’appui de la politique de l’UE dans le secteur de l’énergie.
-
7 reasons why the energy transition works for Europe
The European Union’s transition to net-zero carbon emissions by 2050 is a big challenge, but also a massive opportunity to modernise the continent’s economy and promote growth, employment, technological advancement and social inclusion.