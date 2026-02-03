La politique de prêt de la BEI dans le secteur de l’énergie en bref

Les énergies renouvelables telles que l’énergie solaire ou éolienne joueront un rôle central dans la concrétisation des objectifs de l’Union européenne en matière de climat : elles permettront de remplacer les combustibles fossiles utilisés dans le chauffage ou les transports par de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Il nous faudra toutefois dans cette optique augmenter considérablement la part des sources renouvelables dans notre approvisionnement en énergie :

pour l’Union européenne, les énergies renouvelables devront représenter 32 % de la production totale d’énergie d’ici 2030 ;

pour atteindre les objectifs à l’horizon 2030, l’Union européenne doit plus que doubler la capacité et la production provenant de sources renouvelables ;

pour que cette énergie puisse être stockée et transportée de manière appropriée en Europe, nos réseaux électriques existants devront être mis à niveau et de nouveaux modes de stockage devront être proposés pour les énergies renouvelables, dont la production peut fluctuer.

La contribution de la BEI

De nouveaux investissements dans l’éolien et le solaire, mais aussi dans les énergies de substitution telles que les gaz bas carbone (comme l’hydrogène ou le biogaz) et la chaleur renouvelable (issue par exemple de la biomasse et de l’énergie géothermique), devront être déployés pour permettre une expansion rapide des énergies renouvelables.

L’éolien terrestre et en mer et le photovoltaïque solaire sont au cœur du soutien de la BEI à une production d’électricité moins polluante. La BEI joue un rôle important en soutenant des projets éoliens en mer et en aidant des fournisseurs industriels en pleine croissance.

En décembre 2023, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de mettre à disposition 5 milliards d’euros pour soutenir l’octroi, par des banques commerciales, de garanties en faveur de fournisseurs de composants éoliens. Ce concours devrait contribuer à mobiliser jusqu’à 80 milliards d’euros d’investissements dans l’éolien et augmenter de 32 GWh la capacité de production installée. L’amélioration de l’accès au financement est une pierre angulaire du plan d’action de l’UE en matière d’énergie éolienne annoncé par la Commission européenne en octobre 2023.

Outre le soutien apporté à la production d’énergie d’origine renouvelable, la BEI contribuera au financement de projets qui intègrent les sources d’énergie renouvelables dans les marchés de l’énergie existants et les échanges régionaux, favorisant ainsi la distribution de l’énergie propre à travers l’Europe.