La BEI soutient des projets qui rendent la vie dans les zones urbaines plus durable.
La Banque a également annoncé un nouveau programme pour 2022 et 2023 destiné à aider les villes et les régions des États membres de l’UE à répondre à des besoins urgents d’investissement et à relever les défis liés à l’accueil et à l’intégration des réfugiés de guerre en provenance d’Ukraine.
Les transports sont essentiels dans notre vie quotidienne. Des transports de qualité rapprochent les gens et jouent un rôle important dans la société. La BEI finance la mobilité depuis 1958. Aujourd’hui, elle déploie tous les moyens possibles pour assurer des transports urbains sûrs, abordables, verts et efficaces.
Les États et les entreprises de l’UE s’efforcent de trouver et d’apporter des solutions innovantes pour rendre la mobilité plus durable et plus verte.
L’impact de la BEI en 2025
En 2025, la BEI a mis à disposition 20,6 milliards d’euros en faveur des villes et des régions durables.
en transports financés par la BEI
bénéficiant d’infrastructures urbaines modernisées
La BEI soutient les solutions de transport durables en accélérant les investissements des entreprises en Europe et dans le monde, tout en assurant un développement régional équilibré. Outre des financements, elle propose des services d’assistance technique et de conseil.
La politique de prêt de la BEI dans le secteur des transports s’applique à tous les financements de la Banque dans ce secteur et vise à garantir que ses activités ciblant les transports soient conformes aux politiques de l’UE et les soutiennent.
L’avenir de notre planète dépend de la manière dont nous gérerons le développement urbain. La BEI propose un éventail d’instruments financiers pour promouvoir le développement durable des villes européennes.
Au cours de ces vingt dernières années, la BEI a joué un rôle important dans les investissements urbains. En tant que banque européenne du climat, elle se félicite de l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 du pacte vert pour l’Europe, dont elle soutient largement la mise en œuvre.
La Banque propose un large éventail d’instruments financiers pour soutenir la mobilité urbaine. Elle appuie des investissements de qualité mis en œuvre par des promoteurs du secteur public et des acteurs privés au moyen de prêts directs (prêts-cadres notamment) et de prêts intermédiés.
La Banque accorde également des financements à l’appui de projets à plus haut risque en recourant à des instruments de partage des risques et de panachage comme InvestEU et l’initiative pour la mobilité future, lancée en 2019 par la BEI et la Commission européenne dans le cadre de l’instrument de dette du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe.
La BEI fournit des services de conseil par l’intermédiaire de Jaspers, d’ELENA et de la plateforme européenne de conseil en investissement, aidant à surmonter les obstacles aux investissements.
Coup de projecteur
Investment that keeps Ukraine moving
EU investments in trains, winter heating, schools and hospitals help keep Ukraine moving, despite the Russian invasion - and give hope to Ukrainians
Nos histoires, notre avenir : Francesco Giuliano, enseignant à Bologne
Francesco Giuliano est un enseignant dévoué de l’école primaire Avogli Carracci à Bologne. Découvrez son histoire et sa vision pour l’avenir.
Affordable homes bring key workers closer to Prague
De nouveaux logements abordables offrent à des travailleurs essentiels des loyers stables, des trajets plus courts et une plus grande proximité avec leur travail.
ILUNION améliore ses performances environnementales grâce aux services de conseil de la BEI
Grâce à des conseils de l’UE, l’entreprise espagnole réduit sa consommation d’énergie et d’eau, accroît sa rentabilité et renforce l’impact social de l’emploi de personnes handicapées.
Une obligation pour soutenir les pharmaciennes en Espagne
Le premier financement intermédié axé sur les entrepreneuses dans l’UE soutient les pharmaciennes et les pharmacies employant principalement des femmes en Espagne.
Le métro de Bucarest se modernise à nouveau
Avec l’aide des services de conseil de la BEI, la capitale de la Roumanie modernise son métro : sécurité, connectivité et durabilité pour des millions d’usagers.
Bâtir des ponts dans un monde divisé
La Banque européenne d'investissement renforce le partenariat UE-Amérique latine avec l'action pour le climat, les infrastructures et le soutien au développement durable.
Swedish and Spanish companies drive plant-based food innovation
Première usine de production de protéines de pois en Suède et aliments innovants d’origine végétale en Espagne
Le nouveau plan d’action pour le logement : un système révolutionnaire
Le secteur européen du logement fait face à des défis sans précédent qui touchent des millions de citoyens et citoyennes.
EU support revamps Albanian railways
La liaison ferroviaire Durrës-Rrogozhinë en Albanie fait partie d’un réseau de transport ferroviaire de 1 500 kilomètres reliant la mer Adriatique et la mer Noire.
La BEI propose des produits sur mesure pour promouvoir le logement social et intermédiaire. Le programme InvestEU lui permet d’accepter des niveaux de risque plus élevés, notamment d’accorder des prêts à des sociétés de logement social et intermédiaire moins bien notées.
La BEI soutient de meilleurs financements et services de conseil dans le cadre du programme urbain de l’UE. Elle collabore avec ses partenaires en vue de promouvoir la construction de nouveaux logements sociaux dans les pays en transition, où la disponibilité du logement social est limitée et aucun cadre réglementaire n’a été défini.
Outre l’octroi de financements, la BEI dispense des conseils sur des questions liées à l’investissement dans le secteur du logement social et intermédiaire, en particulier via l’instrument ELENA (Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux) disponible par l’intermédiaire de la plateforme européenne de conseil en investissement.
Logement social et intermédiaire