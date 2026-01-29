Des villes et des régions durables

La BEI soutient des projets qui rendent la vie dans les zones urbaines plus durable.

La Banque a également annoncé un nouveau programme pour 2022 et 2023 destiné à aider les villes et les régions des États membres de l’UE à répondre à des besoins urgents d’investissement et à relever les défis liés à l’accueil et à l’intégration des réfugiés de guerre en provenance d’Ukraine.

Les transports sont essentiels dans notre vie quotidienne. Des transports de qualité rapprochent les gens et jouent un rôle important dans la société. La BEI finance la mobilité depuis 1958. Aujourd’hui, elle déploie tous les moyens possibles pour assurer des transports urbains sûrs, abordables, verts et efficaces.

Les États et les entreprises de l’UE s’efforcent de trouver et d’apporter des solutions innovantes pour rendre la mobilité plus durable et plus verte.