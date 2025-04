Mobilité urbaine durable

La contribution de la BEI

La Banque propose un large éventail d’instruments financiers. Elle octroie des prêts directs, et notamment des produits tels que des prêts-cadres regroupant des investissements de dimension plus modeste (pistes cyclables, par exemple), ainsi que des prêts intermédiés. Elle soutient des investissements de qualité mis en œuvre par des promoteurs du secteur public et des opérateurs privés.

La Banque accorde également des financements à l’appui de projets à plus haut risque en recourant à des instruments de partage des risques et de panachage comme InvestEU et l’initiative pour la mobilité future, lancée en 2019 par la BEI et la Commission européenne.

La BEI fournit en outre des services de conseil par l’intermédiaire de Jaspers, d’Elena et de la plateforme européenne de conseil en investissement, aidant à surmonter les obstacles aux investissements.