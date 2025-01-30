Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Zones d’intervention

La Banque européenne d’investissement (BEI), l’un des plus grands bailleurs de fonds multilatéraux au monde, est l’institution de financement de l’UE. Elle exerce son activité tant à l’intérieur de l’Union européenne qu’à travers le monde.

La majorité des prêts de la BEI est attribuée à des projets dans les États membres de l’UE (environ 90 % du volume total), qui soutiennent la poursuite du développement et de l’intégration de l’Union.

Dans le monde, les opérations financières internationales de la BEI contribuent à corriger les déséquilibres et à établir des partenariats de collaboration plus étroits, à stimuler une économie mondiale stable et ouverte et à renforcer les synergies entre expertise et technologies.

En tant que banque de l'Union européenne, la BEI accorde environ 90 % de ses financements à des projets qui favorisent la croissance durable et la création d'emplois dans les États membres. 

Présence de la BEI dans votre pays :

Les liens entre les économies des pays européens et celles du reste du monde se resserrent chaque jour davantage. La BEI, la banque de l’UE, contribue à cette relation par son engagement sans faille dans un grand nombre de projets.

Elle intervient dans les zones géographiques suivantes :

