Zones d’intervention

La Banque européenne d’investissement (BEI), l’un des plus grands bailleurs de fonds multilatéraux au monde, est l’institution de financement de l’UE. Elle exerce son activité tant à l’intérieur de l’Union européenne qu’à travers le monde.
La majorité des prêts de la BEI est attribuée à des projets dans les États membres de l’UE (environ 90 % du volume total), qui soutiennent la poursuite du développement et de l’intégration de l’Union.
Dans le monde, les opérations financières internationales de la BEI contribuent à corriger les déséquilibres et à établir des partenariats de collaboration plus étroits, à stimuler une économie mondiale stable et ouverte et à renforcer les synergies entre expertise et technologies.
En tant que banque de l'Union européenne, la BEI accorde environ 90 % de ses financements à des projets qui favorisent la croissance durable et la création d'emplois dans les États membres.
Présence de la BEI dans votre pays :
Les liens entre les économies des pays européens et celles du reste du monde se resserrent chaque jour davantage. La BEI, la banque de l’UE, contribue à cette relation par son engagement sans faille dans un grand nombre de projets.
Elle intervient dans les zones géographiques suivantes :
Informations complémentaires
En bref 2025
Chaque année, le Groupe BEI finance des centaines de nouveaux projets qui aident l’Europe à prospérer dans un monde imprévisible et en pleine mutation.
Priorités pour la prospérité – Rapport d’activité 2024 du Groupe BEI
Nos priorités stimulent la croissance, la prospérité et le progrès technologique et social dans les différents États membres, dans l’ensemble de l’Union européenne et partout ailleurs dans le monde. Le présent rapport met en évidence les projets qui illustrent notre action concernant chacune de ces priorités.
Rapport BEI Monde 2022/2023 – L’histoire
BEI Monde pose les jalons en matière d’action climatique, de durabilité et d’énergie verte. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne connaissent pas de frontières. BEI Monde illustre notre engagement en faveur d’une vie meilleure, partout dans le monde.
EIB Global Report 2022/2023 — The impact
Looking back on EIB Global’s first year, this report details the impact of EIB Global operations, accompanied by an analysis of the development challenges in different regions, and in light of the main EU priorities.