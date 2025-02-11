La Belgique et la BEI

La BEI a joué un rôle central dans le financement du développement durable de la Belgique. Nous avons cofinancé la totalité des parcs éoliens situés dans la partie belge de la mer du Nord, qui fournissent de l’électricité propre à plus de deux millions de foyers.
Nos investissements ont également soutenu le campus médical de pointe de Louvain, le réaménagement de La Croisette à Dinant, la rénovation d’écoles, ainsi que des projets de résilience aux inondations et de logements sociaux en Région wallonne. En outre, nous avons appuyé des entrepreneurs et des innovateurs du domaine des sciences de la vie dans toute la Belgique.
1962
308
39,18 Mrd €
Le chaînon manquant de la transition énergétique en Europe
Si l’Europe veut atteindre ses objectifs climatiques et proposer à tous une électricité verte abordable, il faut investir massivement dans les réseaux électriques
L’innovation, un atout pour la construction
Des entreprises pionnières en Europe investissent dans le numérique et l’innovation afin d’accroître l’offre de logements abordables et durables
Crise du logement : motifs et solutions
La crise pénalise les jeunes, les groupes vulnérables et l’économie. Les solutions passent par des financements, des techniques rapides et moins de formalités
« J’ai cru que nous étions arrivés dans une ville et non un hôpital »
Découvrez comment, avec le soutien de la BEI, l’hôpital UZ Leuven associe soins cliniques, recherche et enseignement pour de meilleures prestations.
Ce que nous tenons pour acquis en Europe
We work behind the scenes with our partners to improve lives. These are the stories of the things we take for granted, and the many ways we make a difference across the European Union.
Europe Day 2025: Proud to be European (part 1)
Affordable housing in Portugal, the first artificial energy island in the North Sea, early cancer detection in Spain, new waterways to prevent floods in Sweden… The European Investment Bank Group supports projects that improve people’s lives and foster growth and prosperity across Europe.
Europe Day 2025: Proud to be European (part 2)
Financing for post-doctoral research in Greece, sustainable transport in Bulgaria, wind power in Germany, farmers in France, satellites in Poland… The European Investment Bank Group supports projects that improve people’s lives and foster growth and prosperity across Europe.
La première île énergétique artificielle au monde
La Belgique stimule l’éolien marin grâce à la première île énergétique au monde, un meilleur raccordement au réseau et un appui à la transition verte de l’UE.
Réduction des disparités entre les femmes et les hommes : pourquoi il est payant de financer l’égalité
L’Europe doit exploiter tous ses talents pour placer les femmes sur un pied d’égalité.
La sécurité dans tous les secteurs
C’est en restant fidèle à ses valeurs que l’Europe pourra contrer les menaces géopolitiques, même lorsqu’elle investit dans des secteurs autres que la défense.
We support projects that accelerate the green transition, boost technological innovation, bolster security and defence, support regional cohesion and social infrastructure development. Our commitment to international development and capital markets integration safeguards Europe’s strong global presence. Our priorities boost growth, prosperity, technological and social progress in individual member states, across the whole EU and around the world.
L’enquête économique de la BEI sur l’investissement en Belgique
