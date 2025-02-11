Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

La Belgique et la BEI

Nous intervenons en Belgique depuis 1962, à l’appui de l’éducation et des infrastructures clés, comme les chemins de fer nationaux, le port d’Anvers, le réseau d’eau potable ou encore les installations liées aux énergies renouvelables et à la connectivité numérique.

La BEI a joué un rôle central dans le financement du développement durable de la Belgique. Nous avons cofinancé la totalité des parcs éoliens situés dans la partie belge de la mer du Nord, qui fournissent de l’électricité propre à plus de deux millions de foyers.

Nos investissements ont également soutenu le campus médical de pointe de Louvain, le réaménagement de La Croisette à Dinant, la rénovation d’écoles, ainsi que des projets de résilience aux inondations et de logements sociaux en Région wallonne. En outre, nous avons appuyé des entrepreneurs et des innovateurs du domaine des sciences de la vie dans toute la Belgique.

En bref

La BEI apporte ses financements et son savoir-faire à l’appui de projets d’investissement solides et durables en Belgique.

1962

DÉBUT DES OPÉRATIONS

308

PROJETS FINANCÉS

39,18 Mrd €

MONTANT TOTAL INVESTI

3

PARTENAIRES LOCAUX

Activité du Groupe BEI en Belgique, par priorité

(En millions d’euros, situation à la clôture du dernier exercice)

Activité de la BEI en Belgique, par secteur depuis le début de ses opérations

Les réalisations de la BEI en Belgique

Quelques histoires pour illustrer nos réalisations au-delà des chiffres et des graphiques. Découvrez comment les opérations de la BEI améliorent la qualité de vie en Belgique et ailleurs.
  • 23 septembre 2025

    Le chaînon manquant de la transition énergétique en Europe

    Si l’Europe veut atteindre ses objectifs climatiques et proposer à tous une électricité verte abordable, il faut investir massivement dans les réseaux électriques

    Électricité Espagne Belgique Pologne France Union européenne Énergie
  • 19 juin 2025

    L’innovation, un atout pour la construction

    Des entreprises pionnières en Europe investissent dans le numérique et l’innovation afin d’accroître l’offre de logements abordables et durables

    Infrastructures Aménagement urbain Institutional Environnement Changements climatiques Climat Action en faveur du climat Des logements abordables et durables FEI Durabilité Autriche Allemagne Belgique France Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Infrastructures sociales Des logements abordables et durables
  • 16 juin 2025

    Crise du logement : motifs et solutions

    La crise pénalise les jeunes, les groupes vulnérables et l’économie. Les solutions passent par des financements, des techniques rapides et moins de formalités

    Aménagement urbain Durabilité sociale Des logements abordables et durables Slovaquie Italie Croatie Autriche Espagne Roumanie Irlande Allemagne Suède Slovénie Lituanie Bulgarie Malte Finlande Belgique Hongrie Grèce Danemark Luxembourg Chypre Pays-Bas Portugal Pologne France Lettonie Tchéquie Estonie Union européenne Infrastructures sociales Des logements abordables et durables
  • 12 juin 2025

    « J’ai cru que nous étions arrivés dans une ville et non un hôpital »

    Découvrez comment, avec le soutien de la BEI, l’hôpital UZ Leuven associe soins cliniques, recherche et enseignement pour de meilleures prestations.

    Hôpitaux Santé et sciences de la vie Solutions de développement Belgique Union européenne Infrastructures sociales
  • 8 mai 2025

    Ce que nous tenons pour acquis en Europe

    We work behind the scenes with our partners to improve lives. These are the stories of the things we take for granted, and the many ways we make a difference across the European Union.

    Slovaquie Italie Croatie Autriche Espagne Roumanie Irlande Allemagne Suède Slovénie Lituanie Bulgarie Malte Finlande Belgique Hongrie Grèce Danemark Luxembourg Chypre Pays-Bas Portugal Pologne France Lettonie Tchéquie Estonie Union européenne
  • 7 mai 2025

    Europe Day 2025: Proud to be European (part 1)

    Affordable housing in Portugal, the first artificial energy island in the North Sea, early cancer detection in Spain, new waterways to prevent floods in Sweden… The European Investment Bank Group supports projects that improve people’s lives and foster growth and prosperity across Europe.

    Slovakia Italy Croatia Austria Spain Romania Ireland Germany Sweden Slovenia Lithuania Bulgaria Malta Finland Belgium Hungary Greece Denmark Luxembourg Cyprus The Netherlands Portugal Poland France Latvia Czechia Estonia European Union Global development
  • 7 mai 2025

    Europe Day 2025: Proud to be European (part 2)

    Financing for post-doctoral research in Greece, sustainable transport in Bulgaria, wind power in Germany, farmers in France, satellites in Poland… The European Investment Bank Group supports projects that improve people’s lives and foster growth and prosperity across Europe.

    Slovakia Italy Croatia Austria Spain Romania Ireland Germany Sweden Slovenia Lithuania Bulgaria Malta Finland Belgium Hungary Greece Denmark Luxembourg Cyprus The Netherlands Portugal Poland France Latvia Czechia Estonia European Union Global development
  • 24 avril 2025

    La première île énergétique artificielle au monde

    La Belgique stimule l’éolien marin grâce à la première île énergétique au monde, un meilleur raccordement au réseau et un appui à la transition verte de l’UE.

    Éolien marin Environnement Énergie éolienne Changements climatiques Climat Décarbonation Énergies renouvelables Action en faveur du climat Combustibles fossiles Transformation énergétique Belgique Union européenne Climat et environnement Énergie
  • 8 mars 2025

    Réduction des disparités entre les femmes et les hommes : pourquoi il est payant de financer l’égalité

    L’Europe doit exploiter tous ses talents pour placer les femmes sur un pied d’égalité.

    Diversité et égalité hommes-femmes Le Comité de direction Nadia Calviño Slovaquie Italie Croatie Autriche Espagne Roumanie Irlande Allemagne Suède Slovénie Lituanie Bulgarie Malte Finlande Belgique Hongrie Grèce Danemark Luxembourg Chypre Pays-Bas Portugal Pologne France Lettonie Tchéquie Estonie Union européenne Infrastructures sociales
  • 7 mars 2025

    La sécurité dans tous les secteurs

    C’est en restant fidèle à ses valeurs que l’Europe pourra contrer les menaces géopolitiques, même lorsqu’elle investit dans des secteurs autres que la défense.

    Slovaquie Italie Croatie Autriche Espagne Roumanie Irlande Allemagne Suède Slovénie Lituanie Bulgarie Malte Finlande Belgique Hongrie Grèce Danemark Luxembourg Chypre Portugal Pologne France Lettonie Tchéquie Estonie Union européenne Sécurité et défence Climat et environnement Des logements abordables et durables

Obtenir le soutien de la BEI en Belgique

We support projects that accelerate the green transition, boost technological innovation, bolster security and defence, support regional cohesion and social infrastructure development. Our commitment to international development and capital markets integration safeguards Europe’s strong global presence. Our priorities boost growth, prosperity, technological and social progress in individual member states, across the whole EU and around the world.

Petits projets

Pour les petits projets
(généralement de moins de 25 millions d’€)

Contactez nos partenaires locaux  

Grands projets

Pour les grands projets
(dont le coût dépasse 25 millions d’€)

Contactez notre bureau local  

Services de conseil

Pour nos différents services de conseil et d’assistance technique

Contactez nos spécialistes  

L’enquête économique de la BEI sur l’investissement en Belgique

La BEI, avec l’aide de dizaines d’universitaires, de professionnels et de décideurs politiques, a interrogé 12 500 entreprises et 500 grandes villes d’Europe pour savoir ce qui encourage ou freine l’investissement.

Découvrez les derniers résultats  

Nous contacter

Collectivité locale ou grande entreprise

Contactez directement notre bureau local

Médias

Contactez notre attaché(e) de presse

Secrétariat du service de presse :
Tel.  +352 43791
press@eib.org
www.eib.org/press

Informations générales

Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information

Contactez-nous
Tél. +352 4379-22000
Foire aux questions

Suivez les activités de la BEI

Actualités
Plus d'actualités
Dernières publications
Plus de publications
Vidéos
Plus de vidéos