La Belgique et la BEI

La BEI a joué un rôle central dans le financement du développement durable de la Belgique. Nous avons cofinancé la totalité des parcs éoliens situés dans la partie belge de la mer du Nord, qui fournissent de l’électricité propre à plus de deux millions de foyers.

Nos investissements ont également soutenu le campus médical de pointe de Louvain, le réaménagement de La Croisette à Dinant, la rénovation d’écoles, ainsi que des projets de résilience aux inondations et de logements sociaux en Région wallonne. En outre, nous avons appuyé des entrepreneurs et des innovateurs du domaine des sciences de la vie dans toute la Belgique.